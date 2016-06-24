CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Channels - indicador para MetaTrader 4

Nikolai Semko | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
5392
Avaliação:
(138)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador localiza automaticamente os canais lineares usando todos os timeframes.

Na primeira inicialização do indicador, é mais provável que não haja dados históricos, porque, para funcionar, ele precisa de 400 (por padrão) barras de cada período. Basta ir para um intervalo de tempo diferente e voltar ou apenas reiniciá-lo.

Se você clicar no gráfico e pressionar Ctrl, o canal será redesenhado com base na posição do ponteiro do mouse.

extern int     StartBar    =  0;         // from what point the data analysis begins, 0 - from the current one.
extern int     BarAnalys   =  400;       // the number of bars for analysis in each period. Not more than 2000!
extern double  k_width     =  4;         // channel width factor
extern int     accuracy    =  50;        // accuracy of modeling 1-no accuracy, if BarAnalys-max. accuracy. The higher the accuracy, the slower the indicator
extern double  Filter      =  0.55;      // filter the depth of forming a new channel, it is advisable to use the range 0.382-0.618
extern double  MinWidth    =  0;         // the minimum average weighted channel width in points, (with smaller width channels will not be formed)
extern double  MaxWidth    =  10000;     // the maximum average weighted channel width in points, (with a wider width channels will not be formed)
extern bool    Ray         =  true;      // a sign of continuation of the channel; true - ray, false - segment
extern bool    MaxMin      =  true;      // To build a channel taking into account extreme extremes?
                                         // -true - Yes. For the construction to pass through extreme extremes, the width coefficient k_width should be large, for example 100
                                         // -false - No. In this case, the upper and lower boundary of the channel is equidistant from the central axis of the channel (the center of the "mass")
extern bool    color_fill  =  true;      // Fill channels?

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10882

VR---FIGURA VR---FIGURA

Visão diferente das figuras e dos padrões do dia ....

Exemplo de uso dos "Named Pipes" no MetaTrader 4 Exemplo de uso dos "Named Pipes" no MetaTrader 4

Muitos desenvolvedores enfrentam o mesmo problema - como chegar à caixa de proteção do terminal de negociação sem o uso de DLLs arriscados. Um dos mais fáceis e seguros métodos é usar o "Named Pipes" padrão que funcionam como operações de arquivo normais.

Tick Chart and Record Tick Chart and Record

Gravação, armazenamento e exibição de dados, gráfico de tick completo no MetaTrader.

SignalViewer SignalViewer

Verifica todas as posições fechadas no MQL5 dentro do gráfico.