Channels - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 5392
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O indicador localiza automaticamente os canais lineares usando todos os timeframes.
Na primeira inicialização do indicador, é mais provável que não haja dados históricos, porque, para funcionar, ele precisa de 400 (por padrão) barras de cada período. Basta ir para um intervalo de tempo diferente e voltar ou apenas reiniciá-lo.
Se você clicar no gráfico e pressionar Ctrl, o canal será redesenhado com base na posição do ponteiro do mouse.
extern int StartBar = 0; // from what point the data analysis begins, 0 - from the current one. extern int BarAnalys = 400; // the number of bars for analysis in each period. Not more than 2000! extern double k_width = 4; // channel width factor extern int accuracy = 50; // accuracy of modeling 1-no accuracy, if BarAnalys-max. accuracy. The higher the accuracy, the slower the indicator extern double Filter = 0.55; // filter the depth of forming a new channel, it is advisable to use the range 0.382-0.618 extern double MinWidth = 0; // the minimum average weighted channel width in points, (with smaller width channels will not be formed) extern double MaxWidth = 10000; // the maximum average weighted channel width in points, (with a wider width channels will not be formed) extern bool Ray = true; // a sign of continuation of the channel; true - ray, false - segment extern bool MaxMin = true; // To build a channel taking into account extreme extremes? // -true - Yes. For the construction to pass through extreme extremes, the width coefficient k_width should be large, for example 100 // -false - No. In this case, the upper and lower boundary of the channel is equidistant from the central axis of the channel (the center of the "mass") extern bool color_fill = true; // Fill channels?
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10882
