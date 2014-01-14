Participe de nossa página de fãs
iSimpleClock - indicador para MetaTrader 5
Este indicador mostra um relógio simples no comentário.
- 1 - hora atual.
- 2 - Tempo decorrido da barra em aberto.
- 3 - Tempo para o fechamento da barra.
O indicador não trabalha com os tempos W1 e MN1.
