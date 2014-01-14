CodeBaseSeções
iSimpleClock - indicador para MetaTrader 5

Este indicador mostra um relógio simples no comentário.

indicador iSimpleClock

  • 1 - hora atual.
  • 2 - Tempo decorrido da barra em aberto.
  • 3 - Tempo para o fechamento da barra.

O indicador não trabalha com os tempos W1 e MN1.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/590

