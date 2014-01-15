CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

HistVolatility - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3981
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Este indicador calcula a clássica volatilidade histórica de uma ativo financeiro.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 23.09.2010.  

Fig.1 Indicador HistVolatility

Fig.1 Indicador HistVolatility

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1061

ParkinsonHistVolatility ParkinsonHistVolatility

Volatilidade histórica de Parkinson.

Assistente MQL5 - Sinais de Negociação Baseados nos Engolfo de Baixa/Engolfo de Alta + Estocástico Assistente MQL5 - Sinais de Negociação Baseados nos Engolfo de Baixa/Engolfo de Alta + Estocástico

Sinais de negociação baseados nos padrões candles "Engolfo de Baixa/Engolfo de Alta", confirmado pelo indicador Estocástico. O código do Expert Advisor baseado nesta estratégia pode ser gerado automaticamente usando o Assistente MQL5.

Classe CDownLoadHistory Classe CDownLoadHistory

A classe CDownLoadHistory fornece os métodos para download de dados históricos.

CCI_DrawMode CCI_DrawMode

Implementação da opção de mudar o modo de desenho, como exemplificado pelo indicador CCI.