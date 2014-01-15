Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
HistVolatility - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3981
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este indicador calcula a clássica volatilidade histórica de uma ativo financeiro.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 23.09.2010.
Fig.1 Indicador HistVolatility
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1061
Volatilidade histórica de Parkinson.Assistente MQL5 - Sinais de Negociação Baseados nos Engolfo de Baixa/Engolfo de Alta + Estocástico
Sinais de negociação baseados nos padrões candles "Engolfo de Baixa/Engolfo de Alta", confirmado pelo indicador Estocástico. O código do Expert Advisor baseado nesta estratégia pode ser gerado automaticamente usando o Assistente MQL5.
A classe CDownLoadHistory fornece os métodos para download de dados históricos.CCI_DrawMode
Implementação da opção de mudar o modo de desenho, como exemplificado pelo indicador CCI.