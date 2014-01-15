A classe CDownLoadHistory fornece os métodos para download de dados históricos em dois modos: "visual" e "silenciosa".

1. Modo Visual

O exemplo da utilização deste modo é o arquivo downloadhistoryvisualmode.mq5.

O parâmetro de entrada "history download mode" pode ser um dos dois modos: "símbolo atual" ou "todos os símbolos a partir da janela do Market Watch":





Para o modo "Todos os símbolos da janela do Market Watch", ele irá mostrar duas barras de progresso:







No caso do modo "símbolo atual" ser selecionado, uma única barra de progresso será mostrada:





Ele imprime os resultados na aba "Experts" da janela "Toolbox":





2. Modo Silencioso



O resultado do download é disponível como um código de retorno. O modo silencioso pode ser útil em programas onde a visualização não é necessário. Veja o exemplo no script downloadhistorysilentmode.mq5.



Ele usa a classe CProgressBar, descrita em O Histograma de preço (Perfil de mercado) e sua implementação no MQL5.

