Bibliotecas

Classe CDownLoadHistory - biblioteca para MetaTrader 5

Aleksey Sergan
Publicado:
Atualizado:
A classe CDownLoadHistory fornece os métodos para download de dados históricos em dois modos: "visual" e "silenciosa".

1. Modo Visual

O exemplo da utilização deste modo é o arquivo downloadhistoryvisualmode.mq5.

O parâmetro de entrada "history download mode" pode ser um dos dois modos: "símbolo atual" ou "todos os símbolos a partir da janela do Market Watch":

Classe CDownLoadHistory

Para o modo "Todos os símbolos da janela do Market Watch", ele irá mostrar duas barras de progresso:

 Classe CDownLoadHistory

No caso do modo "símbolo atual" ser selecionado, uma única barra de progresso será mostrada:

Classe CDownLoadHistory

Ele imprime os resultados na aba "Experts" da janela "Toolbox":

Classe CDownLoadHistory

2. Modo Silencioso

O resultado do download é disponível como um código de retorno. O modo silencioso pode ser útil em programas onde a visualização não é necessário. Veja o exemplo no script downloadhistorysilentmode.mq5.

Ele usa a classe CProgressBar, descrita em O Histograma de preço (Perfil de mercado) e sua implementação no MQL5.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/304

