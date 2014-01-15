CodeBaseSeções
Squize_MA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1529
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) visualização
squize_ma.mq5 (12.77 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Kalenzo

O indicador Squize_MA mostra a interseção de duas Médias Móveis de diferentes períodos.

O gráfico também apresenta limites planos convencionais. Um rompimento sugere condições favoráveis para uma tendência constante.

Fig.1 Indicador Squize_MA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1033

