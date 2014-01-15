Participe de nossa página de fãs
Squize_MA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1529
- Avaliação:
-
Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Autor real:
Kalenzo
O indicador Squize_MA mostra a interseção de duas Médias Móveis de diferentes períodos.
O gráfico também apresenta limites planos convencionais. Um rompimento sugere condições favoráveis para uma tendência constante.
Fig.1 Indicador Squize_MA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1033
