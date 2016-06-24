CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ang PR (Din)-v1 - indicador para MetaTrader 4

Collector | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
1063
Avaliação:
(3)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador ang_PR (Din) V1 representa um indicador baseado em regressão polinomial.

Variáveis externas:
hours - quantidade inicial de horas decorridas;
i - de bar number: número de barras onde a parte direita do indicador está ancorada;
m - degree of regression: graus de regressão.

Se m = 1, então é uma regressao linear. Se m = 2, então é uma regressão parabólica. Se m = 3, então é um valor cúbico. Não faz sentido usar "m" superior a 3.

Depois que o indicador foi desenhado, pode-se selecionar o círculo vermelho na parte esquerda da linha e arraste-a para a data desejada. O gráfico será redesenhado
quando uma nova cotação surgir. A extremidade direita permanece ancorado no valor "i".




Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10202

ang AutoCh HL-v1 ang AutoCh HL-v1

O Indicador ang_AutoCh_HL-V1 forma automaticamente o canal de preço equidistante dos pontos fornecidos.

Daily Breakdown Daily Breakdown

Expert Advisor que coloca ordens stop e espera pelo fechamento do último dia ou do período de tempo.

ang Zad(C) ang Zad(C)

O Indicador ang_Zad(C) ajuda a definir a tendência dominante.

ang AZad(C) ang AZad(C)

O indicador ang_AZad(C) ajuda a definir a tendência dominante igual ao indicador ang_Zad (C).