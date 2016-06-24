Participe de nossa página de fãs
ang PR (Din)-v1 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1063
- Avaliação:
-
- Publicado:
Indicador ang_PR (Din) V1 representa um indicador baseado em regressão polinomial.
Variáveis externas:
hours - quantidade inicial de horas decorridas;
i - de bar number: número de barras onde a parte direita do indicador está ancorada;
m - degree of regression: graus de regressão.
Se m = 1, então é uma regressao linear. Se m = 2, então é uma regressão parabólica. Se m = 3, então é um valor cúbico. Não faz sentido usar "m" superior a 3.
Depois que o indicador foi desenhado, pode-se selecionar o círculo vermelho na parte esquerda da linha e arraste-a para a data desejada. O gráfico será redesenhado
quando uma nova cotação surgir. A extremidade direita permanece ancorado no valor "i".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10202
