STALIN - indicador para MetaTrader 4
935
Os sinais de Compra/Venda do indicador são baseados no cruzamento de duas médias móveis (MA) com diferentes períodos.
O indicador tem as seguintes características:
1. Filtro, com base no indicador RSI (Índice de Força Relativa) .
2. Filtro de confirmação de movimento.
3. Filtro de movimento lateral.
Os controles são baseados na primeira barra (completa).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10333
