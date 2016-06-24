CodeBaseSeções
STALIN - indicador para MetaTrader 4

Andrey Vasiliev
Publicado:
Os sinais de Compra/Venda do indicador são baseados no cruzamento de duas médias móveis (MA) com diferentes períodos.

O indicador tem as seguintes características:

1. Filtro, com base no indicador RSI (Índice de Força Relativa) .

2. Filtro de confirmação de movimento.

3. Filtro de movimento lateral.

Os controles são baseados na primeira barra (completa).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10333

