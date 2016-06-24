Participe de nossa página de fãs
Descrição:
Especifica a variável TimeSet, colocando ordens pendentes.
Executando uma ordem pendente, a outra ordem é removida.
A ordem pendente Buy Stop é colocada no preço igual a Máxima do dia anterior + Delta (pontos) com níveis de Stop Loss e Take Profit, especificando os mesmos nas variáveis de entrada.
A ordem pendente Sell Stop é colocada no preço igual a Mínima do dia anterior - Delta (pontos) com níveis de Stop Loss e Take Profit, especificando os mesmos nas variáveis de entrada.
Variáveis de entrada:
- TimeSet = "07:32"; // coloca o horário da ordem, se TimeSet = "00:00", o EA trabalha com o fechamento do dia anterior.
- Delta - deslocamento do preço (em pontos)
- SL - Stop Loss (em pontos)
- TP - Take Profit (em pontos)
- risk - se 0 é lote fixo
- NoLoss - se 0, então é configuração "zero"
- trailing - se 0, então não tem "trailing"
- Lot - usado apenas com risk = 0
- Expose OpenStop - ordens stops pela abertura de ordens
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10145
