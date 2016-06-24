Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Urban Towers - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 876
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Descrição:
O indicador mostra as setas do ponto de entrada para uma posição de acordo com a Urban Towers Scalping Strategy.
Imagem:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10115
ZeroLagEA-AIP v0.0.4
O Expert Advisor ZeroLagEA-AIP v0.0.4 calcula o indicador de sinal ZeroLag MACD, que é um indicador Moving Average de convergência/divergência, MACD com zero atraso.ZigZag de Orlov
Zigzag com um princípio simples, claro e natural de trabalho. Pelos preços fechados (Close). Sem redesenhar.
Daily Breakdown
Expert Advisor que coloca ordens stop e espera pelo fechamento do último dia ou do período de tempo.ang AutoCh HL-v1
O Indicador ang_AutoCh_HL-V1 forma automaticamente o canal de preço equidistante dos pontos fornecidos.