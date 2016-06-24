CodeBaseSeções
Urban Towers - indicador para MetaTrader 4

Rustamzhan Salidzhanov | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
876
Avaliação:
(10)
Publicado:
Descrição:

O indicador mostra as setas do ponto de entrada para uma posição de acordo com a Urban Towers Scalping Strategy.

Imagem:

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/10115

