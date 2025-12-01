Discussão do artigo "Construindo um Modelo de Restrição de Tendência com Candlestick (Parte 10): Golden Cross e Death Cross Estratégicos (EA)"
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Novo artigo Construindo um Modelo de Restrição de Tendência com Candlestick (Parte 10): Golden Cross e Death Cross Estratégicos (EA) foi publicado:
A estratégia Golden Cross e Death Cross é um conceito fundamental na análise técnica usada para sinalizar potenciais tendências de alta ou de baixa no mercado com base em cruzamentos de médias móveis. Um Golden Cross ocorre quando uma média móvel de curto prazo, normalmente a média móvel de 50 dias, cruza acima de uma média móvel de longo prazo, frequentemente a média móvel de 200 dias. Esse evento é considerado um forte sinal de alta, sugerindo que uma tendência de alta de longo prazo pode estar começando. Investidores e traders podem ver isso como uma oportunidade de comprar ou manter ações, antecipando um aumento no preço.
Por outro lado, o Death Cross é o cenário oposto, em que a média móvel de curto prazo cai abaixo da média móvel de longo prazo, sinalizando uma potencial tendência de baixa. Isso é visto como um aviso de que o mercado pode entrar em um declínio prolongado. O Death Cross pode levar investidores a vender ou operar vendido, ou pelo menos a agir com cautela, pois indica o enfraquecimento das condições de mercado. Ambos os sinais não são usados apenas para decisões diretas de negociação, mas também para uma análise mais ampla do sentimento do mercado, embora não sejam infalíveis e devam ser utilizados com outros indicadores ou formas de análise para confirmar tendências.
Autor: Clemence Benjamin