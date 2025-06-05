통화 / ICL
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ICL: ICL Group Ltd
6.13 USD 0.01 (0.16%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ICL 환율이 오늘 0.16%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.11이고 고가는 6.16이었습니다.
ICL Group Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ICL News
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.13%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.19%
- ICL at Jefferies Mining: Strategic Growth Amid Market Changes
- ICL Group announces supplemental dividend details, sets payment for September 17
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.42%
- Mosaic: A Strong Foundation, But Not A Buy (For Now) (NYSE:MOS)
- ICL Group Ltd 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ICL)
- ICL Group Ltd (ICL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ICL Group (ICL) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- ICL Group announces $0.0426 per share dividend, payment set for September
- ICL Israel Chemicals earnings matched, revenue topped estimates
- Mosaic (MOS) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- STAAR Surgical stock rating downgraded to Neutral by Sidoti on Alcon deal
- STAAR Surgical stock soars after Alcon announces $1.5B acquisition
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.49%
- ICL Group: Current Valuation Less Attractive (NYSE:ICL)
- Nutrien Stock: Up 33%, But Fundamentals Say Hold, Not Add (NYSE:NTR)
- Morgan Stanley flags impact of Europe’s record heatwave on different sectors
- STAAR Surgical Q1 2025 slides: China disruption impacts revenue, global markets show growth
- U.K.’s AFC Energy forms JV to deliver low-cost hydrogen
- Icl stock hits 52-week high at $7.04
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.50%
- Piper Sandler maintains neutral rating on STAAR Surgical stock amid China woes
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.17%
일일 변동 비율
6.11 6.16
년간 변동
3.91 7.34
- 이전 종가
- 6.12
- 시가
- 6.13
- Bid
- 6.13
- Ask
- 6.43
- 저가
- 6.11
- 고가
- 6.16
- 볼륨
- 359
- 일일 변동
- 0.16%
- 월 변동
- -1.61%
- 6개월 변동
- 6.06%
- 년간 변동율
- 43.90%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K