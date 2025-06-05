Währungen / ICL
ICL: ICL Group Ltd
6.12 USD 0.06 (0.99%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ICL hat sich für heute um 0.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.04 bis zu einem Hoch von 6.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die ICL Group Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.04 6.14
Jahresspanne
3.91 7.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.06
- Eröffnung
- 6.13
- Bid
- 6.12
- Ask
- 6.42
- Tief
- 6.04
- Hoch
- 6.14
- Volumen
- 910
- Tagesänderung
- 0.99%
- Monatsänderung
- -1.77%
- 6-Monatsänderung
- 5.88%
- Jahresänderung
- 43.66%
