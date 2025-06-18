Валюты / ICL
ICL: ICL Group Ltd
6.11 USD 0.06 (0.97%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ICL за сегодня изменился на -0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.04, а максимальная — 6.13.
Следите за динамикой ICL Group Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ICL
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.13%
- Рынок акций Израиля закрылся падением, TA 35 снизился на 0,13%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.19%
- ICL at Jefferies Mining: Strategic Growth Amid Market Changes
- ICL Group announces supplemental dividend details, sets payment for September 17
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.42%
- Mosaic: A Strong Foundation, But Not A Buy (For Now) (NYSE:MOS)
- ICL Group Ltd 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ICL)
- ICL Group Ltd (ICL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ICL Group (ICL) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- ICL Group announces $0.0426 per share dividend, payment set for September
- ICL Israel Chemicals earnings matched, revenue topped estimates
- Mosaic (MOS) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- STAAR Surgical stock rating downgraded to Neutral by Sidoti on Alcon deal
- STAAR Surgical stock soars after Alcon announces $1.5B acquisition
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.49%
- ICL Group: Current Valuation Less Attractive (NYSE:ICL)
- Nutrien Stock: Up 33%, But Fundamentals Say Hold, Not Add (NYSE:NTR)
- Morgan Stanley flags impact of Europe’s record heatwave on different sectors
- STAAR Surgical Q1 2025 slides: China disruption impacts revenue, global markets show growth
- U.K.’s AFC Energy forms JV to deliver low-cost hydrogen
- Icl stock hits 52-week high at $7.04
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.50%
- Piper Sandler maintains neutral rating on STAAR Surgical stock amid China woes
Дневной диапазон
6.04 6.13
Годовой диапазон
3.91 7.34
- Предыдущее закрытие
- 6.17
- Open
- 6.12
- Bid
- 6.11
- Ask
- 6.41
- Low
- 6.04
- High
- 6.13
- Объем
- 1.140 K
- Дневное изменение
- -0.97%
- Месячное изменение
- -1.93%
- 6-месячное изменение
- 5.71%
- Годовое изменение
- 43.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.