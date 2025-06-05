Dövizler / ICL
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ICL: ICL Group Ltd
6.13 USD 0.01 (0.16%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ICL fiyatı bugün 0.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.11 ve Yüksek fiyatı olarak 6.16 aralığında işlem gördü.
ICL Group Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ICL haberleri
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.13%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.19%
- ICL at Jefferies Mining: Strategic Growth Amid Market Changes
- ICL Group announces supplemental dividend details, sets payment for September 17
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.42%
- Mosaic: A Strong Foundation, But Not A Buy (For Now) (NYSE:MOS)
- ICL Group Ltd 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ICL)
- ICL Group Ltd (ICL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ICL Group (ICL) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- ICL Group announces $0.0426 per share dividend, payment set for September
- ICL Israel Chemicals earnings matched, revenue topped estimates
- Mosaic (MOS) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- STAAR Surgical stock rating downgraded to Neutral by Sidoti on Alcon deal
- STAAR Surgical stock soars after Alcon announces $1.5B acquisition
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.49%
- ICL Group: Current Valuation Less Attractive (NYSE:ICL)
- Nutrien Stock: Up 33%, But Fundamentals Say Hold, Not Add (NYSE:NTR)
- Morgan Stanley flags impact of Europe’s record heatwave on different sectors
- STAAR Surgical Q1 2025 slides: China disruption impacts revenue, global markets show growth
- U.K.’s AFC Energy forms JV to deliver low-cost hydrogen
- Icl stock hits 52-week high at $7.04
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.50%
- Piper Sandler maintains neutral rating on STAAR Surgical stock amid China woes
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.17%
Günlük aralık
6.11 6.16
Yıllık aralık
3.91 7.34
- Önceki kapanış
- 6.12
- Açılış
- 6.13
- Satış
- 6.13
- Alış
- 6.43
- Düşük
- 6.11
- Yüksek
- 6.16
- Hacim
- 359
- Günlük değişim
- 0.16%
- Aylık değişim
- -1.61%
- 6 aylık değişim
- 6.06%
- Yıllık değişim
- 43.90%
21 Eylül, Pazar