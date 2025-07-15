통화 / EQX
EQX: Equinox Gold Corp
10.70 USD 0.29 (2.79%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EQX 환율이 오늘 2.79%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.34이고 고가는 10.80이었습니다.
Equinox Gold Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EQX News
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.40%
- Equinox Gold stock hits 52-week high at 10.07 USD
- Equinox Gold stock rating upgraded by RBC Capital on strong FCF outlook
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.47%
- Equinox Gold stock hits 52-week high at 8.96 USD
- Equinox Gold stock hits 52-week high at 8.16 USD
- Eldorado Gold stock hits 52-week high at 23.58 USD
- Fortuna Mining: From Silver Miner To Undervalued Gold Mining Opportunity (NYSE:FSM)
- Equinox Gold stock hits 52-week high at 7.92 USD
- Stock Market News for Aug 15, 2025
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.28%
- BMO Capital raises Equinox Gold stock price target to C$13 on strong Q2
- Earnings call transcript: Equinox Gold’s Q2 2025 results spark stock rally
- Equinox Gold Q2 2025 slides: operational improvements drive financial recovery
- Cisco, Brinker, Performance Food to report earnings Wednesday
- Tariffs As A Geopolitical Tool: Short And Long-Term Market Implications
- The Contrarian Gold Play Poised For A Rebound: Equinox Gold (NYSE:EQX)
- Eldorado Gold Set to Report Q2 Earnings: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Buy The Dip On 2 Gold Producers With Strong Potential, As The US Trade War Intensifies
- TD Securities upgrades Equinox Gold stock rating to Buy on attractive risk profile
- 5 Reasons Why Gold Will Dethrone The USD As The World's Main FX Reserve Within A Decade
일일 변동 비율
10.34 10.80
년간 변동
4.95 11.10
- 이전 종가
- 10.41
- 시가
- 10.44
- Bid
- 10.70
- Ask
- 11.00
- 저가
- 10.34
- 고가
- 10.80
- 볼륨
- 21.697 K
- 일일 변동
- 2.79%
- 월 변동
- 19.69%
- 6개월 변동
- 55.30%
- 년간 변동율
- 74.84%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K