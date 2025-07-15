Moedas / EQX
EQX: Equinox Gold Corp
10.26 USD 0.14 (1.35%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EQX para hoje mudou para -1.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.25 e o mais alto foi 10.39.
Veja a dinâmica do par de moedas Equinox Gold Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EQX Notícias
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.40%
- Equinox Gold stock hits 52-week high at 10.07 USD
- Equinox Gold stock rating upgraded by RBC Capital on strong FCF outlook
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.47%
- Equinox Gold stock hits 52-week high at 8.96 USD
- Equinox Gold stock hits 52-week high at 8.16 USD
- Eldorado Gold stock hits 52-week high at 23.58 USD
- Fortuna Mining: From Silver Miner To Undervalued Gold Mining Opportunity (NYSE:FSM)
- Equinox Gold stock hits 52-week high at 7.92 USD
- Stock Market News for Aug 15, 2025
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.28%
- BMO Capital raises Equinox Gold stock price target to C$13 on strong Q2
- Earnings call transcript: Equinox Gold’s Q2 2025 results spark stock rally
- Equinox Gold Q2 2025 slides: operational improvements drive financial recovery
- Cisco, Brinker, Performance Food to report earnings Wednesday
- Tariffs As A Geopolitical Tool: Short And Long-Term Market Implications
- The Contrarian Gold Play Poised For A Rebound: Equinox Gold (NYSE:EQX)
- Eldorado Gold Set to Report Q2 Earnings: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Buy The Dip On 2 Gold Producers With Strong Potential, As The US Trade War Intensifies
- TD Securities upgrades Equinox Gold stock rating to Buy on attractive risk profile
- 5 Reasons Why Gold Will Dethrone The USD As The World's Main FX Reserve Within A Decade
Faixa diária
10.25 10.39
Faixa anual
4.95 11.10
- Fechamento anterior
- 10.40
- Open
- 10.36
- Bid
- 10.26
- Ask
- 10.56
- Low
- 10.25
- High
- 10.39
- Volume
- 693
- Mudança diária
- -1.35%
- Mudança mensal
- 14.77%
- Mudança de 6 meses
- 48.91%
- Mudança anual
- 67.65%
