EQX: Equinox Gold Corp
10.70 USD 0.29 (2.79%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EQX ha avuto una variazione del 2.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.34 e ad un massimo di 10.80.
Segui le dinamiche di Equinox Gold Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
EQX News
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.40%
- Equinox Gold stock hits 52-week high at 10.07 USD
- Equinox Gold stock rating upgraded by RBC Capital on strong FCF outlook
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.47%
- Equinox Gold stock hits 52-week high at 8.96 USD
- Equinox Gold stock hits 52-week high at 8.16 USD
- Eldorado Gold stock hits 52-week high at 23.58 USD
- Fortuna Mining: From Silver Miner To Undervalued Gold Mining Opportunity (NYSE:FSM)
- Equinox Gold stock hits 52-week high at 7.92 USD
- Stock Market News for Aug 15, 2025
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.28%
- BMO Capital raises Equinox Gold stock price target to C$13 on strong Q2
- Earnings call transcript: Equinox Gold’s Q2 2025 results spark stock rally
- Equinox Gold Q2 2025 slides: operational improvements drive financial recovery
- Cisco, Brinker, Performance Food to report earnings Wednesday
- Tariffs As A Geopolitical Tool: Short And Long-Term Market Implications
- The Contrarian Gold Play Poised For A Rebound: Equinox Gold (NYSE:EQX)
- Eldorado Gold Set to Report Q2 Earnings: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Buy The Dip On 2 Gold Producers With Strong Potential, As The US Trade War Intensifies
- TD Securities upgrades Equinox Gold stock rating to Buy on attractive risk profile
- 5 Reasons Why Gold Will Dethrone The USD As The World's Main FX Reserve Within A Decade
Intervallo Giornaliero
10.34 10.80
Intervallo Annuale
4.95 11.10
- Chiusura Precedente
- 10.41
- Apertura
- 10.44
- Bid
- 10.70
- Ask
- 11.00
- Minimo
- 10.34
- Massimo
- 10.80
- Volume
- 21.697 K
- Variazione giornaliera
- 2.79%
- Variazione Mensile
- 19.69%
- Variazione Semestrale
- 55.30%
- Variazione Annuale
- 74.84%
20 settembre, sabato