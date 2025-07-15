Валюты / EQX
EQX: Equinox Gold Corp
10.56 USD 0.27 (2.49%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EQX за сегодня изменился на -2.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.49, а максимальная — 10.89.
Следите за динамикой Equinox Gold Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
10.49 10.89
Годовой диапазон
4.95 11.10
- Предыдущее закрытие
- 10.83
- Open
- 10.86
- Bid
- 10.56
- Ask
- 10.86
- Low
- 10.49
- High
- 10.89
- Объем
- 17.427 K
- Дневное изменение
- -2.49%
- Месячное изменение
- 18.12%
- 6-месячное изменение
- 53.27%
- Годовое изменение
- 72.55%
