EQX: Equinox Gold Corp

10.56 USD 0.27 (2.49%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EQX за сегодня изменился на -2.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.49, а максимальная — 10.89.

Следите за динамикой Equinox Gold Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
10.49 10.89
Годовой диапазон
4.95 11.10
Предыдущее закрытие
10.83
Open
10.86
Bid
10.56
Ask
10.86
Low
10.49
High
10.89
Объем
17.427 K
Дневное изменение
-2.49%
Месячное изменение
18.12%
6-месячное изменение
53.27%
Годовое изменение
72.55%
