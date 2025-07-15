通貨 / EQX
EQX: Equinox Gold Corp
10.41 USD 0.01 (0.10%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EQXの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.24の安値と10.44の高値で取引されました。
Equinox Gold Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
EQX News
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.40%
- Equinox Gold stock hits 52-week high at 10.07 USD
- Equinox Gold stock rating upgraded by RBC Capital on strong FCF outlook
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.47%
- Equinox Gold stock hits 52-week high at 8.96 USD
- Equinox Gold stock hits 52-week high at 8.16 USD
- Eldorado Gold stock hits 52-week high at 23.58 USD
- Fortuna Mining: From Silver Miner To Undervalued Gold Mining Opportunity (NYSE:FSM)
- Equinox Gold stock hits 52-week high at 7.92 USD
- Stock Market News for Aug 15, 2025
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.28%
- BMO Capital raises Equinox Gold stock price target to C$13 on strong Q2
- Earnings call transcript: Equinox Gold’s Q2 2025 results spark stock rally
- Equinox Gold Q2 2025 slides: operational improvements drive financial recovery
- Cisco, Brinker, Performance Food to report earnings Wednesday
- Tariffs As A Geopolitical Tool: Short And Long-Term Market Implications
- The Contrarian Gold Play Poised For A Rebound: Equinox Gold (NYSE:EQX)
- Eldorado Gold Set to Report Q2 Earnings: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Buy The Dip On 2 Gold Producers With Strong Potential, As The US Trade War Intensifies
- TD Securities upgrades Equinox Gold stock rating to Buy on attractive risk profile
- 5 Reasons Why Gold Will Dethrone The USD As The World's Main FX Reserve Within A Decade
1日のレンジ
10.24 10.44
1年のレンジ
4.95 11.10
- 以前の終値
- 10.40
- 始値
- 10.36
- 買値
- 10.41
- 買値
- 10.71
- 安値
- 10.24
- 高値
- 10.44
- 出来高
- 12.630 K
- 1日の変化
- 0.10%
- 1ヶ月の変化
- 16.44%
- 6ヶ月の変化
- 51.09%
- 1年の変化
- 70.10%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K