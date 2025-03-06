통화 / BGLC
BGLC: BioNexus Gene Lab Corp
5.37 USD 0.33 (5.79%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BGLC 환율이 오늘 -5.79%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.33이고 고가는 5.73이었습니다.
BioNexus Gene Lab Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
5.33 5.73
년간 변동
0.21 15.60
- 이전 종가
- 5.70
- 시가
- 5.73
- Bid
- 5.37
- Ask
- 5.67
- 저가
- 5.33
- 고가
- 5.73
- 볼륨
- 104
- 일일 변동
- -5.79%
- 월 변동
- -4.96%
- 6개월 변동
- 2234.78%
- 년간 변동율
- 1067.39%
20 9월, 토요일