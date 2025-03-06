通貨 / BGLC
BGLC: BioNexus Gene Lab Corp
5.70 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BGLCの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり5.57の安値と5.80の高値で取引されました。
BioNexus Gene Lab Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
5.57 5.80
1年のレンジ
0.21 15.60
- 以前の終値
- 5.70
- 始値
- 5.62
- 買値
- 5.70
- 買値
- 6.00
- 安値
- 5.57
- 高値
- 5.80
- 出来高
- 62
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.88%
- 6ヶ月の変化
- 2378.26%
- 1年の変化
- 1139.13%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K