Moedas / BGLC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BGLC: BioNexus Gene Lab Corp
5.69 USD 0.01 (0.18%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BGLC para hoje mudou para -0.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.57 e o mais alto foi 5.80.
Veja a dinâmica do par de moedas BioNexus Gene Lab Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BGLC Notícias
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.38%
- US Stocks Edge Higher; Kraft Heinz Earnings Top Views - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), Kraft Heinz (NASDAQ:KHC)
- Why Interactive Brokers Group Shares Are Trading Higher By 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Why Sarepta Therapeutics Shares Are Trading Higher By 34%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.02%
- US Stocks Mixed; UniFirst Shares Fall After Q3 Results - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), Blue Gold (NASDAQ:BGL)
- Why Greenbrier Shares Are Trading Higher By Over 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.91%
- US Stocks Mixed; Dow Gains Over 50 Points - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), ClearOne (NASDAQ:CLRO)
- Why Thumzup Media Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
- VanEck Crypto Monthly Recap For May 2025
- Bitcoin Is Steel, Ethereum And Solana Are Balsa Wood And Clay, Warns Michael Saylor—Strategy Chair Says Leveraging ETH, SOL Could Lead To 'Catastrophe' - Grayscale Ethereum Mini Trust (ETH) Common units of fractional undivided beneficial interest...
- Stocks Set To Continue Crashing After Worst Selloff Since 2020: Tariff Announcement Was '100% Smoot Hawley Disguised As Thoughtful Policy,' Says Expert - Apple (NASDAQ:AAPL), American Shared Hospital (AMEX:AMS)
- US Stocks Likely To Open Lower After The Worst Selloff Since 2020: Tariff Announcement Was '100% Smoot Hawley Disguised As Thoughtful Policy,' Says Expert - Apple (NASDAQ:AAPL), American Shared Hospital (AMEX:AMS)
- BioNexus Stock Pops As It Embraces Ethereum-Focused Treasury Strategy, Says It Is First On Nasdaq To Do So - Grayscale Ethereum Mini Trust (ETH) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:ETH)
Faixa diária
5.57 5.80
Faixa anual
0.21 15.60
- Fechamento anterior
- 5.70
- Open
- 5.62
- Bid
- 5.69
- Ask
- 5.99
- Low
- 5.57
- High
- 5.80
- Volume
- 51
- Mudança diária
- -0.18%
- Mudança mensal
- 0.71%
- Mudança de 6 meses
- 2373.91%
- Mudança anual
- 1136.96%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh