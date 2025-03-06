Валюты / BGLC
BGLC: BioNexus Gene Lab Corp
5.22 USD 0.20 (3.98%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BGLC за сегодня изменился на 3.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.04, а максимальная — 5.32.
Следите за динамикой BioNexus Gene Lab Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BGLC
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.38%
- US Stocks Edge Higher; Kraft Heinz Earnings Top Views - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), Kraft Heinz (NASDAQ:KHC)
- Why Interactive Brokers Group Shares Are Trading Higher By 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Why Sarepta Therapeutics Shares Are Trading Higher By 34%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.02%
- US Stocks Mixed; UniFirst Shares Fall After Q3 Results - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), Blue Gold (NASDAQ:BGL)
- Why Greenbrier Shares Are Trading Higher By Over 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.91%
- US Stocks Mixed; Dow Gains Over 50 Points - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), ClearOne (NASDAQ:CLRO)
- Why Thumzup Media Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
- VanEck Crypto Monthly Recap For May 2025
- Bitcoin Is Steel, Ethereum And Solana Are Balsa Wood And Clay, Warns Michael Saylor—Strategy Chair Says Leveraging ETH, SOL Could Lead To 'Catastrophe' - Grayscale Ethereum Mini Trust (ETH) Common units of fractional undivided beneficial interest...
- Stocks Set To Continue Crashing After Worst Selloff Since 2020: Tariff Announcement Was '100% Smoot Hawley Disguised As Thoughtful Policy,' Says Expert - Apple (NASDAQ:AAPL), American Shared Hospital (AMEX:AMS)
- US Stocks Likely To Open Lower After The Worst Selloff Since 2020: Tariff Announcement Was '100% Smoot Hawley Disguised As Thoughtful Policy,' Says Expert - Apple (NASDAQ:AAPL), American Shared Hospital (AMEX:AMS)
- BioNexus Stock Pops As It Embraces Ethereum-Focused Treasury Strategy, Says It Is First On Nasdaq To Do So - Grayscale Ethereum Mini Trust (ETH) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:ETH)
Дневной диапазон
5.04 5.32
Годовой диапазон
0.21 15.60
- Предыдущее закрытие
- 5.02
- Open
- 5.04
- Bid
- 5.22
- Ask
- 5.52
- Low
- 5.04
- High
- 5.32
- Объем
- 118
- Дневное изменение
- 3.98%
- Месячное изменение
- -7.61%
- 6-месячное изменение
- 2169.57%
- Годовое изменение
- 1034.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.