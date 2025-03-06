FiyatlarBölümler
BGLC
BGLC: BioNexus Gene Lab Corp

5.37 USD 0.33 (5.79%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BGLC fiyatı bugün -5.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.33 ve Yüksek fiyatı olarak 5.73 aralığında işlem gördü.

BioNexus Gene Lab Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
5.33 5.73
Yıllık aralık
0.21 15.60
Önceki kapanış
5.70
Açılış
5.73
Satış
5.37
Alış
5.67
Düşük
5.33
Yüksek
5.73
Hacim
104
Günlük değişim
-5.79%
Aylık değişim
-4.96%
6 aylık değişim
2234.78%
Yıllık değişim
1067.39%
