Roulette 20 Pairs

Roulette 20 Pairs — The Elite Arena

- "20쌍 트레이딩: 룰렛의 스릴, 전략의 힘" - “행운의 수레바퀴를 돌려보세요—20쌍의 카드, 무한한 기회.” - "마치 테이블에 칩을 놓는 것처럼, 거래의 짜릿함을 느껴보세요. 하지만 실제적인 통제권은 당신에게 있습니다." - "멀티페어 트레이딩은 룰렛 테이블과 같습니다. 선택지가 많을수록 승리할 확률도 높아집니다." - "단순한 추측이 아니라, 당신이 숙달할 수 있는 확률 게임입니다."

주식 거래가 도박과 연관되는 이유는 무엇일까요?

D

I

S

C

R

I

P

T

I

O

N

룰렛 20 페어는 거래가 이론을 넘어 강력하고 스릴 넘치며 지능적인 실제 경험으로 변모하는 곳입니다.
세계 최고 수준의 카지노 테이블에 서 있는 모습을 상상해 보세요. 눈부신 조명, 치솟는 아드레날린, 빠르게 돌아가는 행운의 수레바퀴. 하지만 이번에는 운에 맡기는 것이 아닙니다. 확률 관리, 전략적 정보, 그리고 완벽한 시스템 제어를 통해 승리를 쟁취할 수 있습니다.

최대 20개의 통화쌍을 동시에 운용할 수 있으며, 각 통화쌍은 시장의 실제 움직임에 따라 독립적으로 움직입니다. 바로 이 점에서 진정한 강점이 드러납니다. 한 통화쌍의 움직임이 둔화되면 다른 통화쌍에서 기회가 생겨 균형을 유지하고, 위험을 현명하게 분산시키며, 지속적인 상승 모멘텀을 창출합니다. 이는 수동적인 EA(Expert Advisor)가 아닙니다. 시장의 호의에 기대기만 하는 로봇이 아닙니다.
이는 현대적인 전략적 프레임워크이자 , 끊임없이 탐색하고, 적응하고, 잠재력을 극대화하는 살아있는 다중 쌍 환경입니다.

하지만 단순히 출력과 성능만이 중요한 것은 아닙니다.
룰렛 20 페어는 차분하고 우아하며 자신감 넘치는 운영으로 프리미엄 경험을 선사합니다. 단순히 시장에 참여하는 것이 아니라, 구조와 성숙함, 세련된 감각을 바탕으로 확률 생태계를 관리하는 것입니다. 모든 실행은 지능적이며, 모든 기회는 의미 있고, 모든 순간은 전문적으로 처리됩니다.

네, 물론 재미있는 부분도 있습니다.
룰렛 20 페어는 마치 20개의 활성 기회가 동시에 열려 있는 나만의 룰렛 테이블을 소유한 것처럼, 거래에 흥분과 에너지, 즐거움을 더합니다. 거래는 스트레스 없이 생동감 넘치고 흥미진진해지며, 동시에 논리적이고 전략적이며 실제적인 방법론에 기반을 두고 있습니다.

이는 카지노의 스릴, 최고 수준의 전략적 사고, 그리고 현대적인 트레이딩 엔터테인먼트가 완벽하게 융합된 것입니다.
시장이 거대한 경기장이라면, 이곳에서는 당신은 관객이 아닙니다.
테이블의 주인은 당신입니다.

이건 일반적인 EA가 아닙니다.

이것은 시장 상황이 좋기를 바라는 로봇이 아닙니다.
이곳은 기회를 단순히 기다리는 것이 아니라 만들어내는 현대적인 전략 무대 입니다.

🔹 카지노의 스릴? 네.
🔹 아드레날린이 솟구치나요? 확실히 그렇습니다.
🔹 진정한 전략과 통제? 물론입니다.

더욱 스마트하고, 역동적이며, 강력하고 , 마치 직접 조종하는 거대한 게임처럼 스릴 넘치는 트레이딩을 원한다면 바로 이것입니다.

룰렛 20 페어 - 스릴과 컨트롤, 기회와 지능이 만나 진정한 트레이딩이 펼쳐지는 곳.

결론

"만약 트레이딩이 도박이라면, 멀티페어 전략을 활용한 도박이야말로 균형을 찾고 진정한 승리 기회를 포착하는 방법입니다."

Attention:  For members, when using the " Games Changer – 20 Pairs in One " for real trading, enhance your decisions with experience and pattern recognition of major pairs. The fundamentals and trading psychology from GPT-5 , Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai, and Google AI Gemini support wise actions. ---
Additional extras : The team will provide the necessary support and resources |   Each client will receive a free premium VPS "Core 4" that can accommodate 10 accounts plus EA-AutoRobot,
for renters with a one-year contract.   [Terms and Conditions apply]
추천 제품
NIGHTCrusher Lite FREE
Christian Opperskalski
4.5 (2)
Experts
NIGHTCRUSHER is a fully automated expert advisor, designed for scalping on quite market situation. The Lite - Version is limited to minimal Lot per Pair and dont has lot mulitplier and dynamic function you can also run different strategies like swing trading or grid different Trade Entry Signals different Exit Strategies included (MA Cut / Signal Change / Trailing TP) clever Risk & Money management - Balance based - Longrun trades tracking You can also use a Grid function or Lot multipier, if ne
FREE
St MA
Ting Fung Ku
Experts
Trend Trading with signal based on Moving Average Indicator (Fast MA, Slow MA (in) and Slow MA (out)) Fast MA crossover Slow MA (in) to open order, and Fast MA crossover Slow MA (out) to close order Suggested to trade all 28 pairs currencies in combination of USD, EUR , AUD, CAD, CHF, GBP, NZD and JPY with  a same magic number , and use Take Profit by Magic No Recommended Timeframe: H1 Minimal recommended deposit: USD $1000 per 0.01 lot (28 pairs currencies) As Strategy Tester of MT4 cannot back
Super Hunter Scalper
Himma Youssef
Experts
Super HunterScalper   (Very Fast EA no Graphics) The  Super Hunter Scalper  is a Trading Robot with no use of Classic martingale. Schedule scalping Options. it uses Math Algorithm to detect entries and closing trades. Please to check The version 2.0 of Hamster Pro :    Hamster_PRO_MT4      Recommendations :  Lot : 0.01. Balance  : 100 USD. Pair : EURUSD. TimeFrame : 5Min. Spread : 30. Broker : Trusted Brokers Inputs descriptions :  iLot  // Initial Lot stop_loss take_profit Start_hour  End_hou
Grid Machine
Ivan Grachev
4.21 (14)
Experts
EA finds the largest volume in the market and determines the level for entry. After crossing the level towards the breakdown, a market order is opened. The EA builds a two-sided grid of orders, adapting to the market. Each direction of orders works separately and has its own take-profit. Thus, the adviser covers the whole trend, starting from its start, while the adviser perfectly passes the flat market condition, trading both directions. Please see all my products:  https://www.mql5.com/en/user
FREE
Best Win EA
Chun Kit Lee
Experts
The Spacial § Two System in this EA,Normal System is a Trend tradeing ， Contrarian System is a martingale . § The Trend trade add order increase profit. § Have a simple CCY Power system. § Recording of top price & reach a certain distance reopen order. § Can Set the Time setting use on night scalper. This EA is suitable for trading EUR/USD, CAD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, EUR/CAD, EUR/AUD, AUD/CAD, , or any symbols you like. Defaults setting are not optimized for any symbols, please find your own se
Japan AI
Ciprian Ghebanoaei
Experts
JAPAN AI is a trading robot that operates automatically in the GBPJPY forex market. You don't need to worry about parameter configuration for this EA. It is ready to start trading on the GBPJPY M30 . The only decision you need to make is regarding the lot size. The backtest in the description is made for the last three years. This expert advisor includes a system that identifies trends and filters out market noise. It places orders based on the direction of the trend. Moving Average, Alligat
FREE
Scalper Grid
Sze Yu Ma
4.67 (3)
Experts
Features Summary   This EA leverages strategies and algorithms of the two popular strategies, scalping and grid trading. After tuning it not only takes advantage of scalper’s high win rate, but also grid system’s high resilience in the case of an unexpected trend.  Phased setup allows you to fine-tune volume, take-profit etc. strategies differently at different level of grid and equity. It also allow the EA to get out of a trending market easily by adjusting the TP target automatically. When Tim
Lemon Cat Scalper Free
Chun Wan Yeung
2 (1)
Experts
Lemon Cat Scalper Free Version. The ideal time frame of this EA is M15, however lower timeframes are also suitable.  I mainly used M15 and M5 for backtesting. This EA simply uses previous bars to determine the position for opening orders.  It uses a very special strategy for defending losing positions, and it has passed 10 years backtest for most symbols.  This EA is mostly suitable for EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, EUR/CAD, EUR/AUD, AUD/CAD, AUD/NZD and NZD/CAD, however other symbols are
FREE
Canberra
Mikhail Mitin
Experts
Main: Not martingale, not a grid; Working on all symbols; Signals: There is a good rational algorithm. Work of two indicators:  Bollinger Bands  and  OsMA  (you can set a separate Timeframe for each indicator) Stop Loss/Take Profit: There is a good money management system (there are several type for trailing stop loss); There is virtual levels of Stop Loss / Take Profit; There is smart lot (percent by risk) or fix lot Important: EA can work on closed candles, and on current candles; Quickly
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experts
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Wave Rider EA
Andri Maulana
Experts
Introducing the Wave Rider EA: Your Gold Trading Powerhouse!  Are you ready to elevate your Gold (XAUUSD) trading to the next level? Meet the Wave Rider EA , a sophisticated, fully automated Expert Advisor designed to capture powerful moves in the gold market with a smart, volatility-aware strategy. Forget emotional trading and complex manual analysis. The Wave Rider EA is engineered for peak performance by focusing on identifying the beginning of strong trend waves and managing your risk metic
Mr Beast Heiken Ashi
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST HEIHIN ASHI RECOMMENDED H1 EUR USD The Heikin Ashi Strategy is a candlestick analysis technique used by the Expert Advisor to identify trends and make informed decisions in the financial markets. This strategy is based on the interpretation of modified Heikin Ashi candlestick patterns instead of traditional candlesticks. I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using
Golden Scorpion MT4
Rahman Pavaleh
1 (1)
Experts
Golden Scorpion   EA works on Time and Price theory. As the price patterns change, there will be no difference in performance of the EA, which is why this system has long-term stability and performance. EA finds sensitive price points based on Time and Price theory and executes trades based on that. This system can work with three different strategies and each strategy with independent settings. This system works 100% automatically. Suitable for Gold metal. MT5 :  https://www.mql5.com/en/marke
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experts
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
Trend Reversal Zone and Alert EA
Godwin Edward Enyali
Experts
Trend Reversal Zone and Alert EA 공급 및 수요 구간 기반 스마트 트렌드 반전 거래 시스템 Trend Reversal Zone and Alert EA는 리페인트가 없는 전문 Expert Advisor 로, 기관 수준의 공급 및 수요 구간에서 높은 확률의 트렌드 반전 을 포착하도록 설계되었습니다. 일일 최고가 및 최저가에서의 윅 반전(Wick Rejection) 가격 행동 으로 확인됩니다. 이 EA는 다중 타임프레임 시장 구조 와 정확한 진입 타이밍 을 결합하여, 트레이더가 트렌드 반전 초기에 진입하면서도 엄격한 위험 관리를 유지할 수 있도록 합니다. 주요 거래 로직 EA는 3단계 확인 시스템 을 사용합니다. 상위 타임프레임의 공급 및 수요 구간 H4 및 일간 D1 차트에서 주요 스윙 고점과 저점을 자동으로 감지합니다. 이 구간은 기관 투자자의 의사결정 영역 으로 작용합니다. 거래는 유효한 공급 또는 수요 구간 내에서만 허용됩니다. 일일 최고가/최저가 반전 확
KingKong MT4
Agus Santoso
Experts
MT4 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/103136 "KingKong" EA(Expert Advisor)는 외환 시장을 위해 설계된 정교한 거래 알고리즘으로, 시장 유동성이 증가하는 기간 동안 활성화되는 돌파 전략을 활용합니다. 이 EA는 거래량이 급증할 때 발생하는 중요한 가격 변동을 활용하여 최적의 시장 활동 순간에 거래가 실행되도록 제작되었습니다. 주요 특징들: 돌파 전략: 시장 유동성 감지: KingKong은 고급 알고리즘을 사용하여 시장 유동성을 실시간으로 모니터링합니다. 이는 종종 상당한 가격 변동의 전조가 되는 거래량 증가 기간을 식별합니다. 돌파 식별: 이러한 유동성이 높은 기간 동안 KingKong은 과거 데이터 및 기술 지표를 기반으로 잠재적인 돌파 지점을 식별합니다. EA는 허위 돌파와 실제 기회를 구별
Great Hunter
Pavel Malyshko
Experts
Авторская стратегия демонстрирующая хорошие результаты на валютной паре eurchf m15. Советник в своей работе ищет наиболее вероятные точки разворота на графике и если сигнал подтверждается открывает сделку. Советник работает круглосуточно, что делает его универсальным вне зависимости от времени на рынке, что также отличает его от большинства советников торгующих в строго ограниченное время. По мере роста спроса на советник и увеличения хороших отзывов, цена на него будет расти. Поспешите при
Neural Links
Catalin Zachiu
5 (1)
Experts
전문가는 긴/짧은 각 면에 대해 3개의 뉴런 층을 사용하여 구축되며 필터로 사용되는 보완적인 뉴런에 의해 모두 조절됩니다. 첫 번째 뉴런 계층이 반대 신호를 보내면 거래 방향이 재설정됩니다. 전문가는 주로 EUR\USD , GBP\USD 쌍, M15 기간을 위해 제작되었습니다. 모든 설정은 게시물 #1의 "댓글" 섹션에서 사용할 수 있습니다. 기본 세트는 위험 수준이 약간 높아졌습니다. 보다 안전한 설정을 위해 "Use_Rescovery" 매개변수를 "false"로 설정할 수 있습니다. Lot 크기는 수동으로 입력하거나 "Risk_Ratio" 매개변수를 조정하여 "Auto_Lot" 기능을 사용할 수 있습니다. "Auto_Lot"을 사용하면 회수 비율을 유지하기 위해 계정 자본이 증가하면 로트 크기가 증가하고 자본이 감소하더라도 감소하지 않습니다. 뉴런 은신처는 "Lairs_Affinity" 및 "Threshold_Value" 매개변수의 영향을 받습니다. 첫째, "Lairs_
KT COG Robot
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experts
KT COG Robot is a fully automated Expert Advisor based on the KT COG Indicator . The COG indicator was originally presented by John F. Ehlers in the May 2002 edition of Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine. The EA fires a long trade when COG line cross above the signal line and a short trade is fired when the COG line cross below the signal line.  Adaptive Filtration Our adaptive filtration algorithm combines the original COG formula with the major trend direction and market acce
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experts
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
ETH Reaper
Andreas Smigadis
Experts
Overview ETH Reaper is an Expert Advisor for MetaTrader 4 designed for ETHUSD-type symbols. It evaluates signals on new bars and combines a Stochastic crossover with a Bulls Power filter for entries. Position management includes Stop Loss, Take Profit, and an optional trailing stop when Stop Loss is enabled. Additional protections are available for spread, exposure limits, daily limits, and account-level safeguards. A built-in News Filter can pause new entries around selected events when enabled
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experts
스마트 펀드 HFT EA로 거래 잠재력을 해제하세요! VPS 없음 / 설정 파일 없음 / 플러그 앤 플레이 즐기기 / 아래 쉬운 설정 비디오 확인 한정된 시간 동안 프로모션 가격 제 거래의 비밀을 공유하게 되어 매우 기쁩니다 – 스마트 펀드 EA. 수백 가지 도전을 완벽한 성공률로 정복했으며, 이제 여러분의 거래 게임을 한 단계 업그레이드할 차례입니다! 이 EA는 HFT 사용을 허용하는 프롭 회사의 HFT 도전을 통과하기 위해 설계되었습니다. HFT 사용이 허용되지 않는 도전/펀드 계정/실제 계정에서는 사용하지 마세요. 스마트 펀드 HFT EA가 돋보이는 이유: 도전 마스터리: 거의 모든 HFT 도전에서 수백 번의 도전을 성공적으로 완료하여 100%의 성공률을 확보했습니다. 단순한 도구가 아니라 검증된 파워하우스입니다. 최고의 간편함: 복잡한 설정이나 VPS 설정에 빠져들 필요 없습니다. 로드하고, 로트 크기를 조정한 다음 실행 버튼을 누르기만 하면 됩니다 - 최고의 간편함입니다.
Gold Matrix Pro
Steve Zoeger
Experts
Gold Matrix pro Welcome to the Gold Matrix Ea pro. The Robot is based on one standard Indicator. No other Indicator required =============================================================================================== This Robot is fully automated and has been created for everyone. The Robot works also on cent accounts. =============================================================================================== =>   works on all Time Frames from 1Minute to 1Day => On the lower Frames th
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectable
Bollinger Expert
Otse Obande
2 (1)
Experts
Simple trading system that uses the boundaries of Bollinger bands to enter trades. Trades are closed when price reaches the other boundary of the band. The goal of the system is to average out in profit after consistent trading. The system is intended to work 100% hands free and is very customisable. For optimal results lot sizes should not be too large on low capital accounts. 
FREE
Bee Sting
Faisal Ammari
Experts
Bee Sting – Advanced Trend-Guided Grid System Bee Sting is a next-generation grid trading Expert Advisor designed specifically for volatile instruments such as XAUUSD and BTCUSD. It combines a controlled grid engine, EMA slope trend detection, ATR-adaptive spacing, and multi-layer protection mechanisms to deliver a more stable and structured approach to grid trading. Unlike typical martingale systems, Bee Sting does not use lot multipliers. All grid layers use a fixed lot size, allowing the trad
SR Breakout EA MT4
Timo Roth
Experts
SR Breakout EA MT4 Launch Promo: Depending on the demand, the EA may become a paid product in the future. Presets:  Click Here Key Features: Easy Installation : Ready to go in just a few steps - simply drag the EA onto any chart and load the settings. Safe Risk Management: No martingale, grid, or other high-risk money management techniques. Risk management, stop loss, and take profit levels can be adjusted in the settings. Customizable Parameters: Flexible configuration for individual trading pr
FREE
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (19)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.67 (12)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면 Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT5 버전 :  여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분할하는
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: 오늘의 성공이 내일의 결실이 될 것입니다. 기간 한정 슈퍼 할인! 가격이 인상되기 전에 마지막 2부를 299달러에 구매할 수 있습니다. 실시간 신호 > IC 마켓 리얼: Goldex AI 고위험 세트 매뉴얼 및 구성 파일: 매뉴얼 및 구성 파일을 받으려면 구매 후 저에게 연락하세요. 가격: 시작 가격은 $499이며 10회 판매할 때마다 $899씩 인상됩니다. 사용 가능한 사본 수: 2 Goldex AI - 신경망, 추세 및 가격 행동을 갖춘 고급 트레이딩 로봇. Goldex AI는 금의 지지선과 저항선을 돌파하는 가격 행동을 사용하여 뉴욕 시장의 움직임을 최대한 활용하여 가능한 최고의 수익을 얻는 고성능 트레이딩 로봇입니다. 이 로봇은 지능형 복구라는 전략을 가지고 있으, 손실이 발생한 후 활성화되고 더 큰 로타제를 열어 가능한 손실을 단시간에 복구하지만 사용자가 원할 경우 승수를 줄일 수 있습니다. Goldex AI에는 스마트 뉴스 필터가 내장되어 있어 중
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (1)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT5 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT4를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! 규칙       정확하고 규율 있게 거래하세요. 퀀텀 킹 EA       구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합했습니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. 퀀
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA – Jesko는 수년간 검증되고 최적화된 전략 을 기반으로 만들어진 특별한 자동매매 프로그램(EA)입니다. 이미 실계좌에서 테스트 되었으며, 꾸준히 수익성과 낮은 리스크 를 입증했습니다. 이제 모든 트레이더들에게 공개하기로 결정했습니다. Signal live     4개월 실계좌 간편한 설치  모든 브로커에서 사용 가능 (ECN 계좌 권장)  최소 예치금: 100 USD  24/7 지원  Jesko를 한 번 구매하면 – 우리의 다른 제품들을 무료로 제공! 1,5분의 골드 백테스트용: 차트에 INCORRECT 가 나타나지 않도록 하십시오. 만약 나타나면 설정을 변경해야 합니다. 옵션은 True/False 만 있습니다 — 차트에 초록색 OK 가 표시될 때까지 조정하면 문제가 없다는 뜻입니다. 입력 파라미터 설명 일반 설정 AccountType – 계좌 유형 선택 (일반 / ECN / 기타). RiskMode – 리스크 관리 모드 선택 (낮음 / 중간 / 높음). 로트 &
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문은  및 XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experts
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.77 (43)
Experts
Trend Ai EA는 Trend Ai 지표와 연동되도록 설계되었습니다. Trend Ai 지표는 추세 식별, 실행 가능한 진입 시점 및 반전 알림을 결합하여 자체적으로 시장 분석을 수행하고 지표의 모든 신호를 완전 자동으로 처리합니다! EA에는 완벽하게 조정 가능한 여러 외부 매개변수가 포함되어 있어 트레이더가 원하는 대로 전문가를 맞춤 설정할 수 있습니다. 녹색 점이 나타나면 EA는 매수 거래를 준비합니다. 파란색 화살표로 상승 추세가 확인되면 EA는 다음 캔들에서 매수 주문을 입력합니다. 시장이 반전되면 EA는 그리드 및 마틴게일 전략으로 일련의 거래를 관리합니다. 반대 신호가 나타나고 차트에 빨간색 점이 나타나면 EA는 매도 준비를 하고, 빨간색 화살표가 나타나면 EA는 다음 캔들에서 매도 거래를 입력하고 그리드 및 마틴게일 전략으로 일련의 거래를 관리합니다. 통화쌍 및 시간대: 이 EA는 모든 상장 자산, 선물, 주식, 외환, 상품, 암호화폐 또는 지수에 사용할 수 있습
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
이 가격으로 남은 재고는 1/5 개뿐입니다 ---> 다음 가격 250$ // MT5 버전 Gold King AI는 강화 학습을 활용해 강력한 거래 알고리즘을 구축, 훈련, 평가, 배포하기 위해 특별히 설계된 오픈소스 Python 프레임워크인 TensorTrade를 사용하여 개발되었습니다. 이 알고리즘은 뉴욕 거래 세션 동안 작동합니다. 시장 분석을 통해 관심 영역을 식별한 후, 가격이 해당 수준에 도달하면 실행되는 대기 주문을 배치합니다. 이것은 이익을 확보하기 위해 추적 이익을 빠르게 활성화합니다. 또한 손실 거래 후 활성화되는 '스마트 리커버리'라는 두 번째 전략을 갖추고 있습니다. 이 전략은 손실을 일부 보상하기 위해 약간 더 큰 주문을 실행합니다. 참고로 신경망은 AI를 최신 상태로 유지하기 위해 4~5개월마다 최신 역사적 데이터를 사용하여 훈련됩니다. 이 로봇은 마틴게일이나 헤징과 같은 유해한 리스크 관리 방법을 사용하지 않습니다. 대신 모든 거래는 트레일링 이익 실현과
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Experts
ChatGPT Turbo를 통한 AI 기반 기술 Infinity EA는 GBPUSD 및 XAUUSD를 위해 설계된 고급 거래 전문가 자문가입니다. 안전성, 일관된 수익률 및 무한한 수익성에 중점을 둡니다. 마팅게일 또는 그리드 거래와 같은 고위험 전략에 의존하는 다른 많은 EA와 달리 Infinity EA는 최신 ChatGPT 버전에서 제공하는 기계 학습, 데이터 분석 AI 기반 기술에 내장된 신경망을 기반으로 하는 규율 있고 수익성 있는 스캘핑 전략을 사용하여 전반적인 거래 경험을 탁월하게 만듭니다. 6,000명 이상의 멤버로 구성된   MQL5 커뮤니티에   가입하여 다른 트레이더와 소통하세요. 최신 제품 업데이트, 팁, 독점 콘텐츠로 최신 정보를 받아보세요. MT5 버전 Infinity EA 설정 방법 특징 Infinity EA는 AI 기반 스캘핑 전략을 활용합니다. EA는 실시간 데이터 분석을 위해 ChatGPT-4 Turbo와 통합되어 있습니다. Infinity EA는 머
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) 출시 프로모션: 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우 인기
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
Experts
Javier Gold Scalper: 당신 곁의 첨단 기술! 매뉴얼 및 설정 파일: 구매 후 저에게 연락하시면 매뉴얼과 설정 파일을 보내드립니다 가격: 판매된 라이선스 수에 따라 가격이 인상됩니다 남은 복사본: 5개 금 거래는 금융 시장에서 가장 변동성이 큰 자산 중 하나로, 고도의 정밀도, 철저한 분석, 매우 효과적인 리스크 관리가 요구됩니다. Javier Gold Scalper 는 이러한 핵심 요소들을 통합하여 금 시장에서의 거래를 최적화하기 위해 설계된 강력하고 정교한 시스템입니다. 최첨단 기술과 고급 전략을 기반으로 Golden Scalper는 초보자와 전문가 모두를 지원하여 이 역동적인 시장의 도전과 기회를 안전하게 대응할 수 있도록 합니다. Golden Scalper와 함께라면 금 거래의 특수성에 적합한 신뢰할 수 있는 도구를 사용할 수 있습니다. 심볼 XAUUSD (금) 시간 프레임 M30 PropFirm 사용 가능 자본 최소 $1000 브로커 모든 브로커 가능 계정
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
Experts
XGen Scalper MT4 - 전문 자동 거래 시스템 XGen Scalper는 고급 알고리즘 구조와 검증된 기술적 분석을 결합하여 모든 시장에서 일관된 결과를 제공하는 최첨단 전문가 자문 시스템입니다. 이 강력한 거래 시스템은 외환 쌍, 금과 은 같은 귀금속, 암호화폐 및 상품 지수에서 원활하게 작동합니다. 고급 알고리즘 기술 특허받은 파동 스캐닝 알고리즘은 시장 데이터를 실시간으로 처리하여 수동 투자자가 놓치기 쉬운 높은 확률의 거래 기회를 식별합니다. 시스템은 변화하는 시장 조건에 지속적으로 적응하며, 추세, 범위 및 변동성 환경에서 효과적으로 작동합니다. 범용 호환성 특정 쌍을 위해 설계된 전통적인 EA와 달리, XGen은 모든 상품에서 우수한 성능을 발휘합니다. 전문적인 제어 패널 실시간 계정 지표, 상세한 거래 통계 및 시스템 상태를 보여주는 세련된 인터페이스로 거래 성과를 모니터링하세요. 통합된 파동 시각화는 시스템이 시장 조건을 어떻게 해석하는지 정확히
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
고급 멀티 스캘핑 EA - 완전 자동 멀티페어 거래 시스템 - 꾸준한 성장과 함께 매우 안전합니다. 이 수익성 있는 스캘핑 EA는 현재 시장에서 가장 안정적인 시스템 중 하나입니다. 한 달에 약 70-100건의 거래가 이루어집니다. 테스트 및 거래를 위해 EA Set_files를 다운로드하세요. USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA의 특징: - 추가 스프레드 설정. - 조정 가능한 변동성-적응형 손절매. - 롱/숏에 대한 SWAP 디스플레이. - 고정_SL 옵션. - 시스템은 안전하며 그리드나 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 자체 SL이 있습니다. - 이 EA는 매우 사용자 친화적이며 외환 전문가와 초보자 모두 사용할 수 있습니다. -
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experts
업데이트 — 2025년 12월 2024년 11월 말, Aurum이 공식적으로 판매를 시작했습니다. 그 이후 뉴스 필터, 추가 보호 조건, 복잡한 제한 없이도 실제 시장 환경에서 꾸준히 운용되며 안정적인 성과를 유지해 왔습니다. Live Signal 1년간의 실전 운용은 이 트레이딩 시스템의 신뢰성을 명확하게 증명했습니다. 그리고 실제 데이터와 통계를 기반으로, 2025년 12월 대규모 업데이트가 진행되었습니다: 프리미엄 패널 전면 개편 및 모든 해상도에 최적화 확장된 거래 보호 시스템 추가 Forex Factory 기반의 강력한 뉴스 필터 추가 신호 정확도를 높이는 추가 필터 2종 추가 최적화, 실행 속도 및 전반적인 안정성 향상 손실 후 안전한 복구를 위한 Recovery 기능 추가 프리미엄 스타일의 새로운 차트 테마 적용 EA 소개 Aurum — 골드(XAU/USD) 전용 프리미엄 자동매매 EA Aurum은 금 시장에서 안정적이고 안전한 트레이딩을 위해 설계된 전문 자
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
Expert Advisor는 수익성이 없는 포지션을 회수하도록 설계된 시스템입니다.   작성자의 알고리즘은 손실 위치를 잠그고 여러 부분으로 분할하고 각 부분을 별도로 닫습니다. 손쉬운 설정, 하락 시 지연된 시작, 다른 Expert Advisors 잠금, 비활성화, 추세 필터링을 통한 평균화 및 손실 위치의 부분 마감이 하나의 도구에 내장되어 있습니다. 전체 그룹에서만 주문을 마감하는 그리드 전략과 달리 더 낮은 예금 부하로 손실을 줄일 수 있는 부분에서 마감 손실을 사용하여 손실과 함께 더 안전한 작업을 보장합니다. 주문이 복원되는 방법: 1 EA는 선택한 상품의 다른 창을 닫아 수익성이 없는 EA를 끕니다(선택 사항). 2 EA는 처리된 모든 주문에 대해 TakeProfit 및 StopLoss 수준을 재설정하고 해당 식별자가 있는 보류 주문을 삭제합니다. 3 EA는 수익성이 없는 주문의 일부를 충당하고 총 포지션 볼륨을 줄이기 위해 이익을 사용하기 위해 처리된 모든 수익성 있
KT Gold Drift EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experts
ICMarkets 실계좌 신호: 여기를 클릭하세요 이 EA는 초기 출시 단계의 특별 가격으로 제공됩니다. 판매가 일정 수준을 넘길 때마다 가격은 단계적으로 인상되며, 향후 가격 인하는 절대 이루어지지 않습니다. 조기에 구매할수록 가장 유리한 가격으로 이용할 수 있습니다. KT Gold Drift EA로 성공하기 위해 필요한 것은 무엇입니까? 인내. 규율. 시간. KT Gold Drift EA는 전문 트레이더와 개인 자산 운용자들이 실제로 사용하는 실전 트레이딩 접근 방식을 기반으로 설계되었습니다. 단기적인 흥미나 빠른 수익이 아닌, 장기적인 일관성과 안정성에 초점을 맞추고 있습니다. 이 EA는 장기 운용을 전제로 설계되었습니다. 실제 성능과 잠재력을 경험하기 위해 최소 1년 이상 지속적으로 운용하는 것을 권장합니다. 전문 트레이딩과 마찬가지로 손실이 발생하는 주간 또는 월간 구간이 존재할 수 있으며, 이는 정상적인 과정입니다. 중요한 것은 장기간에 걸친 누적 성과입니다. 많은 그리
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experts
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
2025년 가장 강력한 자동매매 전략 중 하나 저희는 2025년에 사용되던 가장 강력한 수동 트레이딩 전략 중 하나를 TMA(삼각 이동평균)와 CG 로직 을 기반으로 한 **완전 자동화 Expert Advisor(EA)**로 변환했습니다. 550달러 가격의 마지막 한 개만 남아 있습니다. 이후 가격은 650달러와 750달러로 인상되며, 최종 가격은 1200달러입니다. 실시간 시그널 >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   클릭 이 EA는 정확한 진입, 지능적인 예약 주문, 엄격한 리스크 관리 를 위해 설계되었으며 **모든 외환(Forex) 통화쌍 및 금(XAUUSD)**에서 사용 가능합니다. 최적의 성능을 위해 스프레드가 10포인트 이하인 ECN 계좌 사용을 권장합니다. 이를 통해 정확한 주문 체결과 최소한의 슬리피지를 보장합니다.차트에 적용한 후, 본인의 리스크 성향에 맞게 설정만 조정하면 프로 수준의 자동매매를 경험할 수 있습니다.  
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experts
"BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
Axis Trend Grid EA
Yeoh Kian Hui
5 (1)
Experts
Live Account Signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2352008 $59 LIMITED  OFFER  PRICE UNTIL 16TH JANUARY 2026 !!!  (Next Price: $69 / Final Price: $299) The Strategy Axis Trend Grid Strategy  is a fully automated Expert Advisor (EA) designed for high-precision trend-following on volatile instruments like XAUUSD (Gold) and NAS100 (Nasdaq) . The system uses a unique "Ladder Entry" mechanism that capitalizes on market momentum by placing pending orders at calculated price levels. The EA identifi
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Experts
Golden Scalper PRO: 우리의 기술이 당신과 함께합니다! 매뉴얼 및 설정 파일: 구매 후 매뉴얼과 설정 파일을 받으려면 저에게 연락하십시오. 가격: 판매된 라이선스 수에 따라 가격이 상승합니다. 남은 복사본 수: 3 금 거래는 금융 시장에서 가장 변동성이 큰 자산 중 하나로, 높은 정확도, 신중한 분석 및 매우 효과적인 위험 관리가 필요합니다. Golden Scalper PRO 는 이러한 요소들을 통합한 견고하고 정교한 시스템으로 개발되었습니다. 첨단 기술과 고급 전략을 사용하여 초보자부터 전문가까지 안전하게 도전하고 기회를 활용할 수 있도록 지원합니다. Golden Scalper는 적응형 인텔리전스, 다중 타임프레임 분석, 자동 거래 조정 및 엄격한 위험 관리를 결합하여 시장 변화에 신속하게 대응하며 장기적으로 자본을 보호합니다. 심볼 XAUUSD (골드) 시간 단위 M5 자본금 최소 500달러 브로커 모든 브로커 가능 계좌 유형 모든 유형, 스프레드가 낮은 계좌
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
5 (1)
Experts
ORIX System  —  은 GBPUSD 통화쌍을 대상으로 M5 타임프레임에서 특별히 개발되고 최적화된 알고리즘 트레이딩 시스템으로, 시장 구조와 가격 행동에 대한 심층적인 분석을 기반으로 합니다. 본 전문가 자문(EA)은 표준 기술 지표 신호를 사용하지 않으며, 단순화된 거래 템플릿으로 거래하지 않습니다. 시스템의 핵심은 모멘텀(임펄스), 정체(포즈), 유동성, 가격 반응의 원칙에 기반해 형성된 자체적인 시장 컨텍스트 판단 로직입니다. 알고리즘은 실시간으로 시장을 지속적으로 분석하여 시장 구조의 핵심 요소를 식별하고, 단일 조건이 아닌 여러 요인의 종합 판단을 바탕으로 거래 결정을 내립니다. Live Signal 시장 구조 분석  —  ORIX System은 다음과 같은 시장 구성 요소를 자동으로 추적하고 평가합니다: 강력하고 핵심적인 가격 수준; 시장 균형 영역과 가격 밸런스 영역; 유동성 집중 구간; 주문 및 거래량이 누적된 영역; 대형 및 기관 참여자의 활동; 시장 압력
Heiken Ashi EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (15)
Experts
Heiken Ashi EA MT4 는 클래식 또는 스무딩된 Heiken Ashi 캔들로 거래하는 완전 자동화된 거래 시스템입니다. Heiken Ashi 색상 변화에 따라 거래를 열며, 다양한 거래 스타일에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 사용자는 2번째부터 10번째 Heiken Ashi 캔들 중 어느 것이 첫 번째 거래를 트리거할지 선택할 수 있습니다. 또한, 동일한 가격 수준에서 너무 많은 거래가 발생하는 것을 방지하기 위한 거리 제한 기능이 포함되어 있습니다. 내장된 Heiken Ashi 트레일링 스톱은 이전 Heiken Ashi 캔들을 기반으로 동적으로 스톱로스를 조정하여 시장 변화에 적응할 수 있도록 합니다. 거래 품질을 향상시키기 위해 이동 평균 및 MACD 필터가 포함되어 있으며, 잘못된 신호를 줄이는 데 도움을 줍니다. 이 EA는 다양한 거래 상품에 맞춘 최적화된 설정 파일과 함께 제공됩니다. 조언:  제 EA들은 시장을 예측하는 마법 같은 시스템이 아니라, 마팅게일이
제작자의 제품 더 보기
GaMBLeRs
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
GaMBLeRs – 계좌의 기하급수적 성장을 위한 스마트 트레이딩 머신 [   퀀텀 트레이딩 머신]   D   I   S   C   R     I   P   T   I  0  N   GaMBLeRs는 금융 시장에서의 성공을 위해서는 용기, 위험 감수, 그리고 체계적인 전략이 필요하다는 것을 이해하는, 강한 정신력을 가진 트레이더를 위해 설계된 전문가용 도구(EA)입니다. 이 제품은 인공지능, 대화형 패널, 그리고 자동 거래 시스템을 결합하여 계좌 잔고를 기하급수적으로 늘릴 수 있는 기회를 제공합니다. 주요 특징: 스마트 코어 및 고급 프로세서   : 확률 및 통계 원리를 사용하여 계정을 최적화하도록 자동으로 작동합니다. 기기 복제   : 시간 차이를 두고 여러 계정에서 활성화하여 성공 확률을 높이세요. 실시간 수동 제어   : 드래그 앤 드롭 기능으로 위치를 즉시 조정하거나 변경할 수 있습니다. 대화형 패널   : 수익성 있는 거래를 강화하기
Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (4)
Experts
Predator IQ7 – 트레이딩의 스마트 헌터 We are looking for       숙련된 사냥꾼       정복할 준비가 되었습니다       프레데터 IQ7       — 요청에 따라 세심하게 설계된 고급 시각적 거래 분석기       전 세계의 전문 트레이더   . 에 의해 구동       즉시 사용 가능한 탐색기 도구인   Predator IQ7은 강력할 뿐만 아니라       직관적이고 중독성이 있다       당신의 분석적 본능에 따라. 모든 기능을 말로 설명하기는 어렵습니다. 이 제품은   심층적인 연구를   통해 "시장 탐색"이라는 자연스러운 감각을 강화하도록 설계되었습니다. "모든 것이   WYSIWYG 시각적 형식   으로 표시되어 지루한 이론을 제거합니다.   보고, 끌어서, 실행하기만 하면 됩니다! Predator IQ7은   이미 시장 행동을 이해   하고   MetaTrader 4/5를   적극적으로 사용하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 높은
FREE
HiLoTren IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
지표
HiLoTren IQ7 — 스마트 시장 경계 및 피벗 매핑 AI 정밀도로 거래 수준을 정의하세요. HiLoTren IQ7은   피벗 포인트   ,   저항(R1~R3)   ,   지지(S1~S3)   구역을 차트에 자동으로 표시하는 지능형   피벗 기반 지표   입니다. 시장 경계, 반전 구역, 추세 지속 수준을   식별하기 위한 명확한 시각적 프레임워크를 제공하며, 이는 모두 실시간으로 계산됩니다. 주요 특징 자동 피벗 엔진   - 일일 피벗과 R/S 레벨을 즉시 계산합니다. 동적 존 시각화   - 존 컬러링이 적용된 적응형 지지/저항선. 모든 기호에서 작동합니다   . 외환, 금, 암호화폐 및 지수가 지원됩니다. 플러그 앤 플레이 설정   - 구성이 필요 없는 간편함. 제한 및 정지 주문에 적합   - 가격이 반응하기 전에 높은 확률의 진입 구역을 시각화합니다. IQ7 거래 생태계의 일부 Combine HiLoTren IQ7 with: OSC HiLoTren IQ7   — t
FREE
HOT Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
HOT Predator IQ7 – 트레이딩의 스마트 헌터 무료 버전 – 프리미엄으로 전환하기 전에 본능을 발견하세요 저렴한 성능. 프리미엄 인텔리전스. 100% 무료 체험. "HOT Quantum IQ7 8 Symbols" {/market/product/153368} 및 "EA Quantum IQ7 ALL in ONE" {   /market/product/153369}   에서   프리미엄 버전을   보셨다면 이   무료 버전은   시각적 시장 탐색 기술을 탐색하고, 배우고, 완전히 익힌 후 전문가용 정식 제품군으로 업그레이드할 수 있도록 만들어진   게이트웨이 경험   입니다. ------------------------------------------------------------------------------------------ 개념 HOT Predator IQ7은   단순한 지표가 아닙니다. 전문가처럼 생각하고, 보고, 행동하고 싶어하는 트레이더를 위해 설계된   시각적
FREE
XBot Quantum IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
안녕하세요, 동료 상인님— 이건 단순한 프로모션이 아닙니다. 여러분과 함께 현장을 누비며 경험을 쌓은 전문가가 전하는 비밀 정보 입니다. 저희는 단순히 상품을 제공하는 것이 아니라, 더욱 스마트하고 날카로운 트레이딩의 미래를 열어줄 열쇠를 건네드립니다. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Only 5% of our arsenal is public. 네, 이건 저희가 만든 것의 아주 작은 일부일 뿐입니다. 하지만 이 작은 조각만으로도 게임의 판도를 바꿀 수 있습니다. EA_Quantum_IQ7 ALL in ONE 최대 95% 할인  (/market/product/153369) 이건 평범한 EA가 아닙니다. 가짜 신호에 지쳐 실질적이고 지능적인 제어를 원하는 트레이더를
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Oscillator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
지표
EA Mastermind – The Smart, All-in-One Trading Solution It’s time to stop relying on luck for your trading success. Meet EA Mastermind — a premium, next-generation trading suite engineered by the BATIK Team , a collective of professionals in market analytics, algorithmic engineering, and intelligent trading design. EA Mastermind isn’t just another Expert Advisor — it’s a revolutionary ecosystem that fuses three intelligent systems into one seamless framework: AI Mastermind Signal Analyzer – deliv
FREE
EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
Experts
Instructions for use   click here! For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! 제안: 이 제품은 이론적 복잡성을 피하고 실용성을 위해 세심하게 설계되었으며, 관찰 반사로서 잠재의식에만 전적으로 의존합니다. 결과적으로 뇌는 본질적으로 정교한 방식으로 정보를 이해하여 성공적인 거래를 육성하는 개인 소유 문화를 육성합니다. 초보자조차도 일관된 적용을 통해 일주일 이내에 결과를 얻을 수 있으며, 이는 프로토타입 시험 데모를 통해 입증할 수 있습니다. 지체 없이 저희에게 연락해 주시기를 강력히 권장합니다. 이 범주에서 최고이자 독특한 이 뛰어난
VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
Experts
The product "VR CyberBot MT4" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X4 " [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. '   Ai Panel Genius X   '는 전문가를 위한 진정한 친구처럼 설계된 프리미엄 지표입니다. 다중 통화쌍 분석을 포함한 모든 통화쌍에 대한 전문 지식을 하나의 고급 '위지윅' 시각적 표현으로 즉시 제공합니다. 초보자부터 숙련된 트레이더까지 누구나 지루한 이론 없이 '서브리미널' 기법을 사용하여 쉽게 익힐 수 있습니다. This 'ToolTip'    
Ai Panel Genius X4
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. '   Ai Panel Genius X   '는 전문가를 위한 진정한 친구처럼 설계된 프리미엄 지표입니다. 다중 통화쌍 분석을 포함한 모든 통화쌍에 대한 전문 지식을 하나의 고급 '위지윅' 시각적 표현으로 즉시 제공합니다. 초보자부터 숙련된 트레이더까지 누구나 지루한 이론 없이 '서브리미널' 기법을 사용하여 쉽게 익힐 수 있습니다. This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a sol
GOLD Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? 동료 여러분, 월 최소 5%의 수익을 보장하고 투명성과 신뢰성을 갖춘 안전한 거래 전문가 자문(EA) 로봇을 찾고 계신다면, 금 채굴용으로 설계된 EA-ThinkBot IQ7 Predator를 추천합니다. 직접 그 효과를 확인해 보시기를 권장합니다. EA ThinkBot IQ7 Predator - 단순한 EA가 아닌 전문적인 트레이딩 솔루션 Disclaimer:    This project is strictly for experienced MetaTrader users
AI Stardust GOLD Farm Project
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
“GOLD FARM – 10 accounts, 1 vision: building massive probabilities with AI at its core!” 제품 요약 Ai Stardust – GOLD FARM Project     is an Expert Advisor designed to replicate the operations of modern fund managers by distributing risk across     10 autonomous accounts   . Each account runs its own strategy, yet collectively they form a diversified portfolio. With     50% contribution from AI as algorithm analyst and software creator   , GOLD FARM generates massive probabilities that a single mac
EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
[As of May 08, downloaded by 53 traders]    Instructions for use   click here!   For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! 제안: 이 제품은 이론적 복잡성을 피하고 실용성을 위해 세심하게 설계되었으며, 관찰 반사로서 잠재의식에만 전적으로 의존합니다. 결과적으로 뇌는 본질적으로 정교한 방식으로 정보를 이해하여 성공적인 거래를 육성하는 개인 소유 문화를 육성합니다. 초보자조차도 일관된 적용을 통해 일주일 이내에 결과를 얻을 수 있으며, 이는 프로토타입 시험 데모를 통해 입증할 수 있습니다. 지체
VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
Experts
The product "VR CyberBot MT5" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X5 " [Ai]   자율 컴퓨팅은   목표 및 추론 기반 메커니즘을 기반으로 로봇 및 대화형 애플리케이션을 자율적으로 수행하는 지능형 컴퓨팅 접근 방식입니다. '   Ai Panel Genius X   '는 전문가를 위한 진정한 친구처럼 설계된 프리미엄 지표입니다. 다중 통화쌍 분석을 포함한 모든 통화쌍에 대한 전문 지식을 하나의 고급 '위지윅' 시각적 표현으로 즉시 제공합니다. 초보자부터 숙련된 트레이더까지 누구나 지루한 이론 없이 '서브리미널' 기법을 사용하여 쉽게 익힐 수 있습니다. This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to hel
Ai Panel Genius X5
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. '   Ai Panel Genius X   '는 전문가를 위한 진정한 친구처럼 설계된 프리미엄 지표입니다. 다중 통화쌍 분석을 포함한 모든 통화쌍에 대한 전문 지식을 하나의 고급 '위지윅' 시각적 표현으로 즉시 제공합니다. 초보자부터 숙련된 트레이더까지 누구나 지루한 이론 없이 '서브리미널' 기법을 사용하여 쉽게 익힐 수 있습니다. This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a sol
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변