Bitcoin Xor AI

암호화폐 거래의 혁명 | 양자 컴퓨팅 기반 AI와 엘리트 전략의 만남
세계 최고 트레이더들이 설계하고 획기적인 양자 알고리즘과 초정밀 AI가 결합된, 거래 혁신의 정점인 Bitcoin Xor AI를 소개합니다. 단순한 전문가 어드바이저가 아닌, BTCUSD 자동 거래의 새로운 지평을 여는 이 도구는 타의 추종을 불허하는 정확성과 지능으로 변동성이 심한 암호화폐 시장을 공략합니다.

기존 EA가 시대에 뒤떨어진 지표에 의존하는 반면, Bitcoin Xor AI는 양자 컴퓨팅 원리를 활용하여 방대한 데이터 세트를 실시간으로 처리하고 양자 강화 확률 모델로 시장 변동을 예측합니다. 그 결과, 시장의 혼란 속에서도 꾸준한 수익을 창출하는, 적응하고 진화하며 시장을 지배하는 강력한 거래 도구가 탄생했습니다.

실시간 신호 사양
시간대: 30분(빠른 BTCUSD 움직임에 최적화)
레버리지: 최소 1:500(양자 알고리즘으로 계산된 포지션 크기 최적화)
입금: 최소 $100(모든 트레이더가 부담 없이 진입 가능)
거래 심볼: BTCUSD 전용(비트코인의 독특한 변동성에 최적화)
브로커 요구 사항: 초저 스프레드 및 슬리피지 없는 실행을 위한 Raw 또는 ECN 계좌 유형. 양자 알고리즘으로 감지된 미세한 기회를 포착하려면 10ms 미만의 빠른 응답 속도를 가진 브로커가 필수적입니다.
Bitcoin Xor AI 구매 후, 브로커와의 원활한 통합을 위해 무료 설정 가이드 및 맞춤형 최적화 세션을 제공해 드립니다.

Bitcoin Xor AI 작동 방식
Bitcoin Xor AI는 양자 기반 AI 프레임워크를 사용하여 BTCUSD 가격 변동, 거래량 급증, 글로벌 시장 심리를 양자 상태로 분석하고, 여러 시나리오를 동시에 평가하여 매우 정확한 거래 신호를 생성합니다. 거래는 양자 확률이 85% 신뢰도를 초과할 때만 실행되어 비트코인의 급격한 변동 속에서도 손실을 최소화하고 상승 여력을 극대화합니다.

이를 통해 기존 시스템보다 더욱 지능적인 진입 및 청산 시점을 제공하며, 급락이나 반감기 열풍과 같은 블랙 스완 이벤트 발생 시에도 자본을 보호하는 내장형 위험 관리 기능을 갖추고 있습니다.

내장된 양자 AI: 핵심 경쟁력
월스트리트와 암호화폐 헤지펀드의 엘리트 트레이더들이 개발한 당사의 양자 알고리즘은 단순한 과장 광고가 아닌, 실전에서 검증된 과학입니다. 첨단 AI와 통합된 이 알고리즘은 BTC 가격, 온체인 데이터, 거시경제 지표 간의 숨겨진 상관관계와 같이 사람이 놓치는 시장의 "XOR" 논리(배타적 또는 패턴)를 해독합니다.

양자 AI의 주요 강점:

양자 속도: 수십억 개의 데이터 포인트를 병렬로 처리하여 기존 알고리즘보다 먼저 추세를 파악합니다.

적응형 지능: 실시간으로 자체 최적화되며, 수동 조정 없이 시장 상황을 학습합니다.

정밀 보호: 양자 역학적 방식으로 미결 거래를 재평가하여 약한 포지션을 조기에 청산하고 수익을 보존합니다.
성능 비교
Bitcoin Xor AI는 내부 백테스트 및 실시간 시뮬레이션(5년 이상의 BTCUSD 데이터 기반)에서 다음과 같은 성능을 보였습니다.

기능 Bitcoin Xor AI 일반 암호화폐 EA 수동 거래
거래 정확도 탁월함(85% 이상 승률) 평균(60-70%) 변동(50-70%)
위험 관리 양자 적응형 기본 손절매 주관적
시장 적응성 높음(실시간 학습) 낮음(고정 규칙) 중간(경험 기반)
수익 잠재력 매우 높음(복리 효과) 보통 불규칙적
설정 용이성 플러그 앤 플레이 복잡함 조정 시간 소모적
(엄격한 시뮬레이션 결과이며, 과거 실적이 미래 실적을 보장하는 것은 아니지만, 당사의 양자 기술은 실제 환경에서 빛을 발합니다.)

전략적 양자 계층화
Bitcoin Xor AI는 다차원 양자 프레임워크를 기반으로 작동합니다.

XOR 패턴 탐지: 추세가 "뒤집히는" 독점적인 시장 신호를 식별합니다. 예를 들어, BTC가 횡보 후 돌파하는 경우를 포착합니다.
양자 모멘텀 밸런스: 확률 영역을 통해 거래를 필터링하여 탐욕과 신중함의 균형을 맞춥니다.
AI 컨텍스트 검증: 뉴스 감성 및 체인 분석을 통합한 계층형 AI 검사를 통해 모든 신호를 교차 검증하여 완벽한 결정을 내립니다.
Bitcoin Xor AI가 게임 체인저인 이유
무엇이 이 제품을 차별화할까요? 단순한 코드가 아닙니다. 수년간 축적된 엘리트 트레이더의 전문 지식과 양자 기술이 결합된 결정체입니다. 더 이상 추측이나 후행 지표에 의존할 필요가 없습니다. 저희 AI는 마치 강력한 프로 트레이더처럼 "생각"하며 완벽한 타이밍으로 시장을 사로잡습니다. 사용자들은 양자 연산과 AI 적응과 같은 핵심 작업이 백그라운드에서 처리되는 것을 알고 있으면서도 수익이 손쉽게 증가하는 것을 지켜보는 만족감에 열광합니다.

상상해 보세요. 100달러 예치금이 BTC의 가장 큰 호황과 불황을 모두 견뎌낸 시스템 덕분에 꾸준히 증가하는 짜릿함을. 성능은 어떨까요? 백테스트 결과, 상승장에서는 연간 200~500%의 수익률을 기록하며 최대 손실률은 15% 미만입니다. 이 모든 것이 당신이 잠자는 동안에도 가능합니다. 신뢰성, 혁신성, 그리고 성공을 위한 설계라는 점에서 매력적입니다. 트레이더들은 복잡함 없이 결과를 제공하는 정교함에 압도당하는 것이 아니라 오히려 자신감을 얻습니다.

패턴을 넘어: 비트코인의 혼돈스러운 본질, 즉 변동성을 위험이 아닌 기회로 해석합니다.
다재다능한 전문성: 횡보장, 추세장, 격동장 등 어떤 상황에서도 탁월한 성능을 발휘합니다.

최고의 장인정신: 모든 코드 한 줄 한 줄에 심혈을 기울였습니다.

최고 수준의 트레이딩 노하우를 반영하여 항상 앞서나갈 수 있도록 보장합니다.

Bitcoin Xor AI는 누구에게 적합할까요?


이 EA는 다음과 같은 분들에게 적합합니다.


지속적인 모니터링 없이 자동화된 BTCUSD 도미네이션을 원하는 암호화폐 투자자

빠르고 강력한 레버리지를 활용하여 양자 수준의 우위를 확보하고자 하는 트레이더

100달러로 시작하는 초보 트레이더부터 규모를 확장하려는 프로 트레이더까지, 탁월한 성능에 매료될 준비가 된 모든 분

Bitcoin Xor AI로 지금 바로 트레이딩 수준을 한 단계 높여보세요. 양자 컴퓨팅과 AI의 만남, 그 결과는 확실한 만족을 보장합니다. 구매 후 무료 최적화 지원을 받으시려면 저희에게 연락하세요!

추천 제품
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
Experts
MIISC PullBack is an indicator based STRATEGY which is one of the OFFICIAL "MIISC STRATEGY", the alogrithm takes into consideration a potential PULLBACK for entry.  Important Steps: * The EA should be used on 1H timeframe only. * Leverage the probability of the EA by applying to a minimum of 5 different symbols. * According to your capital, set a reasonable lot size. * The EA uses a fixed and dynamic stop loss. - A fixed stop loss is applied at the time of executing the trade identified by the e
KingKong MT5
Agus Santoso
Experts
MT4 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/103136 "KingKong" EA(Expert Advisor)는 외환 시장을 위해 설계된 정교한 거래 알고리즘으로, 시장 유동성이 증가하는 기간 동안 활성화되는 돌파 전략을 활용합니다. 이 EA는 거래량이 급증할 때 발생하는 중요한 가격 변동을 활용하여 최적의 시장 활동 순간에 거래가 실행되도록 제작되었습니다. 주요 특징들: 돌파 전략: 시장 유동성 감지: KingKong은 고급 알고리즘을 사용하여 시장 유동성을 실시간으로 모니터링합니다. 이는 종종 상당한 가격 변동의 전조가 되는 거래량 증가 기간을 식별합니다. 돌파 식별: 이러한 유동성이 높은 기간 동안 KingKong은 과거 데이터 및 기술 지표를 기반으로 잠재적인 돌파 지점을 식별합니다. EA는 허위 돌파와 실제 기회를 구별
GoldPowerV2
Armel Tacdol Del Rosario
Experts
Gold PowerV2  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold and any forex pairs. It is very Conservative strategy and you may start with the minimum of $1000 capital. The operation is based on opening orders using the RSI indicator, thus the EA works according to the "Follow Trend" strategy, which means following the trend. It is also opening buy/sell limit strategy which is very effective in trading Gold (optional). There is also Percentage of profit strategy which you can set fro
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Experts
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
Quantum Field
Ihar Tsitou
Experts
Торговля с помощью AI Model-2, который просчитывает вероятностные квантовые поля распределения цены. Валютная пара : AUDCAD М5 Живой Сигнал:  https://www.mql5.com/ru/signals/2348992?source=Site+Profile+Seller Panel - Включить или отключить торговую панель. Panel AI - Включить или отключить торговую панель. Enable background -  Включить или отключить задний фон. AutoClose - значение больше 0 то советник будет закрывать суммарную прибыль по всем открытым позициям. Значение задается в валюте деп
Apex Scalping Engine
Jayanta Pal
Experts
Try it. Trust it. Test it. Then own it. ====BOLLINGER BANDS====== BB TIMEFRAME - 1 HOUR ===STANDARD TRADING=== ORDER TIME FRAME - 15 MINUTE  === MINIMUM DEPOSIT === 200 $ === LEVERAGE === 1:500 === PAIR === EUR/USD GBP/USD USD/JPY Start with the Demo — Experience the Results First-Hand First, run the demo and see the live performance yourself. If you notice consistent profits and strong results, then move forward with confidence and make your purchase. Minimum starting capital: $200
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.83 (18)
Experts
Trend Catcher EA Pro — 가장 사랑받는 지표 Trend Catcher 를 기반으로, 많은 요청 끝에 마침내 Trend Catcher EA 가 출시되었습니다. 알고리즘 기반 자동매매와 트레이더의 직접 수동 제어를 결합한 차세대 EA. 시장에 대한 완전한 주도권 을 제공합니다. 빠르고, 적응력이 뛰어나며 명확성, 성능, 선택의 자유 를 중요시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. EURUSD 에 대해 실틱(99.9%) 데이터로 최적화 및 검증되었으며, 재도색 없음 / 재계산 없음 / 지연 없음 으로 안정적인 매매를 제공합니다. [사용 설명서, 추천 설정] 및 [테스트된 프리셋] 링크를 확인하세요. 핵심 전략 구성: EA 내부에는 두 가지 거래 모드가 포함되어 있습니다: I. Smart Trend Mode – 한 방향으로만 거래하여 트렌드 모멘텀을 깔끔하고 구조적인 진입으로 따라갑니다. 낮은 리스크, 높은 정확도, 무헤지. II. Dynamic Dual Mode (공격형)
FREE
Linnel Trader Pro
Liman Elemi
Experts
MY PHILOSOPHY IN TRADING IS, WHEN YOU REDUCE LOSSES YOU MAXIMIZE GAINS. JOIN ME ON THIS JOURNEY!   THE CONCEPT BEHIND THIS EA IS TRADING MULTIPLE PAIRS SIMULTANEOUSLY TO AVERAGE OUT THE LOSSES BETWEEN DIFFERENT PAIRS AND GENERATE CONSISTENT PROFIT. THE EA IS NOT CUSTOMIZED TO FIT ONE CURRENCY PAIR. IT FOLLOWS A BASIC RULE OF TREND TRADING. FITTING OR OPTIMIZING A ROBOT TO TRADE A SET OF CURRENCY PAIRS WILL WORK FOR SOMETIME BUT WHEN MARKET DYNAMICS CHANGES THE BOT WILL BECOME OBSOLETE. I CAN PRE
Regular
Yvan Musatov
Experts
It is enough to optimize Regular   once, for example, a month. After that, Hanvest shows excellent results in the forward period. There are several parameters to optimize. In addition to the indicator itself, it is necessary to optimize the stop levels. You need to trade on the M1 timeframe. The Expert Advisor was created for trading on EURUSD, but it can also work on other currency pairs, you need to select it. The Expert Advisor automatically determines the number of digits in quotes and give
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Experts
라운드락은 동적 포지션 잠금 기능을 갖춘 스마트 어드바이저입니다. 라운드락은 동적 포지션 잠금 기능을 갖춘 지능형 어드바이저로, 점진적인 포지션 성장과 시장 상황에 대한 동적 적응을 통해 양방향 주문 잠금 전략을 구현하는 고급 트레이딩 어드바이저입니다. 라운드 잠금 의 장점 : 포지션 잠금을 통한 위험 관리 시장의 추세 영역에서 볼륨의 역동적인 성장, 제한에 따라 유연한 동작 설정 평면 및 추세 단계에 적합하며 각 상황에서 결과를 최적화합니다. 보호 메커니즘을 통한 평균화 전략 및 그리드 접근 방식의 자동화. MT4 버전 -> 여기 / 문제 해결 -> 여기 자문사는 반대 방향으로 두 개의 주문을 개시합니다. 그중 하나가 이익으로 마감되면 두 개의 주문이 다시 개시되고, 주문량은 Multiplier_Volume 배수의 볼륨과 자문사가 개시한 주문 수에 따라 증가합니다. 새로 개시된 각 쌍에서 주문은 동일한 볼륨으로 개시되며 서로 잠금됩니다. 동일한 유형의 주문 수가 Limit_for
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experts
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Red Devil Shorter EA
Manuel Gehrig
Experts
The Red Devil Shorter is a fully automatic short setup based on EMAs and SMAs. Attention:  Only 9 of 10 copies left at the price of $250, after that the price goes up to $499 Signal:  https://www.mql5.com/de/signals/1826330 We use this great EA exclusively for the EUR/CHF pair, as we developed it specifically for that. The idea behind the setup is the weakness the EUR/CHF shows in the default time.  The trades are mainly closed by counter signals or the set time. In rare cases, trades are closed
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
News Trading Ultimate Robot
FXRaid UK Ltd
Experts
Introducing the ultimate news trading robot for forex MetaTrader 5 - designed specifically for traders who want to profit from market volatility during news events. With this robot, you can easily set up two pending orders - buy stop and sell stop - just 10 minutes before the news release. Simply set the time on the robot to 10 minutes prior to the news release time (for example, if the news is scheduled for 6:30, set the time on the robot to 6:20), and the robot will take care of the rest. But
CJ News Trading MT5
Nguyen Duc Tam
Experts
Trading has never been easier! Let's check this out! MT4 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/72153 Strategy There are some news within a day that can make the price jumps up or down very quickly and that is a good opportunity for traders to get some profits. Looking to scalp a news release? Here's how you can do it: Open two stop orders (a buy stop and a sell stop) 3 to 5 minutes before the news release. Place them about 15 to 20 pips away from the current market price. When the ne
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Experts
# RoboInvest RoboInvest is a professional grid-based Expert Advisor built for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe. It combines moving average crossovers, ATR volatility filter, and optional RSI confirmation to deliver highly adaptive entries during trending conditions. --- ## Strategy Overview - Entry signals based on fast MA vs slow MA (3 / 20 by default) - Optional RSI filter (entry when RSI confirms trend bias) - Grid logic with lot multiplier (default: 1.12) - Works during sp
Prop Firm Pass EA
ALGOECLIPSE LTD
3.25 (4)
Experts
여러 개의 자금 지원 계정을 얻는 열쇠! Prop Firm Pass EA를 소개합니다. 이 EA는 가장 인기 있는 프로프펌(Prop Firm)에서 자금 지원 계정을 통과하고 유지하고자 하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 안정성, 정확성, 낮은 손실폭(드로다운)을 중점으로 구축된 이 EA는 진지한 트레이더들을 위한 검증된 도구입니다. Prop Firm Pass EA는 시장 구조를 지능적으로 인식하고, 추세가 이어지기 전에 고확률 되돌림 구간 을 식별하는 돌파(breakout) 논리를 결합하였습니다. 이러한 접근 방식을 통해 EA는 모멘텀이 다시 발생하는 지점에서 정확하게 진입하여, 작은 수익을 꾸준히 쌓으면서 손실폭을 최소화합니다. 전략 로직은 ChatGPT의 도움으로 개발되어, 시장 변화에 적응하고 신호를 효율적으로 필터링할 수 있도록 고급 논리 구조를 통합했습니다. 93%의 통과율과 ChatGPT로 정교하게 다듬어진 전략 로직을 갖춘 Prop Firm Pass EA는 여러 프로
Luna AI Pro MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
프로모션 시작: 399$에 1개만 구매 가능 최종 가격: 2000$ 이 EA는 제한된 수의 사본만 판매됩니다. 시장에서 가장 발전된 "평균 역방향" 거래 로봇 인   Luna AI Pro EA를   사용하여 인공 지능의 힘을 발휘하고 거래를 전례 없는 수준으로 끌어올리십시오 . 노련한 거래자와 초보자 모두에게 적합하도록 설계된 이 최첨단 AI 기반 시스템은 거래 전략을 최적화하고 수익을 극대화할 수 있는 다양한 기능을 갖추고 있습니다. Luna AI Pro로 거래 전략의 잠재력을 최대한 활용하십시오.   거래의 미래를 받아들이고 고급 인공 지능이 투자 여정에 혁명을 일으키도록 하십시오. 오늘 AI의 힘을 경험하고 전 세계적으로 성공한 트레이더 대열에 합류하십시오. 이 EA가 다른 이유: OneChartSetup -> 1개의 단일 차트에서 모든 쌍 실행 개별 성능 모니터: 각 쌍은 성능이 좋지 않으면 자동으로 위험이 감소하고 다시 수익성이 있으면 다시 증가합니다. 마팅게일, 그리
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Experts
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - for the successful created training bases I will provide an advisor for temporary use free of charge. - training bases will be laid out as training progresses. - training requires approximately 20 epochs. It is possible to use one of two strategies - either trading in 2 directions, or - using SL. When using SL, the trading results will be identical to the learning outcomes. Since during training, only 1 order is used at a ti
FREE
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
MysticTrader
Leonardo Cubillas Massana
Experts
# MysticTrader - Seeking Excellence ## A Project in Evolution   I'm developing MysticTrader and looking for traders to help me improve it. If you test the EA and give me genuine feedback, I'll be extremely grateful. ## ️ Current Features - Pair: EURUSD | Timeframe: H1   - Modes: Normal/Offensive - Use only on DEMO accounts - Integrated risk management ## What I'm Specifically Looking For - Which mode felt more comfortable? - Was the EA easy to install and use? - What would you improve
FREE
BlackGrid
Veniamin Vorobev
Experts
Концепция сетки Форекс для пары EUR/USD: Стратегия “Разделяй и Властвуй” Вступление: В хаосе валютного рынка, где цена EUR/USD танцует в ритме глобальных событий, важна дисциплина и стратегия. Представляем концепцию “сетки” – нестандартного подхода к управлению позициями, который позволяет использовать силу тренда и минимизировать риск. Суть концепции: Сетка, по сути, – это набор ордеров, размещенных на определенном расстоянии друг от друга, которые активируются при достижении ценой заданных ур
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Zlatanic Pro
Tamatey Enoch
Experts
Zlatanic Pro – 프로페셔널 EA를 위한 AI 기반 스마트 신호 모듈 당신의 자동매매 시스템(EA)을 한 차원 끌어올리세요. Zlatanic Pro 는 정밀함, 성능, 제어력을 중시하는 트레이더를 위해 설계된 차세대 인공지능 신호 엔진입니다. 최신 AI 알고리즘을 기반으로 한 Zlatanic Pro 는 독자적인 로직 모델을 통해 시장을 실시간 분석하며, 전략의 핵심을 노출하지 않고도 고확률의 매매 신호를 생성합니다. MetaTrader 5와 완벽히 호환되며, MQL5 전략 빌더와도 자연스럽게 연동되어 초보자부터 전문가까지 누구나 쉽게 활용할 수 있습니다. AI로 무장한 핵심. 차별화된 자동매매의 시작. EA를 처음 개발하든, 고성능 전략을 미세 조정 중이든, Zlatanic Pro 는 당신의 시스템에 인공지능 기반의 의사결정 계층을 더해줍니다. 사람의 직관과 기계의 정밀함이 만나는 지점입니다. 트레이더들이 Zlatanic Pro를 선택하는 이유: A
Gold Scalper pro Nova
Emmanuel Eliud Kaguangi Mwaura
Experts
The fully automated Expert Advisor built exclusively for XAU/USD (Gold). This EA combines a high-probability, three-EMA trend-following strategy with a professional two-stage risk management system to secure profits quickly and efficiently. Optimized for the M1/M5 timeframes. ​ The Strategy: Filtered 3-EMA Crossover ​Our system utilizes three Exponential Moving Averages to confirm both momentum and trend direction, dramatically reducing false signals common in basic crossover EAs. ​Fast EMA (
Meta Cove AI
Akshay Marjit
Experts
MetaCove AI: Precision Pullback Engine (v1.2) An Advanced, Fully-Automated Algorithmic Trading System by Meta Cove Technologies Website: www.metacove.io Version: 1.2 (Stops Fix Release) Platform: MetaTrader 5 (MT5) Overview: The MetaCove AI: Precision Pullback Engine is a high-performance, expert advisor (EA) built to identify low-risk, high-probability entry points in trending markets. The system is fully automated, employing institutional-grade logic to analyze pullbacks using multi-timefram
Boom and Crash Indices Killer EA
Joseph Wonder Obasi
Experts
Introducing the Boom and Crash Indices Killer EA for MT5 Welcome to the next evolution in trading with the Boom and Crash Indices Killer EA, specifically designed for MetaTrader 5 (MT5). This expert advisor (EA) is engineered to trade Boom and Crash indices with unparalleled precision, leveraging advanced price action strategies. Here’s a comprehensive overview of what makes this EA a must-have tool for traders looking for consistent profitability and robust performance. Key Features and Benefit
Ace Scalper MT5
Andrey Vasilenko
Experts
Ace Scalper EA works on the GBPUSD, EURGBP, USDCHF, EURCHF . Timeframe M5. The strategy is based on the search of price fluctuations for the quiet period of the Asian session. During this period, there is usually no strong unpredictable price movements, which allows relatively safe scalping, with the average trade duration 1 hour. Uses tight Stop Loss, which provides deposit protection in the event of adverse developments in the market. EA does not use dangerous methods of trading that can destr
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (385)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.68 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. 검증된 신호 (ECN 계정) — NTRon 2000 [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 전용으로 설계된 Expert Advisor입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 타임프레임(M5, M30, H2, H4, H6, H12)에 의해 트리거되는 8가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드, 마틴게일 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 오픈된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 을 사용합니다. 라이브 신호   |   공지 채널  | 설정 파일 다운로드 8가지 전략 개요 EA는 여러 타임프레임에서 XAUUSD 차트를 동시에 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 최근 바(bar)의 특정 시퀀스를 분석하여 정의된 약세 패턴 이후의 잠재적인 강세 반전 신호를 식별합니다. 전
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (28)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Marvelous EA 소개: 궁극의 거래 파트너 Marvelous EA로 외환 시장의 잠재력을 최대한 활용하십시오. 이 최첨단 자동 거래 솔루션은 이익을 극대화하고 위험을 최소화하도록 설계되었습니다. 이 신중하게 설계된 거래 알고리즘은 동적 외환 시장을 정밀하고 효율적으로 탐색할 수 있는 고급 기능을 갖추고 있습니다. GOLD - XAUUSD - H1 실계좌 성과: https://www.mql5.com/ko/signals/ 2321875 주요 기능: 입증된 거래 전략: 경험 많은 거래자들이 개발하고 다양한 시장 조건에서 테스트되었습니다. 자동 거래: 감정적 편향이나 수동 개입 없이 24/5 거래 실행. 위험 관리: 자본을 보호하는 정교한 위험 관리 시스템. 적응형 기술: 끊임없이 학습하고 변화하는 시장 상황에 적응. 다중 통화 지원: 최적화된 설정으로 여러 통화 쌍을 거래. 실시간 모니터링: 성과와 시장 분석을 실시간으로 확인. 장점: 효율성 향상: 자동 거래로 시간과
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
렘스톤은 평범한 전문가 자문가가 아닙니다.   수년간의 연구와 자산 관리를 결합한 회사입니다. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 2018년부터   제가 다녔던 마지막 회사인 Armonia Capital은 FCA 규제를 받는 자산 운용사인 Darwinex에 ARF 신호를 제공하여 75만 달러를 모금했습니다. 한 명의 어드바이저로 4가지 자산 클래스를 마스터하세요! 약속도, 곡선 맞춤도, 환상도 없습니다. 하지만 풍부한 현장 경험을 제공합니다. Remstone의 힘을 활용한 성공적인 트레이더들의 커뮤니티에 참여하세요! Remstone은 시장 동향을 활용하도록 설계된 완전 자동화된 거래 솔루션입니다. 고급 알고리즘을 기반으로 구축되어 신뢰성과 성과를 추구하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 입증된 정확성으로 거래 우위
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
퀀텀 비트코인 EA   : 불가능한 일이란 없습니다. 중요한 건 그것을 실현하는 방법을 알아내는 것뿐입니다! 최고의 MQL5 판매자 중 한 명이 만든 최신 걸작,   Quantum Bitcoin EA   로   비트코인   거래의 미래로 들어가세요. 성능, 정밀성, 안정성을 요구하는 거래자를 위해 설계된 Quantum Bitcoin은 변동성이 심한 암호화폐 세계에서 무엇이 가능한지 새롭게 정의합니다. 중요!   구매 후 개인 메시지를 보내 설치 설명서와 설정 지침을 받아보세요. 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 비트코인/퀸 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Bitcoin EA를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! Quantum Bitcoin EA는   H1 시간대에서 번창하며, 시장 모멘텀의 본질을 포착하는   추세 추종 전략을  
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% 할인 단 24시간 한정. 프로모션은 11월 29일에 종료됩니다. 이 상품의 공식 할인 행사는 이번 한 번뿐입니다. Syna 버전 3+ 소개 - 혁명적인 듀얼 기능 AI 트레이딩 시스템 Syna 버전 3+를 소개하게 되어 기쁩니다. 이는 AI 기반 트레이딩 기술의 혁명적인 도약입니다. 이 릴리스는 OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek 및 OpenRouter의 광범위한 모델 생태계를 포함한 주요 AI 제공업체에 대한 전례 없는 직접 API 액세스를 특징으로 합니다. 이제 비전 입력 기능, 자동 API 키 관리 및 개선된 AI 프롬프트 프로토콜을 통해 Syna는 실시간 시장 분석 및 수동 거래 안내를 위한 화면 버튼이 있는 직관적인 대화형 어시스턴트 인터페이스를 제공합니다 . Syna는 Mean Machine과 AIQ에서 배운 모든 것의 정점을 나타내며, 이제 완전 자동화된 EA와 대
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.9 (40)
Experts
이 플랫폼 최초 공개 | 시장을 이해하는 EA 이 플랫폼에서 처음으로, Expert Advisor(EA)가 Deep Seek의 전체 기능을 활용합니다. Dynamic Reversal Zoning 전략과 결합하여, 시장 움직임을 단순히 인식하는 것을 넘어 실제로 **이해하는** 시스템을 만듭니다. 실시간 시그널 __________   세팅 보기 시간 프레임: H1 레버리지: 최소 1:30 예치금: 최소 $200 종목: XAUUSD 브로커: 모든 브로커 지원 Deep Seek와 리버설 전략의 조합은 새로운 방식이며, 바로 그것이 이 시스템을 특별하게 만듭니다. 새로운 접근 방식을 찾고 있다면, 이 EA를 놓치지 마세요. 이 플랫폼에서 최초로 선보이는 제품이며, 자동매매의 새로운 방향을 제시할 수 있습니다. 고정된 패턴이나 설정에 의존하는 대신, 이 EA는 시장의 변화를  실시간으로 인식하고 – 이에 맞춰 스스로 적응합니다.  반전 영역과 가격 압력 분석에 집중하여 기존 도구들보
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4 (8)
Experts
가격: 606$ -> 808$ 사용 설명서 :  Manual ENEA mt5 – 레짐 전환 + 은닉 마르코프 모델(HMM)과 GPT5 ENEA mt5 는 인공지능(ChatGPT-5)의 강력한 기능과 은닉 마르코프 모델(HMM)의 정밀한 통계 분석을 결합한 최첨단 완전 자동화 트레이딩 알고리즘입니다. 이 시스템은 실시간으로 시장을 모니터링하며, 복잡하고 감지하기 어려운 시장 상태(레짐)까지 식별하고 그에 맞춰 거래 전략을 동적으로 조정합니다. 목표는 명확합니다: 추세, 횡보, 높은 변동성 등 모든 시장 국면에서 최적의 거래 로직을 적용하여 기회를 최대한 활용하고 리스크를 효과적으로 관리하는 것입니다. 주요 특징: 실시간 레짐 감지 : 추세, 범위, 변동성 & 횡보 국면 동적 전략 전환   시장 레짐에 따라 전략 변경 AI 모델 GPT5   (HMM) – 과거 데이터로부터 비지도 학습 자동 TP, SL 조정 기능 활성화 M30 타임프레임 지원, XAUUSD 기반 은닉 마르코프
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
MultiWay EA는 강력한 평균회귀 전략에 기반한 스마트하고 효율적인 자동 매매 시스템입니다. 아홉 개의 상관된 (심지어 일부는 일반적으로 “추세형”) 통화쌍 — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD — 에 분산 투자함으로써, 강한 방향성 충격 이후 가격이 평균으로 되돌아오는 움직임을 포착합니다. 구매 후 전체 설치 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요. 실시간 신호:  여기를 클릭하세요 현재 가격 —   다음 10명의 구매자에게 단 $1937. MultiWay EA는 단순함, 안정성, 명확한 논리를 중요시하는 트레이더에게 완벽합니다 — 복잡한 설정은 필요 없지만, 매우 유연한 자금 관리 및 리스크 제어 옵션을 제공합니다. 이 EA는 진정한 “설정 후 잊기” 철학을 따릅니다. 사용자의 개입이 거의 필요 없으며, 수년간 안정적으로 작동할 수 있어 장기 전략에 이상적입니다. M
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
퀀텀 바론 EA 석유를 검은 금이라고 부르는 데는 이유가 있습니다. 이제 Quantum Baron EA를 사용하면 비교할 수 없는 정밀성과 자신감으로 석유를 활용할 수 있습니다. M30 차트에서 XTIUSD(원유)의 고옥탄 세계를 지배하도록 설계된 Quantum Baron은 엘리트 수준의 정확도로 레벨업하고 거래할 수 있는 궁극적인 무기입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된       가격 .       10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 4,999달러입니다. 라이브 시그널:       여기를 클릭하세요 퀀텀 바론 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Baron MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — 적응형 실행 로직을 갖춘 알고리즘 거래 시스템 AxonShift는 XAUUSD(금)를 H1 타임프레임에서 거래하기 위해 특별히 설계되고 최적화된 자동화 알고리즘 시스템입니다. 이 시스템은 단기적인 시장 움직임과 중기적 추세 변동을 결합한 구조적 분석을 바탕으로 한 모듈형 아키텍처로 구성되어 있습니다. 과도한 시장 노이즈에 반응하거나 고빈도 전략에 의존하지 않으며, 미리 정의된 구조적 조건에 따라 통제된 거래 사이클에 집중합니다. 모든 거래는 내부 필터, 가격 조건, 변동성 맥락에 따라 구성된 시나리오 기반의 논리에 의해 실행됩니다. 마팅게일, 그리드 전략 또는 포지션 스케일링은 사용하지 않으며, 다양한 시장 상황에서도 투명하고 예측 가능한 동작을 제공합니다. 각 주문에는 고정된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 값이 설정되어 있으며, 일관된 위험 관리 방식이 적용됩니다. 시스템은 시장가 주문을 지원하는 ECN/STP 브로커 환경에 적
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Experts
Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화 함수를 사
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.34 (29)
Experts
Aria Connector EA – V4 (학습 머신 + XGBoost 학습 모델 +112개 유료 및 무료 AI + 투표 시스템 + 외부 및 편집 가능한 프롬프트) 시장의 대부분 EA들이 "AI"나 "신경망"을 사용한다고 주장하면서도 실제로는 기본적인 스크립트만 실행하는 반면, Aria Connector EA V4 는 진정한 AI 기반 거래의 의미를 재정의합니다. 이것은 이론도 마케팅 과장도 아닙니다. 이는 귀하의 MetaTrader 5 플랫폼과 112개의 실제 AI 모델 간의 직접적이고 검증 가능한 연결이며, 차세대 XGBoost 엔진, 편집 가능한 프롬프트, 그리고 멀티 AI 투표 시스템과 결합되어 있습니다. 첫날부터 Aria는 투명하고 진화하는 생태계로 설계되었습니다: 먼저 직접 GPT 연결, 그 다음 자동화, 그 다음 전략 감사. 이제 V4에서 Aria는 진정한 학습 머신이 됩니다 . 시장 조건에 적응하고, 실시간으로 전략을 최적화하며, 외부의 편집 가능한 프롬프트로 지
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
Experts
All explainations about the strategy:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live signals:  Main account:  https://www.mql5.com/en/signals/1416185 Second account:  https://www.mql5.com/en/signals/2111323 Here I will explain only the EA inputs part. This EA will be consistently updated with new and unpredictable things that can bring its performance to a better level every day! Buying this EA you will not only got a powerful automatic trading system, but also all knowledge and experience I'v
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.25 (8)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 지금까지 출시된 가장 진보된 EA 버전으로, AI 기반 의사결정 , 멀티 AI 투표 , 동적 거래 로직 이 완전히 통합되어 새롭게 설계되었습니다. 이제 EA는 XAUUSD(골드) M1뿐만 아니라, BTCUSD 와 ETHUSD 도 완전히 지원하며, 고빈도 진입, 스마트 리스크 관리, 완전한 적응성을 제공합니다. OpenRouter 연결 무료 AI 와 고급 필터를 결합하여, 어떤 시장 상황에서도 정밀한 거래를 실행할 수 있습니다. 인터랙티브 매뉴얼 V10.1 및 프리셋: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 공식 채널 (라이브 시그널 포함):   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 주요 업그레이드: BTCUSD 및 ETHUSD 완전 통합 V10.1에서는 EA가 골드(XAUUSD)에만 제한되지 않습니다. 이제 BT
Normal MA Crossover EA with Filters
Ruslan Zaikin
5 (1)
Experts
<h1>MA Crossover Professional EA</h1> <h2>Overview</h2> <p>MA Crossover Expert Advisor is an automated trading system based on moving average crossover strategy with additional RSI and ADX filters for market analysis.</p> <h2>Key Features</h2> <ul> <li><strong>Dual MA Crossover Strategy</strong>: Uses fast and slow moving averages for trend detection</li> <li><strong>RSI Filter</strong>: Optional RSI filter to avoid overbought/oversold conditions</li> <li><strong>ADX Trend Filter</strong>: Op
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ 버전 5.0 - 기관 아키텍처를 통한 자율 지능 규칙 기반 자동화에서 진정한 자율 지능으로의 진화는 알고리즘 거래의 자연스러운 진보를 나타냅니다. 10년 전 기관 퀀트 데스크가 탐구하기 시작한 것이 실용적 구현으로 성숙했습니다. AIQ 버전 5.0은 이러한 성숙을 구현합니다: 정교한 다중 모델 AI 분석, 독립적 검증 아키텍처, 그리고 광범위한 프로덕션 배포를 통해 개선된 지속적 학습 시스템. 이것은 AI 기능이 추가된 자동화가 아닙니다. 이것은 기초부터 구축된 자율 지능으로, 기관 트레이딩 데스크가 의사 결정 검증을 구조화하고, 운영 신뢰성을 관리하며, 적응형 학습 시스템을 구현하는 방법에 대한 수년간의 연구를 기반으로 합니다. 버전 5.0은 이러한 개발 접근 방식의 정점을 나타냅니다. 버전 5.0은 55개 이상의 무료 통합 모델을 포함한 300개 이상의 AI 모델에 대한 액세스, 독립적 검증을 제공하는 이중 AI 분석가 및 리스크 관리자 역할, 무중단 운영을 보장하는 자
Beatrix Inventor MT5
Azil Al Azizul
3.07 (109)
Experts
Introducing my new Expert Advisor Beatrix Inventor, Beatrix Inventor EA uses the concept of following trends in conducting market analysis. Analyzing market trends with the main indicators Bollinger Band and Moving Average, when entering transactions, this EA also considers the Orderblock zone which makes the analysis more accurate. The algorithm used in developing this EA is a reliable algorithm both in entry and managing floating minus. This EA is designed to be used on the XAUUSD / GOLD pair
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (92)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
제작자의 제품 더 보기
Mr Bitcoin AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분, 저는 이 도구를 엄밀하게 설계하여 실제 결과를 얻었습니다. 이 도구는 저의 이전 전략 AI 중 몇 가지를 기반으로 합니다. Mr Bitcoin AI는 매우 짧은 시간 내에 금융 자산의 매수 및 매도 작업을 수행하여 가격의 작은 변동에서 수익을 얻으려고 합니다. 비트코인에 적용하면 스캘퍼는 인공 지능과 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 방대한 양의 암호화폐 시장 데이터를 분석하고 빠르고 정확한 거래 결정을 내립니다. Mr Bitcoin AI 엔지니어링은 이전에 구축되지 않았으며, 인공 지능은 암호화폐 시장 "BITCOIN"에서 학습하여 지속적으로 재구성됩니다. 알려진 것과는 다릅니다. 운영되지 않는 시간과 요일 동안 작동하기 때문에 다르고 공격적인 방식으로 진입할 수 있습니다. 요약하자면, 인공 지능과 머신 러닝의 도움을 받은 Crypto Scalper AI는 자동화되고 효율적인 방식으로 매수 및 매도 작업을 수행하여 비트코인 ​​가격 변동을 활용하여
Clock GMT Live
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
지표
Clock GMT Live에는 중개인에 대해 더 많이 알아야 할 모든 것이 있습니다. 여러 번 귀하는 내가 있는 GMT 또는 내 중개인이 작업 중인 GMT를 궁금해할 것입니다. 이 도구를 사용하면 실시간으로 GMT와 브로커와 현지 시간의 시차, 브로커의 핑도 지속적으로 알 수 있습니다. 하루 중 시간에 배치하기만 하면 정보를 얻을 수 있습니다. 인수할 때마다 가격이 상승합니다. 이를 통해 소수만이 나만의 전략을 가질 수 있도록 보호하겠습니다. 내 다른 개발은 여기에서 볼 수 있습니다 정확한 타이밍은 거래에서 중요한 요소가 될 수 있습니다. 현재 런던 또는 뉴욕 증권 거래소가 이미 열려 있습니까, 아니면 아직 닫혀 있습니까? Forex 거래의 영업 시간은 언제 시작하고 끝납니까? 수동으로 거래하고 라이브로 거래하는 거래자에게 이것은 큰 문제가 아닙니다. 다양한 인터넷 도구, 금융 상품의 사양 및 시간 자체를 사용하여 자신의 전략으로 거래할 적기가 언제인지 빠르게 알 수 있습니다.
FREE
Account Dashboard Statistics MT5
Nestor Alejandro Chiariello
지표
계정 대시보드 통계 계정의 이익과 손실을 파악하기 위해 집중적으로 볼 수 있도록 도와주는 도구이므로 이를 추적할 수 있으며 손실 분석을 통해 얻은 위험도 알 수 있습니다. 계정에서 다운로드하고 활성화한 후 EURUSD H1과 같은 기호에 연결해야 합니다. 그러면 이 순간부터 도구가 통계 모니터링을 시작합니다. 패널이 완전히 고급이므로 숨기고 원하는 위치로 이동할 수 있습니다. 주요 특징은 계정 운영에 따라 다음과 같습니다. 일일 기간(매일 갱신되는 일일 손익) 주간 기간(매주 갱신되는 주간 손익) 월간 기간(매월 갱신되는 월간 손익) 연간 기간(매년 갱신되는 연간 손익) 최대 드로다운(잔고에 따라 도달한 최대 위험을 모니터링하는 매초 제어) 예를 들어 잔액이 1000 USD이고 드로우다운 표시가 10%인 경우 어느 시점에서 계정의 총 위험이 100 USD에 도달했음을 의미합니다.
FREE
Check Laverage and Spread MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
지표
계정의 레버리지와 심볼의 확산을 실시간으로 모니터링할 수 있는 훌륭한 유틸리티 도구 이것은 데이터를 정확하게 식별하는 방법을 알 수 있습니다. 레버리지와 스프레드 지표의 조합. 거래 계좌의 레버리지 및 스프레드를 자동으로 확인하는 도구입니다. 모든 브로커 외환 주식에서 일합니다. 브로커가 레버리지를 변경하고 경제 뉴스 발표 중에 퍼지는 경우 모니터링하는 데 유용합니다. 현재 심볼의 실시간 스프레드 확인. 거래 계좌의 실시간 레버리지 확인. 빠른 새로고침으로 이해하기 쉬운 디자인 등 레버리지는 비교적 적은 투자로 많은 돈을 벌 수 있는 Forex 시장의 특수성입니다. "레버리지"라는 용어는 일반적으로 레버리지 또는 평준화로 번역됩니다. 많은 Forex 보커는 매우 흥미로운 레버리지를 가질 가능성을 제공합니다. 예를 들어 1:100의 레버리지란 투자금액의 100배 이상의 금액으로 운용하여 Forex거래가 가능하다는 것을 말합니다. 이것은 외환 시장에서 실제 투자로 얻을 수 있는 것보
FREE
Slippage Analized
Nestor Alejandro Chiariello
지표
고정밀 거래 및 전체 시장을 위해 설계된 슬리피지 분석 라이브 또는 데모 계정 모두에서 이익 실현 및 손절로 모든 포지션을 분석하여 브로커의 슬리피지를 분석할 수 있습니다. 내 다른 개발은 여기에서 볼 수 있습니다 모든 것을 정확하게 식별할 수 있도록 모든 포지션을 이익실현 및 손절매와 함께 사용하는 것이 좋습니다. 도움이 필요하면 구매 후 즉시 저에게 연락하십시오 여러 번 우리는 슬라이딩 옵션이 있고 무엇을 배치해야할지 모릅니다. 자 이제 좋아하는 브로커에서 시장 슬라이드를 분석하고 분석한 시간에 따라 최적의 구성을 사용할 수 있습니다. 일별, 주별, 월별, 연도 등으로 분석할 수 있습니다. 수신 매개변수 - 3가지 고급 구성이 있습니다. - 구성 모드 1회 분석 - 구성 모드 2 평균화 모드 - 구성 모드 3 슬리피지 분석
FREE
Check Laverage and Spread
Nestor Alejandro Chiariello
지표
계정의 레버리지와 심볼의 확산을 실시간으로 모니터링할 수 있는 훌륭한 유틸리티 도구 이것은 데이터를 정확하게 식별하는 방법을 알 수 있습니다. 레버리지와 스프레드 지표의 조합. 거래 계좌의 레버리지 및 스프레드를 자동으로 확인하는 도구입니다. 모든 브로커 외환 주식에서 일합니다. 브로커가 레버리지를 변경하고 경제 뉴스 발표 중에 퍼지는 경우 모니터링하는 데 유용합니다. 현재 심볼의 실시간 스프레드 확인. 거래 계좌의 실시간 레버리지 확인. 빠른 새로고침으로 이해하기 쉬운 디자인 등 레버리지는 비교적 적은 투자로 많은 돈을 벌 수 있는 Forex 시장의 특수성입니다. "레버리지"라는 용어는 일반적으로 레버리지 또는 평준화로 번역됩니다. 많은 Forex 보커는 매우 흥미로운 레버리지를 가질 가능성을 제공합니다. 예를 들어 1:100의 레버리지란 투자금액의 100배 이상의 금액으로 운용하여 Forex거래가 가능하다는 것을 말합니다. 이것은 외환 시장에서 실제 투자로 얻을 수 있는 것보
FREE
Account Dashboard Statistics MT4
Nestor Alejandro Chiariello
4.33 (3)
지표
계정 대시보드 통계 계정의 이익과 손실을 파악하기 위해 집중적으로 볼 수 있도록 도와주는 도구이므로 이를 추적할 수 있으며 손실 분석을 통해 얻은 위험도 알 수 있습니다. 계정에서 다운로드하고 활성화한 후 EURUSD H1과 같은 기호에 연결해야 합니다. 그러면 이 순간부터 도구가 통계 모니터링을 시작합니다. 패널이 완전히 고급이므로 숨기고 원하는 위치로 이동할 수 있습니다. 주요 특징은 계정 운영에 따라 다음과 같습니다. 일일 기간(매일 갱신되는 일일 손익) 주간 기간(매주 갱신되는 주간 손익) 월간 기간(매월 갱신되는 월간 손익) 연간 기간(매년 갱신되는 연간 손익) 최대 드로다운(잔고에 따라 도달한 최대 위험을 모니터링하는 매초 제어) 예를 들어 잔액이 1000 USD이고 드로우다운 표시가 10%인 경우 어느 시점에서 계정의 총 위험이 100 USD에 도달했음을 의미합니다.
FREE
Clock GMT Live MT4
Nestor Alejandro Chiariello
4 (2)
지표
Clock GMT Live에는 중개인에 대해 더 많이 알아야 할 모든 것이 있습니다. 여러 번 귀하는 내가 있는 GMT 또는 내 중개인이 작업 중인 GMT를 궁금해할 것입니다. 이 도구를 사용하면 실시간으로 GMT와 브로커와 현지 시간의 시차, 브로커의 핑도 지속적으로 알 수 있습니다. 하루 중 시간에 배치하기만 하면 정보를 얻을 수 있습니다. 인수할 때마다 가격이 상승합니다. 이를 통해 소수만이 나만의 전략을 가질 수 있도록 보호하겠습니다. 내 다른 개발은 여기에서 볼 수 있습니다 정확한 타이밍은 거래에서 중요한 요소가 될 수 있습니다. 현재 런던 또는 뉴욕 증권 거래소가 이미 열려 있습니까, 아니면 아직 닫혀 있습니까? Forex 거래의 영업 시간은 언제 시작하고 끝납니까? 수동으로 거래하고 라이브로 거래하는 거래자에게 이것은 큰 문제가 아닙니다. 다양한 인터넷 도구, 금융 상품의 사양 및 시간 자체를 사용하여 자신의 전략으로 거래할 적기가 언제인지 빠르게 알 수 있습니다.
FREE
Don Hits
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Don이 공격적인 거래 전문가를 만나도록 하겠습니다. 다방향 시스템으로, 모든 시간과 모든 통화를 다루고 드로다운 제어 기능을 갖추고 있습니다. 이 시스템은 더 낮은 시간과 더 긴 시간에 일어나는 일에 대한 후속 조치와 함께 내 마틴게일 논리 중 하나를 사용합니다. 또한 드로다운에 개입해야 하는지 여부도 결정됩니다. 많은 사람들이 마틴을 좋아하지 않는다는 것을 알고 있습니다. 또는 엣지 시스템 그들은 계정을 소각하는 데 익숙하지만 내 시스템은 다르다고 믿습니다. 오류를 처리하고 지속적으로 이동하기 위해 구현된 로직이므로 이러한 시스템은 높은 DD를 가질 수 있으므로 내부 시스템이 있습니다. 이를 제어하도록 설계된 시스템은 Martins가 시장에서 가장 많은 수익을 창출하는 회사라는 점을 기억하십시오. 그리드 거래를 위한 고급 기술을 사용하고 전체 시장을 관리하는 공격적인 시스템, 돈 히트로 진입이 가능합니다. 기술의 가장 진보된 기술은 진입과 퇴출을 통제하는 보호이기 때문입니다.
Cleopatra EA
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분! EA는 3.5년 동안 낮은 손실률로 안정적인 거래를 한 라이브 실적을 보유하고 있습니다. 라이브 공연 MT4 버전은 여기에서 찾을 수 있습니다. "클레오파트라 EA" 전략을 제시합니다. 클레오파트라는 아름답고 지능적인 디자인으로, 그 힘이 다재다능한 곳에서 지속적으로 적응하는 회복 형태를 가지고 있습니다. 그것의 주요 전략은 탄력성으로 시장을 읽는 것입니다. 우리는 진입 범위를 다양한 방식으로 분석할 수 있을 것입니다. 이는 시장 뉴스에 대한 쿼리 처리와 함께 다양한 tf 및 다양한 범위에서와 같이 매우 역동적일 수 있습니다. 클레오파트라는 시장 회복에 적응할 수 있는 큰 힘을 가지고 있으며, 그녀의 패턴은 고정되어 있지 않으며, 특정 계정이나 mff 등의 규칙에 따라 작업할 수 있도록 백분율 또는 변동 여부에 관계없이 다양한 유형의 보호 기능도 있습니다. EURUSD에 최적화되어 있지만 전체 시장을 다룰 수 있으므로 필요한 시장에 적응시키는 문
Ra AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분, 저는 이 도구를 실제 결과로 엄격하게 설계했습니다. RA AI는 EURO DOLLAR 통화의 AI 구조로 구성된 추세 알고리즘을 사용하여 두피에 맞게 설계하고 특별히 설계했습니다. 여기에서 1,000에서 12,000까지의 1년 백테스트 결과를 볼 수 있습니다. 비슷한 결과로 실제 돈이 승리하는 실제 계좌 신호도 볼 수 있습니다. RA AI는 놀랍습니다! EURUSD와 같은 안정적인 통화의 추세를 스캘핑하기 위한 노드 범위를 기반으로 디자인에 대해 조금 설명하겠습니다. 이러한 방식으로 AI는 위험도가 낮은 항목을 만들기 위해 적절한 지점을 구조화하는 역할을 담당합니다. 그렇지 않으면 우리는 회복 가능성이나 이탈 후 재복구 가능성을 바탕으로 회복 인자가 들어가는 고정점을 만들어 주는 노드를 가지고 있습니다. 낮은 범위의 산사태가 어디에 있는지 알면 시간에 따른 산사태를 수용하기 위한 내부 분석. 하루의 시작부터 끝까지 놀라운 일일 분석을 수행합니다.
Odin AI
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experts
안녕하세요 거래자 여러분, 저는 이전의 몇 가지 전략을 기반으로 한 도구인 그의 지혜와 지능에 대해 흠잡을 데 없는 실제 결과로 ODIN AI를 외환 시장에 적용하여 기계 학습의 인공 지능에 적용하도록 설계했습니다. , AI는 매개 변수를 읽은 다음 이를 내 전략에 참조한 다음 항목의 품질이 더 좋도록 학습하고 위치를 복구할 수 있는 노드도 있습니다. 또 다른 혁신적인 점은 다음과 같습니다. 모든 것이 가상 방식으로 캡슐화됩니다. 즉, 손실 정지 및 이익 실현 등의 서버로 전송되는 데이터가 없으며 매우 인도적인 방식이 될 것입니다. 이 스캘퍼는 위험을 제한하면서 전략적으로 진입할 수 있도록 미끄러짐 및 프리드 보호 기능을 갖추고 설계되었습니다. 완전히 지능적이고 자체 관리되는 메타 트레이더를 위해 독점적으로 설계되었습니다. 두 번째 중요한 점은 내가 extractFeatures 및 trainModel 함수를 디자인한다는 것입니다. 이는 양초를 디자인하고 Slippage를
Foxy AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분, 저는 이전의 여러 전략을 기반으로 하는 도구인 Foxy AI를 엄격하고 그의 지혜와 지능에 대해 흠잡을 데 없는 실제 결과로 설계하여 외환 시장에 적용했습니다. 따라서 기계 학습의 인공 지능에 적용됩니다. , AI는 매개변수를 읽고 이를 내 전략에 참조한 다음 항목의 품질이 더 좋도록 학습하고 위치를 복구할 수 있는 노드도 있습니다. 또 다른 혁신적인 점은 모든 것이 가상 방식으로 캡슐화됩니다. 즉, 손실 중지 및 이익 실현 등의 서버로 전송되는 데이터가 없으며 매우 인도적인 방식으로 수행됩니다. 이 나이트 스캘퍼는 위험을 제한하면서 전략적으로 진입할 수 있도록 미끄러짐 및 확산 방지 기능을 갖추고 설계되었습니다. 완전히 지능적이고 자체 관리되는 메타 트레이더를 위해 독점적으로 설계되었습니다. 나의 전략 개발은 전문 트레이더로서 수년에 걸쳐 설계되었으며, 성과를 최적화하고 더욱 향상시키기 위해 AI의 자체 적응을 추가했다는 점에 유의해야 합니다.
Prophet EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experts
안녕하세요 트레이더스입니다! "선지자" 전략을 제시하고, 높은 승률과 길고 안정적인 거래를 위해 선택된 것입니다. 선지자는 승률의 중요성에 의해 강조된 전략이기 때문에 많은 전략 중 하나이며 %100의 승률과 유사하게 찾을 수 있는 몇 안 되는 전략 중 하나이며 여러 전략을 컨설팅하는 내부 알고리즘을 기반으로 합니다. 수행할 수 있는 요소와 시장에 적응하는 울타리 적절한 위험을 제어하는 ​​데 필요한 모든 보호 기능이 포함되어 있으며 주요 쌍에서만 작동합니다. 또한 숨겨지도록 구현되었습니다. Prophet은 "EURUSD , GBPUSD , EURCHF"에 최적화되어 있으며 다른 RANGED에 비해 가장 안정적인 통화입니다. 논리는 martin 등을 기반으로하지 않지만 선택적 사용이 추가되었습니다 가장 중점을 두는 것은 알고리즘이 높은 빈도의 데이터를 감지하여 승률을 갖는 것입니다. 나의 전략 EA에는 생생한 역사가 있습니다 라이브 공연 내 신호의 사전
Hypnos MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello traders,   Hypnos is a sophisticated scalper designed for the semi-night market, after a deep analysis prior to its internal functions, it manages to detect unique opportunities, cared for by a system with price control and news control. It should be noted that the analysis is strongly optimized to handle night trading at its best for slippage and spreads. 4 important factors Low Liquidity: During market closure, liquidity usually decreases significantly. Fewer participants in the market
Cleopatra EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더스입니다! 당신에게 '클레오파트라'를 선물합니다 클레오파트라는 아름답고 지적인 디자인과 그 힘이 다재다능한 곳에 지속적으로 적응하는 회복 형태를 갖추고 있습니다. 주요 전략은 시장의 탄력성을 읽는 것입니다. 진입 범위를 다양한 방식으로 분석할 수 있습니다. 이는 시장 뉴스에 대한 쿼리를 처리하면서 다양한 TF 및 다양한 범위에서 매우 역동적일 수 있습니다. 클레오파트라는 시장 회복에 적응할 수 있는 강력한 힘을 가지고 있으며, 그 패턴은 고정되어 있지 않습니다. 또한 우리는 백분율 또는 변동 여부에 관계없이 propfirm 또는 MFF 계정의 규칙에 따라 작업할 수 있는 다양한 유형의 보호 기능을 보유하고 있습니다. Forex든 다른 기호든 모든 기호에 적응하고 지지와 저항을 기반으로 범위 시간을 효과적으로 제어할 수 있으며 전체 전략을 반대로 작동하도록 할 수도 있고 역학이 사용자에 맞게 적응된다는 점에 유의해야 합니다. 중요: 이 전문가는 API 뉴스
Lord Arles MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분! "아를 경의 다재다능한 전략, Arles는 적시에 매우 공격적이거나 다재다능하도록 설계되었습니다. Arles는 내가 가장 좋아하는 사가의 신이며 그는 시장에서 가장 역동적일 수 있는 모든 것을 갖추고 있습니다. Arles가 어떻게 그렇게 공격적으로 살아남을 수 있습니까? 내 전략은 그 자체로 매우 복잡합니다. 시장이 어떻게 진행되고 있는지 검토하고 내부적으로 공개되지 않을 뉴스, 이벤트, 움직임, 틱 패턴 및 기타 사항을 참조하도록 설계되었습니다. Arles는 공격적으로 시장에 진입하고 퇴장할 수 있습니다. 그것은 시장에서 강하거나 약한 일이 일어날 때를 아는 보호 기능을 가지고 있으며, 시장이 수익성이 있을 경우 이러한 논리가 증가할 회복 논리도 가지고 있으며, 출구, 이동 상담 및 뉴스도 있습니다. , 계속 기다릴 것입니다. 요컨대 입력하지 않고 모든 논리를 참조하지 않고 종료하지 않습니다. 내 전략은 귀하의 브로커에 민감하지 않고 기존의 모든
Monk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
몽크 전략, 견고하고 매우 안정적인 장기 전략. 내 전략에는 안전하고 장기적인 진입 패턴이 있고, 라이브 시장에서 발생하는 뉴스와 축제를 지속적으로 참조하고, 최대 위험 보호 기능이 있으며, 그리드의 장기적인 복구가 있으며, 다른 지능형 내부 방법이 있습니다. , 하나의 차트 설정에서 구성할 수 있는 곳에서 클릭 1회, 저위험/중/고, 동적 등의 AI에 대해 편안한 적응형 구성을 설정할 수 있습니다. 차트에서 EA를 시작합니다. 현재 차트에 관계없이 고문은 항상 모든 기호를 동시에 거래합니다. 뉴스를 읽고 필터링하려면 기호당 1개의 차트를 배치해야 합니다. 모든 기호 및 기간의 차트에서 Advisor Monk를 시작할 수 있습니다. 현재 차트와 관계없이 고문은 모든 기호에 대한 월간, 주간 및 일일 차트 데이터를 동시에 분석합니다. 특성 중 일부를 등록하십시오. 이익실현은 단일 및 회수 모두에 대해 완전히 역동적이며 스마트한 이익실현, 숨겨진 이익실현 등 손절매는 단일
Priest Master MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분! 탄탄한 게이지 기반의 기술을 구사하는 고대 사제 프리스트 마스터 '프리스트 마스터' 전략을 소개합니다. RSI, Bollinger 등과 같은 중요한 지표에 의해 고도로 분석된 항목, 필요한 경우 미끄러짐 및 스프레드를 제어하여 전체 시장과 함께 작동할 수 있습니다. 우승 포지션을 전략적인 방식으로 만들어 특별함 내 전략은 "모든 Forex 시장"에 최적화되어 있지만 최고의 쌍도 있습니다"하지만 내가 디자인 한 것을 사용하는 것이 좋습니다 Priest Master 잔고의 x 금액을 위험에 빠뜨리는 시스템이 내장되어 있으며 복구도 있습니다 언제든지 시장이 불안정해지면 또한 TP가 내장된 비밀 표시기에서 올바른 예측을 감지하면 다른 포지션이 아닌 일부 포지션을 청산할 수 있는 스마트 알고리즘 시스템을 갖추고 있습니다. 내 전략 EA에는 생생한 역사가 있습니다 라이브 공연 내 신호의 사전 설정을 원하면 내 고객에게만 개인적으로 요청하십시오. http
Buda MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Buda The Enlightened One은 안정적이고 단호한 것을 원하는 모든 사람들을 위해 걱정 없이 거래하도록 고안된 전략입니다. 그들이 위험에 대한 우려 없이 투자 X 사이즈를 배치할 수 있는 곳, 각 항목은 이전에 내가 설계한 강력한 분석 컨설팅 비밀 패턴 및 지표를 갖게 될 것입니다. 정지 손실이 다목적인 경우 필요한 경우 위험을 조정합니다. 차트에서 EA를 시작합니다. 구성을 생성하고 저장한 다음 동일한 기호 창을 다시 로드하고 작업할 쌍을 표시하면 자동으로 모든 창을 열고 자체 구성할 수 있는 특수 기능이 있습니다. M1/M5/M15 심볼의 차트에서 어드바이저 Buda를 시작할 수 있습니다. 현재 차트와 관계없이 고문은 데이터 통화 기술 분석, 스프레드, 미끄러짐, 뉴스, ETC를 분석합니다. 인수할 때마다 가격이 상승합니다. 이를 통해 소수만이 나만의 전략을 가질 수 있도록 보호하겠습니다. 특성 중 일부를 등록하십시오. 이익 실현은 단일 및 회복 모두에
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분! Duende 전략을 제시합니다. Duende는 서로 다른 높은 수준과 낮은 수준의 패턴을 감지하는 알고리즘으로, 좋은 항목을 만들기 위해 일정하게 유지되며, 복구 시스템은 손익분기점과 같은 다양한 항목을 쿼리하고 피어 간에 교차합니다. 시장에서 뉴스를 강력하게 제어하여 문제 없이 여러 통화를 제어하는 것으로 입증되었습니다. 필요한 모든 기호로 관리 가능 내 전략은 "모든 외환 시장"에 최적화되어 있지만 USDCAD,EURCAD,EURCHF,USDCHF,EURJPY" 최고의 쌍도 있습니다. 다른 통화에 비해 가장 안정적인 통화입니다. RANGED, 다른 기호에 대한 자신의 방법을 찾을 수 있지만 내가 디자인한 것을 사용하는 것이 좋습니다 Duende 잔고의 x 금액을 위험에 빠뜨리는 시스템이 내장되어 있으며 언제든지 시장이 불안정해지면 복구 기능도 있습니다 또한 TP가 내장된 비밀 표시기에서 올바른 예측을 감지하면 다른 포지션이 아닌 일부 포
AI Deriv Step Index
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 거래자 여러분, 저는 이전의 몇 가지 전략을 기반으로 이 도구를 만들기로 결정하여 단계 지수의 합성 시장에 적용했습니다. 따라서 기계 학습의 인공 지능에 적용되었습니다. 즉, AI가 매개 변수를 읽은 다음 상담합니다. 그것들을 내 전략에 적용하면 항목의 품질이 향상되고 위치를 복구할 수 있는 노드도 있습니다. 또 다른 혁신적인 점은 모든 것이 가상 방식으로 캡슐화된다는 것입니다. 즉, 손절매 및 이익실현 등의 서버로 데이터가 전송되는 일이 없을 것이며, 매우 인도적인 방식으로 진행될 것입니다. 내 제품을 구매한 후 최상의 구성을 요청하십시오. 여기에서 내 다른 제품도 볼 수 있습니다. MQL5 이 AI는 "Deriv Step 지수"가 1년 365일 매일 작동하기 때문에 대안을 원하는 사람들에게 주로 초점을 맞추고 연중무휴로 작동합니다. 이것은 매우 어려운 시장이므로 AI가 처리하도록 합니다. 강조할 수 있는 몇 가지 주요 특징을 여기에 목록으로 제시하겠습니다. 높
Osiris AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 거래자 여러분, 실제 결과로 이 도구를 엄격하게 설계했습니다. 이전 전략 중 몇 가지를 기반으로 외환 시장에 맞게 조정했습니다. 따라서 기계 학습의 인공 지능에 맞게 조정되었습니다. 즉, AI는 매개 변수를 읽은 다음 내 전략에 참조한 다음 항목이 더 나은 품질이 되도록 학습합니다. 위치를 복구할 수 있는 노드도 있습니다. 또 다른 혁신적인 점은 모든 것이 가상 방식으로 캡슐화된다는 것입니다. 손절매, 이익실현 등의 서버로 전송되며, 매우 인도적인 방식으로 진행됩니다. 중요한 두 가지는 extractFeatures 및 trainModel 기능을 디자인한다는 것입니다. 이것은 양초를 디자인하고, Slippage를 분해하고, Spread에 적응하기 위해 어떻게 움직이는지 배우는 일을 담당할 것입니다. 내 전략 개발은 전문 트레이더로서 수년에 걸쳐 내가 설계했으며 성능을 최적화하고 더 좋게 만들기 위해 AI의 자체 적응을 추가했습니다. 이익 실현과 손절매로 통제되는 실제
Ra AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분, 저는 이 도구를 실제 결과로 엄격하게 설계했습니다. RA AI는 EURO DOLLAR 통화의 AI 구조로 구성된 추세 알고리즘을 사용하여 두피에 맞게 설계하고 특별히 설계했습니다. 여기에서 1,000에서 12,000까지의 1년 백테스트 결과를 볼 수 있습니다. 비슷한 결과로 실제 돈이 승리하는 실제 계좌 신호도 볼 수 있습니다. RA AI는 놀랍습니다! EURUSD와 같은 안정적인 통화의 추세를 스캘핑하기 위한 노드 범위를 기반으로 디자인에 대해 조금 설명하겠습니다. 이러한 방식으로 AI는 위험도가 낮은 항목을 만들기 위해 적절한 지점을 구조화하는 역할을 담당합니다. 그렇지 않으면 우리는 회복 가능성이나 이탈 후 재복구 가능성을 바탕으로 회복 인자가 들어가는 고정점을 만들어 주는 노드를 가지고 있습니다. 낮은 범위의 산사태가 어디에 있는지 알면 시간에 따른 산사태를 수용하기 위한 내부 분석. 하루의 시작부터 끝까지 놀라운 일일 분석을 수행합니다.
Don Hits MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Don이 공격적인 거래 전문가를 만나도록 하겠습니다. 다방향 시스템으로, 모든 시간과 모든 통화를 다루고 드로다운 제어 기능을 갖추고 있습니다. 이 시스템은 더 낮은 시간과 더 긴 시간에 일어나는 일에 대한 후속 조치와 함께 내 마틴게일 논리 중 하나를 사용합니다. 또한 드로다운에 개입해야 하는지 여부도 결정됩니다. 많은 사람들이 마틴을 좋아하지 않는다는 것을 알고 있습니다. 또는 엣지 시스템 그들은 계정을 소각하는 데 익숙하지만 내 시스템은 다르다고 믿습니다. 오류를 처리하고 지속적으로 이동하기 위해 구현된 로직이므로 이러한 시스템은 높은 DD를 가질 수 있으므로 내부 시스템이 있습니다. 이를 제어하도록 설계된 시스템은 Martins가 시장에서 가장 많은 수익을 창출하는 회사라는 점을 기억하십시오. 그리드 거래를 위한 고급 기술을 사용하고 전체 시장을 관리하는 공격적인 시스템, 돈 히트로 진입이 가능합니다. 기술의 가장 진보된 기술은 진입과 퇴출을 통제하는 보호이기 때문입니다.
Legionary MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello Traders! I present the "Legionary" Strategy, Legionary is an Algorithm based on an ancient paladin where it will endure the trend to follow its lane and consistent entries. It represents a paladin, since it consults its 2 private internal indicators, to follow the trend where 2 situations can happen, have quickly short profits, or withstand the pressure, and wait for the trend to settle, this can also be done by consulting the news and events, but always doing everything consistently My
Apolo AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 거래자 여러분, 저는 이 도구를 실제 결과로 엄격하게 설계했습니다. Apolo AI는 캐나다 통화의 AI 및 노드 구조로 구성된 트렌드 알고리즘을 사용하여 두피를 의도하고 특별히 설계했습니다. 여기에서 10,000에서 1,000까지의 1년 백테스트 결과를 볼 수 있습니다. 40k, 비슷한 결과로 실제 돈이 승리하는 실제 계좌 신호도 볼 수 있습니다. Apollo는 놀랍습니다! USDCAD와 같은 안정적인 통화의 추세에 따라 두피에 노드 범위를 기반으로 디자인에 대해 조금 설명하겠습니다. 이러한 방식으로 AI는 위험도가 낮은 항목을 만들기 위해 적절한 지점을 구조화하는 일을 담당합니다. 반대의 경우에는 복구 또는 종료 후 다시 복구할 가능성에 따라 복구 요소가 입력되는 고정 지점을 만드는 노드가 있습니다. 내부 분석을 통해 시간에 따른 슬리피지를 수용할 수 있으며, 슬리피지 순위가 낮은 위치를 알 수 있는 경우 나의 전략 개발은 전문 트레이더로서 수년에 걸쳐 설계되었
Seth AI Gold MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분, 저는 이전 전략 중 몇 가지를 기반으로 실제 결과를 엄격하게 적용하여 이 도구를 설계했습니다. 금의 신성에 도전하는 신 RA의 수호신 세스 AI와 금 패턴을 분석하는 노드로 구성된 완전한 알고리즘 인공 지능과 기계 학습을 기반으로 한 금 움직임에 기반한 혁신적인 전략 금만큼 변동성이 큰 시장에서 투자 수익을 극대화하려면 견고하고 적응력 있는 전략을 갖추는 것이 필수적입니다. 이것이 바로 우리가 안전한 피난처 자산인 금의 힘과 인공 지능 및 기계 학습의 예측 기능을 결합하는 고급 전략을 개발한 이유입니다. 우리의 전략은 금 가격, 거시경제적 요인, 시장 동향 및 기타 주요 지표와 관련된 대량의 과거 및 실시간 데이터 분석을 기반으로 합니다. 기계 학습 알고리즘을 사용하여 당사의 AI는 숨겨진 패턴을 식별하고 미래의 금 가격 변동을 예측하며 정보에 입각한 투자 결정을 추천할 수 있습니다. 인공 지능의 적응성과 지속적인 학습 덕분에 우리의 전략은 시장 변화
Train to Yuma MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello Traders! I present to you the " Train to Yuma "   strategy, a solid and very stable Trend Medium Term Strategy. The train to Yuma is the old Legano West Train, where he traveled long stretches and had to endure various missions to get by. This algorithm is designed for the medium term, to monitor trends with time filter settings to choose the   best symbols to enter. It has everything you need to monitor the   entire market, from trend filters, rsi filters, channel periods, and more signa
Anuk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Hello Traders! I present the old god my "ANUK" strategy, it is an intelligent strategy with 3 types of built-in strategies (you can choose this within its options) it is designed to enter the trade where it detects a strong trend or a market break, it has a built-in algorithm to recover positions and exit quickly, it can be configured to work in some sessions as the trader prefers, it also has a large news detection system, so as not to enter those moments where the market can be very volatile
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변