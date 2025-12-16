DailyGold Surge EA
- 버전: 1.1
- 업데이트됨: 21 12월 2025
- 활성화: 11
DailyGold Surge EA는 XAUUSD(금) 전용으로 설계된 완전 자동화 Expert Advisor입니다.
현재 월간 추세를 감지하고, **확률이 가장 높은 일일 시간대인 01:00–02:00 (서버 시간)**에 추세에 맞는 트레이드를 정확하게 실행합니다.
❌ 위험한 물타기 없음
지속 가능하고 장기적인 성과를 위한 순수 추세 추종 로직입니다.
주요 기능
월간 추세 감지: 모든 거래는 지배적인 금 추세에 맞춰 실행되어 최대의 우위를 확보합니다.
일일 시간 기반 진입: 01:00–02:00 시간대에 기본 포지션을 즉시 오픈합니다.
적응형 반대 진입: opposite_pips_away 값에 도달하면 반대 방향 진입을 지능적으로 실행합니다.
수익 보호: pips_away 거리 이후 트레일링 스탑이 활성화되어 수익을 보호합니다.
통제된 리스크 관리: 퍼센트 기반 랏 사이즈(기본값: 진입당 0.5%)로 안정적인 노출을 유지합니다.
⚠️ 중요한 현실 체크
이 EA는 다음을 원하는 트레이더를 위한 것이 아닙니다:
❌ 100% 승률
❌ 매일 보장된 수익
❌ 빠른 계좌 배수 증가
고위험 마틴게일이나 그리드 시스템은 빠른 수익을 약속할 수 있지만, 대부분 계좌 전액 손실로 끝납니다.
DailyGold Surge EA는 안전하고 전문적인 추세 전략을 선호하는 규율 있는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 손실 거래와 드로우다운 구간은 발생할 수 있습니다. 그러나 큰 금 시세 급등이 발생하면(그리고 그것은 항상 옵니다), 이전 손실을 회복하고 계좌를 안정적으로 전진시킵니다.
📊 백테스트 투명성
DailyGold Surge EA는 현재 시장 추세 기반으로 작동합니다. 따라서:
-
백테스트는 최근 데이터만 사용하여 평가해야 합니다
-
권장 테스트 기간: 최근 12개월 또는 특정 최근 날짜
-
오래된 과거 데이터는 현재 시장 움직임을 반영하지 못할 수 있습니다
이를 통해 현실적이고 정직한 성과 기대치를 유지할 수 있습니다.
EA 파라미터
-
LOT__Risk_percentage_1: 첫 번째 일일 진입 리스크 비율 (기본값: 0.5%)
-
LOT__Risk_percentage_2: 반대 방향 진입 리스크 비율 (기본값: 0.5%)
-
S_L: 손절가 (핍 단위)
-
T_P: 목표가 (핍 단위)
-
opposite_pips_away: 반대 진입 트리거 핍 거리
-
pips_away: 트레일링 스탑 활성화 거리
-
Trailing_stop: 트레일링 스탑 거리
-
Trailing_start: 트레일링 시작 레벨
🔧 권장 설정
-
종목: XAUUSD
-
타임프레임: H1
-
최소 잔고:
-
$500 (개인 계좌)
-
$5,000 (프롭 펌)
-
-
브로커: 최적의 체결을 위해 저스프레드 ECN 계좌 권장
프롭 펌 트레이더를 위한 특별 참고사항:
최대 드로우다운 6% 이하와 보수적인 리스크 설정 시, DailyGold Surge EA는 프롭 펌 챌린지 통과 및 펀딩 계좌 안전 운용에 매우 적합합니다.
🚀 출시 프로모션
현재 $399에 한정 수량 판매 중!
다음 가격: $499
최종 가격: $1,999
금이 자연스러운 단기 되돌림을 만들 경우, EA는 반대 방향으로 두 번째 진입을 지능적으로 추가하여 일시적인 조정을 추가적인 기회로 전환합니다. 모든 과정은 엄격한 리스크 관리 하에 이루어집니다.
DailyGold Surge EA는 인내심 있는 트레이더에게 전문적인 추세 로직으로 실제 일일 금 급등을 포착할 수 있는 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다.
지금 바로 MQL5 마켓에서 안정적인 성과 구축을 시작하세요!