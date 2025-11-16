Range Perfect

Range Perfect 지표 소개

Range Perfect(RP)는 MX Robots에서 개발한 독자적인 MetaTrader 5 지표로, 횡보장이나 추세 피로 구간에서 거래하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 이 지표는 시장의 피로 구간을 감지하고 XAUUSD, EURUSD, 주요 외환 통화쌍, 비트코인과 같은 암호화폐, 그리고 기타 변동성이 큰 자산에서 고확률 반전 지점을 표시합니다.

여러 확인 단계를 필요로 하는 일반적인 지표들과 달리, Range Perfect는 단독으로도 강력한 거래 전략으로 기능합니다. 제공된 예시와 영상에서 볼 수 있듯이 RP는 다른 도구와 결합하지 않아도 고품질의 매수·매도 신호를 제공합니다. 다른 기술 도구와 결합하면 정확도는 85% 이상으로 향상될 수 있습니다.

RP는 인공지능 알고리즘 기반으로 개발되었으며 시장 구조, 추세 피로, 그리고 보이지 않는 지지·저항 영역을 높은 정확도로 탐지합니다.

Range Perfect의 독창성

Range Perfect는 고급 수학 알고리즘과 지능형 시장 분석을 결합하여 반전 지점을 정밀하게 식별하는 강력한 신호 시스템을 구축합니다. 잠재적 반전 지점뿐만 아니라 일반적인 도구로는 식별하기 어려운 숨겨진 지지와 저항 영역도 포착합니다.

MX Robots는 RP가 그들의 AI 엔진으로 제작된 가장 강력한 맞춤형 지표 중 하나라고 밝히고 있습니다. 6개월 동안의 내부 테스트 결과, 단독 사용 시 약 70%의 성공률을 보였으며, 해당 테스트 결과는 영상으로도 제공되고 있습니다.

AI 최적화를 통해 지연을 줄이고 노이즈를 최소화하기 때문에 초보자부터 전문 트레이더까지 모두 사용할 수 있는 지표입니다. 가격 행동 분석과 유사한 성능을 보여 다양한 시장과 타임프레임에 적합합니다.

주요 기능 및 장점

AI 기반 추세 피로 감지

RP는 추세가 약해지는 시점을 효과적으로 탐지하여 금, EURUSD, 암호화폐처럼 균형점으로 자주 회귀하는 시장에서 특히 유용합니다.

자동 매수·매도 화살표 표시

조건이 충족되면 해당 캔들에 자동으로 진입 화살표를 표시하므로, 수동으로 거래 기회를 찾을 필요가 없습니다.

숨겨진 지지·저항 영역 식별

추가 도구 없이도 가격이 반응할 수 있는 보이지 않는 지지·저항 구간을 감지합니다.

모든 타임프레임 지원

1분 스캐핑부터 주봉 스윙 트레이딩까지 모든 스타일의 트레이더에게 적합합니다.

단독으로도 높은 정확도

추가 필터 없이도 약 70%의 성공률을 보여 독자적인 전략으로서도 강력합니다.

다른 도구와 결합 시 더욱 강력

추세 분석, 캔들 패턴, 기존 지표들과 함께 사용하면 더 강력하고 정확한 전략 구성이 가능합니다.

추천 설정값

기본 파라미터

RP 기간: 6
RP 밴드 기간: 50
평균 방식: 단순
밴드 편차: 2

시장 구조나 변동성에 따라 자유롭게 조정할 수 있습니다.

사용자 설정 기능

RP는 기간, 편차, 계산 방식 등을 자유롭게 조정할 수 있어 다양한 전략에 맞게 튜닝할 수 있습니다. 가격 행동 기반의 특성을 가지고 있어 모든 종목과 타임프레임에서 사용 가능합니다.

신호 지연을 줄이고 시장 노이즈를 제거하도록 최적화되어 더욱 빠르고 명확한 진입 신호를 제공합니다.

추세장과 횡보장에서의 사용법

암호화폐나 금 시장은 추세가 강하게 형성되는 경우가 많고, 외환 시장은 추세와 횡보가 자주 반복됩니다.

횡보장에서 정확도를 높이는 방법

  1. 주봉 등 상위 타임프레임에서 주요 추세 방향을 확인합니다.

  2. H4와 같은 하위 타임프레임에서 주요 추세와 일치하는 신호를 찾습니다.

    • 상승 추세라면 과매도 또는 하단 밴드 접촉을 중점적으로 봅니다.

  3. 신호는 반드시 추세선이나 구조 분석을 통해 필터링합니다.

  4. 하위 타임프레임에서 상단 밴드 돌파는 강한 매수세를 의미하며, 포지션 유지나 트레일링 스탑에 활용할 수 있습니다.

편차 설정

편차 1: 신호는 많지만 노이즈 증가
편차 3: 신호는 적지만 정확도 상승

최적 값은 종목과 타임프레임에 따라 다르며 백테스트가 필요합니다.

암호화폐 시장 예시

단기 암호화폐 트레이딩 시:

  • 1시간봉 이상에서 편차 2.5 이상의 매수 신호를 활용합니다.

  • 데일리 차트가 상승 추세임을 반드시 확인합니다.

MX Robots 사용자들은 RP 신호와 분석 도구를 적절히 조합해 안정적인 수익을 내고 있다고 보고합니다.

신호 빈도에 대한 참고 사항

RP는 하나의 차트에서 하루에 최대 20개 이상의 신호를 생성할 수 있습니다. 모든 신호를 매매하는 것은 비효율적이며, 최고의 신호만 선별하는 것이 중요합니다.

5분 Forex 차트용 설정 예시

EURUSD

RP 기간: 10
밴드 기간: 50

GBPUSD

RP 기간: 10
밴드 기간: 100

XAUUSD

RP 기간: 20
밴드 기간: 100

USDJPY

RP 기간: 10
밴드 기간: 70

USDCAD

RP 기간: 20
밴드 기간: 80

결론

Range Perfect는 트렌드 피로, 반전 지점, 숨겨진 시장 구조를 정확하게 포착하는 첨단 AI 기반 MetaTrader 5 지표입니다. 단독 전략으로도 충분히 강력하며, 다른 기술적 요소와 결합하면 더욱 강력한 시스템을 구축할 수 있어 초보자와 전문가 모두에게 가치 있는 도구입니다.

