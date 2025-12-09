당사 팬 페이지에 가입하십시오
색상 입력을 위한 그래픽 제어.
IncGUI_v4.mqh( 여기에서 확인) 및 IncColors.mqh( 여기에서 확인) 라이브러리와 함께 작동합니다.
IncGUI_v4. mqh, IncColors.mqh 및 IncGUI_ColorInput.mqh 파일은 터미널의 데이터 폴더에 있는 MQL5/Includes 폴더에 위치해야 합니다.
컨트롤을 사용하려면 IncGUI_ColorInput.mqh 파일을 연결해야 합니다:
#include <IncGUI_ColorInput.mqh>
그런 다음 클래스를 선언하고 클래스 이름은 CColorInput입니다:
CColorInput ci;
색상은 Color() 메서드를 사용하여 프로그래밍 방식으로 가져오고, 설정은 SetColor(색상 aColor) 메서드를 사용하여 수행합니다.
컨트롤 사용 예제가 포함된 eTestColorDialog.mq5 Expert Advisor가 첨부되어 있습니다.
이러한 그래픽 컨트롤에 대한 자세한 내용은 문서를 참조하세요:
