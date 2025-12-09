코드베이스섹션
라이브러리

IncGUI_ColorInput - MetaTrader 5용 라이브러리

Dmitry Fedoseev
조회수:
7
평가:
(36)
게시됨:
\MQL5\Include\
incgui_colorinput.mqh (52.23 KB) 조회
incgui_v4.mqh (505.98 KB) 조회
inccolors.mqh (20.77 KB) 조회
\MQL5\Experts\
etestcolordialog.mq5 (2.31 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

색상 입력을 위한 그래픽 제어.

IncGUI_v4.mqh( 여기에서 확인) 및 IncColors.mqh( 여기에서 확인) 라이브러리와 함께 작동합니다.

IncGUI_v4. mqh, IncColors.mqh 및 IncGUI_ColorInput.mqh 파일은 터미널의 데이터 폴더에 있는 MQL5/Includes 폴더에 위치해야 합니다.

컨트롤을 사용하려면 IncGUI_ColorInput.mqh 파일을 연결해야 합니다:

#include <IncGUI_ColorInput.mqh>

그런 다음 클래스를 선언하고 클래스 이름은 CColorInput입니다:

CColorInput ci;

색상은 Color() 메서드를 사용하여 프로그래밍 방식으로 가져오고, 설정은 SetColor(색상 aColor) 메서드를 사용하여 수행합니다.

컨트롤 사용 예제가 포함된 eTestColorDialog.mq5 Expert Advisor가 첨부되어 있습니다.

이러한 그래픽 컨트롤에 대한 자세한 내용은 문서를 참조하세요:


MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/889

