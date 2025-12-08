코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

크기 최고 및 최저 - MetaTrader 5용 지표

Anatoli Kazharski | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
8
평가:
(36)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

상품의 변동성이 일정 수준 이하로 떨어지면 장기, 중기, 심지어 단기 전략도 작동을 멈추고 손실이 발생할 수 있습니다.

이 '진정'이 얼마나 오래 지속될지에 따라 달라집니다. 이러한 기간 동안에는 시간당 변동성을 추적하여 스캘퍼 전략을 세울 수 있습니다. 패턴을 찾는 데 도움이 되는 몇 가지 도구가 필요합니다.

고점 및 저점 크기 표시기는 고점과 저점의 크기를 보여줍니다. 이 인디케이터는 또한 지정된 기간 동안의 고점과 저점의 최대값을 표시하며, 이는 가격 채널 인디케이터와 동일한 방식으로 계산됩니다.

그림 1. 표시기 크기 고점 및 저점

그림 1. 인디케이터 크기 고점 및 저점

  • 0 위의 히스토그램은 고점 크기를 나타냅니다. 노란색 막대는 강세 캔들, 갈색 막대는 약세 캔들을 나타냅니다;
  • 0 이하의 히스토그램은 저점 크기를 나타냅니다. 연한 녹색 막대는 약세 캔들, 짙은 녹색 막대는 강세 캔들을 나타냅니다.

이 인디케이터를 Break_Lag_ATR 인디케이터와 함께 사용하면 더 명확한 그림을 얻을 수 있습니다:

그림 2. 크기 최고점과 최저점 및 브레이크 래그 ATR 지표의 공동 사용

그림 2. 지표 크기 고점 및 저점 및 브레이크 래그 ATR의 공동 사용

위 그림에서 변동성 돌파 후에도 일정 기간 동안 변동성 증가가 지속되는 것을 볼 수 있습니다. 이때가 바로 로봇 스캘퍼를 사용할 수 있는 순간입니다. 남은 것은 가장 중요한 패턴을 찾는 것입니다. :)


입력 매개변수:

인디케이터에는 최대값/최소값의 최대값과 최소값을 개별적으로 표시할 기간을 나타내는 두 개의 매개변수만 있습니다:

파라미터
기간 최대 최고
30
기간 최대 낮음
30

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/892

Historex: export the history of rates and ticks to CSV-files Historex: export the history of rates and ticks to CSV-files

현재 차트 심볼의 환율과 틱을 MT5의 내보내기/가져오기 형식과 호환되는 CSV 파일로 내보내는 스크립트입니다.

Statistical Zigzag Statistical Zigzag

변동성 임계값 통과에 따라 새로운 지그재그 전환점을 생성하는 지그재그입니다.

DCC DCC

표시기는 지정된 기호의 그래프를 별도의 창에 표시합니다.

멀티 시그널_PCH 멀티 시그널_PCH

가격 채널 인디케이터의 확장 버전으로 5단계가 사용됩니다. 이 인디케이터는 포지션 개시/청산 신호와 손절/이익실현 레벨을 표시합니다.