크기 최고 및 최저 - MetaTrader 5용 지표
상품의 변동성이 일정 수준 이하로 떨어지면 장기, 중기, 심지어 단기 전략도 작동을 멈추고 손실이 발생할 수 있습니다.
이 '진정'이 얼마나 오래 지속될지에 따라 달라집니다. 이러한 기간 동안에는 시간당 변동성을 추적하여 스캘퍼 전략을 세울 수 있습니다. 패턴을 찾는 데 도움이 되는 몇 가지 도구가 필요합니다.
고점 및 저점 크기 표시기는 고점과 저점의 크기를 보여줍니다. 이 인디케이터는 또한 지정된 기간 동안의 고점과 저점의 최대값을 표시하며, 이는 가격 채널 인디케이터와 동일한 방식으로 계산됩니다.
그림 1. 인디케이터 크기 고점 및 저점
- 0 위의 히스토그램은 고점 크기를 나타냅니다. 노란색 막대는 강세 캔들, 갈색 막대는 약세 캔들을 나타냅니다;
- 0 이하의 히스토그램은 저점 크기를 나타냅니다. 연한 녹색 막대는 약세 캔들, 짙은 녹색 막대는 강세 캔들을 나타냅니다.
이 인디케이터를 Break_Lag_ATR 인디케이터와 함께 사용하면 더 명확한 그림을 얻을 수 있습니다:
그림 2. 지표 크기 고점 및 저점 및 브레이크 래그 ATR의 공동 사용
위 그림에서 변동성 돌파 후에도 일정 기간 동안 변동성 증가가 지속되는 것을 볼 수 있습니다. 이때가 바로 로봇 스캘퍼를 사용할 수 있는 순간입니다. 남은 것은 가장 중요한 패턴을 찾는 것입니다. :)
입력 매개변수:
인디케이터에는 최대값/최소값의 최대값과 최소값을 개별적으로 표시할 기간을 나타내는 두 개의 매개변수만 있습니다:
|파라미터
|값
|기간 최대 최고
|30
|기간 최대 낮음
|30
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/892
