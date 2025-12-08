코드베이스섹션
지표

멀티 시그널_PCH - MetaTrader 5용 지표

Anatoli Kazharski | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
6
평가:
(35)
게시됨:
개선된 가격 채널 인디케이터입니다. 두 가지 레벨(총 5개)인 신호와손절/손절매 레벨이 추가되었습니다.

인디케이터 매개변수에서 신호 및손절/익절 레벨을 비활성화할 수 있습니다. 아래 그림은 모든 신호가 있고손절/익절 레벨이 비활성화 된 변형을 보여줍니다:

멀티 시그널_PCH


레벨에는 이름이 있으며 포인터를 올리면 도구 설명에서 볼 수 있습니다. 아래는 모든 레벨 목록과 설명입니다:

  • H_PCH - 최대 막대로 만들어진 레벨입니다;
  • MH_PCH - 가격 채널의 최대값과 중앙 사이의 중간값으로 계산되는 레벨입니다;
  • M_PCH - 가격 채널의 최대값과 최소값 사이의 중간값으로 계산되는 레벨입니다;
  • ML_PCH - 가격 채널의 최소값과 중앙값 사이의 중간값으로 계산되는 레벨입니다;
  • L_PCH - 최소 막대에 의해 만들어진 레벨입니다.

따라서 모든 신호는 이 레벨의 교차점을 기준으로 합니다:

  1. ML_PCH 레벨이 위로 교차하여 매수 / MH_PCH 레벨이 아래로 교차하여 매도;
  2. M_PCH 레벨이 위로 교차하여 매수 / M_PCH 레벨이 아래로 교차하여 매도;
  3. MH_PCH 상향 레벨 크로스오버 매수 / ML_PCH 하향 레벨 크로스오버 매도;
  4. 매수할 H_PCH 레벨 크로스오버 / 매도할 L_PCH 레벨 크로스오버.


인디케이터 매개변수:

파라미터
기간
15
ML/MH_PCH 신호
true
M_PCH 신호
true
MH/ML_PCH 신호
true
H/L_PCH 신호
true
이익 실현 MLMH
100
이익실현 M
100
이익실현 MHML
100
이익실현 HL
100
스톱로스 MLMH
50
스톱로스 M
50
스톱로스 MHML
50
스톱로스 HL
50


아래 그림은 이 신호에 대해 하나의 조건과 손절( 막대 )/이익실현 (사각형) 레벨이 활성화된 변형을 보여줍니다:


이 지표를 사용하여 수동, 반자동 및 자동 거래를 위한 다기능 전문가 시스템 트레이딩 방식이 구현됩니다. 이 시스템에 대한 자세한 설명은 "메타트레이더 5 및 MQL5의 무한한 가능성" 문서에서 확인할 수 있습니다. 데모 버전을 다운로드하거나 모든 기능을 갖춘 트레이딩 웨이 전문가 어드바이저의 정식 버전을 구입할 수 있습니다. Market.


원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/887

