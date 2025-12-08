당사 팬 페이지에 가입하십시오
멀티 시그널_PCH - MetaTrader 5용 지표
- 6
-
개선된 가격 채널 인디케이터입니다. 두 가지 레벨(총 5개)인 신호와손절/손절매 레벨이 추가되었습니다.
인디케이터 매개변수에서 신호 및손절/익절 레벨을 비활성화할 수 있습니다. 아래 그림은 모든 신호가 있고손절/익절 레벨이 비활성화 된 변형을 보여줍니다:
레벨에는 이름이 있으며 포인터를 올리면 도구 설명에서 볼 수 있습니다. 아래는 모든 레벨 목록과 설명입니다:
- H_PCH - 최대 막대로 만들어진 레벨입니다;
- MH_PCH - 가격 채널의 최대값과 중앙 사이의 중간값으로 계산되는 레벨입니다;
- M_PCH - 가격 채널의 최대값과 최소값 사이의 중간값으로 계산되는 레벨입니다;
- ML_PCH - 가격 채널의 최소값과 중앙값 사이의 중간값으로 계산되는 레벨입니다;
- L_PCH - 최소 막대에 의해 만들어진 레벨입니다.
따라서 모든 신호는 이 레벨의 교차점을 기준으로 합니다:
- ML_PCH 레벨이 위로 교차하여 매수 / MH_PCH 레벨이 아래로 교차하여 매도;
- M_PCH 레벨이 위로 교차하여 매수 / M_PCH 레벨이 아래로 교차하여 매도;
- MH_PCH 상향 레벨 크로스오버 매수 / ML_PCH 하향 레벨 크로스오버 매도;
- 매수할 H_PCH 레벨 크로스오버 / 매도할 L_PCH 레벨 크로스오버.
인디케이터 매개변수:
|파라미터
|값
|기간
|15
|ML/MH_PCH 신호
|true
|M_PCH 신호
|true
|MH/ML_PCH 신호
|true
|H/L_PCH 신호
|true
|이익 실현 MLMH
|100
|이익실현 M
|100
|이익실현 MHML
|100
|이익실현 HL
|100
|스톱로스 MLMH
|50
|스톱로스 M
|50
|스톱로스 MHML
|50
|스톱로스 HL
|50
아래 그림은 이 신호에 대해 하나의 조건과 손절( 막대 )/이익실현 (사각형) 레벨이 활성화된 변형을 보여줍니다:
이 지표를 사용하여 수동, 반자동 및 자동 거래를 위한 다기능 전문가 시스템 트레이딩 방식이 구현됩니다. 이 시스템에 대한 자세한 설명은 "메타트레이더 5 및 MQL5의 무한한 가능성" 문서에서 확인할 수 있습니다. 데모 버전을 다운로드하거나 모든 기능을 갖춘 트레이딩 웨이 전문가 어드바이저의 정식 버전을 구입할 수 있습니다. Market.
