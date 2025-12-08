멀티 시그널_PCH

개선된 가격 채널 인디케이터입니다. 두 가지 레벨(총 5개)인 신호와손절/손절매 레벨이 추가되었습니다.



인디케이터 매개변수에서 신호 및손절/익절 레벨을 비활성화할 수 있습니다. 아래 그림은 모든 신호가 있고손절/익절 레벨이 비활성화 된 변형을 보여줍니다:





레벨에는 이름이 있으며 포인터를 올리면 도구 설명에서 볼 수 있습니다. 아래는 모든 레벨 목록과 설명입니다:



H_PCH - 최대 막대로 만들어진 레벨입니다;

MH_PCH - 가격 채널의 최대값과 중앙 사이의 중간값으로 계산되는 레벨입니다;

M_PCH - 가격 채널의 최대값과 최소값 사이의 중간값으로 계산되는 레벨입니다;

ML_PCH - 가격 채널의 최소값과 중앙값 사이의 중간값으로 계산되는 레벨입니다;

L_PCH - 최소 막대에 의해 만들어진 레벨입니다.



따라서 모든 신호는 이 레벨의 교차점을 기준으로 합니다:



ML_PCH 레벨이 위로 교차하여 매수 / MH_PCH 레벨이 아래로 교차하여 매도; M_PCH 레벨이 위로 교차하여 매수 / M_PCH 레벨이 아래로 교차하여 매도; MH_PCH 상향 레벨 크로스오버 매수 / ML_PCH 하향 레벨 크로스오버 매도; 매수할 H_PCH 레벨 크로스오버 / 매도할 L_PCH 레벨 크로스오버.



인디케이터 매개변수:



파라미터 값 기간

15

ML/MH_PCH 신호

true

M_PCH 신호

true

MH/ML_PCH 신호

true

H/L_PCH 신호

true

이익 실현 MLMH

100

이익실현 M

100

이익실현 MHML

100

이익실현 HL

100

스톱로스 MLMH

50

스톱로스 M

50

스톱로스 MHML

50

스톱로스 HL

50







아래 그림은 이 신호에 대해 하나의 조건과 손절( 막대 )/이익실현 (사각형) 레벨이 활성화된 변형을 보여줍니다:





