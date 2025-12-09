거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
피어슨 상관관계 지표.
입력 매개변수입니다:
- 기호 - 계산을 위한 두 번째 기호입니다;
- 기간 - 기간;
- 가격 - 적용된 가격;
- 최소 상관관계 - 약한상관관계의 그라데이션 색상입니다;
- 최대 상관관계 - 높은 상관관계의 그라데이션 색상입니다.
일반 공식입니다:
여기서:
- xi와 yi는 비교 대상인 정량적 속성입니다;
- n은 비교되는 관측값의 수입니다;
- σx 및 σy - 비교되는 계열의 표준 편차입니다.
