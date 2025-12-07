거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
색상 작업을 위한 함수 집합이 있는 클래스입니다. 색 좌표 변환 함수 및 기타 함수를 포함합니다.
RGB에서 HSV로 변환
void RGBtoHSV(double aR,double aG,double aB,double & oH,double & oS,double & oV)
http://www.easyrgb.com/index.php?X=MATH. 모든 함수는 처음 세 개의 매개변수(인수)와 다음 세 개의 매개변수(변환 결과)를 참조로 반환합니다.
RGB를 XYZ로 변환
void RGBtoXYZ(double aR,double aG,double aB,double & oX,double & oY,double & oZ)XYZ를 RGB로 변환
void XYZtoRGB(double aX,double aY,double aZ,double & oR,double & oG,double & oB)XYZ를 Yxy로 변환
void XYZtoYxy(double aX,double aY,double aZ,double & oY,double & ox,double & oy)
Yxy를 XYZ로 변환
void XYZtoYxy(double aX,double aY,double aZ,double & oY,double & ox,double & oy)헌터랩 XYZ에서 XYZ로 변환
void XYZtoHunterLab(double aX,double aY,double aZ,double & oL,double & oa,double & ob)헌터랩에서 XYZ로 변환
void HunterLabToXYZ(double aL,double aa,double ab,double & oX,double & oY,double & oZ)XYZ를 CIELab로 변환
void XYZtoCIELab(double aX,double aY,double aZ,double & oCIEL,double & oCIEa,double & oCIEb)CIELab를 ToXYZ로 변환
void CIELabToXYZ(double aCIEL,double aCIEa,double aCIEb,double & oX,double & oY,double & oZ)CIELab를 CIELCH로 변환
void CIELabToCIELCH(double aCIEL,double aCIEa,double aCIEb,double & oCIEL,double & oCIEC,double & oCIEH)
CIELCH를 CIELab로 변환
void CIELCHtoCIELab(double aCIEL,double aCIEC,double aCIEH,double & oCIEL,double & oCIEa,double & oCIEb)
XYZ를 CIELuv로 변환
void XYZtoCIELuv(double aX,double aY,double aZ,double & oCIEL,double & oCIEu,double & oCIEv)CIELuv를 XYZ로 변환
void CIELuvToXYZ(double aCIEL,double aCIEu,double aCIEv,double & oX,double & oY,double & oZ)RGB를 HSL로 변환
void RGBtoHSL(double aR,double aG,double aB,double & oH,double & oS,double & oL)HSL을 RGB로 변환
void HSLtoRGB(double aH,double aS,double aL,double & oR,double & oG,double & oB)
RGB를 HSV로 변환
void RGBtoHSV(double aR,double aG,double aB,double & oH,double & oS,double & oV)HSV를 RGB로 변환
void HSVtoRGB(double aH,double aS,double aV,double & oR,double & oG,double & oB)RGB를 CMY로 변환
void RGBtoCMY(double aR,double aG,double aB,double & oC,double & oM,double & oY)CMY를 RGB로 변환
void CMYtoRGB(double aC,double aM,double aY,double & oR,double & oG,double & oB)CMY를 CMYK로 변환
void CMYtoCMYK(double aC,double aM,double aY,double & oC,double & oM,double & oY,double & oK)CMYK를 CMY로 변환
void CMYKtoCMY(double aC,double aM,double aY,double aK,double & oC,double & oM,double & oY)
기타 기능
RGB 컴포넌트 값 가져오기
첫 번째 매개변수는 인수이고, 다음 세 개는 반환값입니다.
void ColorToRGB(color aColor,double & aR,double & aG,double & aB)R 컴포넌트 값 가져오기
double GetR(color aColor)G 컴포넌트 값 가져오기
double GetG(color aColor)컴포넌트 B 값 가져오기
double GetB(color aColor)
RGB를 색상으로 변환
color RGBToColor(double aR,double aG,double aB)두 색상 사이의 중간 색상 값 얻기(두 색상 혼합)
color MixColors(color aCol1,color aCol2,double aK) // aK - 0 ~ 1색상 그라데이션이 있는 지정된 크기의 배열 가져오기
void Gradient( color & aColors[], // 색상 목록 color & aOut[], // 반환된 배열 int aOutCount, // 반환된 배열의 크기를 설정합니다. bool aCycle=false // 폐쇄 루프. 반환된 배열은 시작과 동일한 색상으로 끝납니다. )RGB를 XYZ로 변환하는 또 다른 변형 및 그에 상응하는 XYZ를 RGB로 변환하는 방법.
void RGBtoXYZsimple(double aR,double aG,double aB,double & oX,double & oY,double & oZ) void XYZtoRGBsimple(double aX,double aY,double aZ,double & oR,double & oG,double & oB)네거티브 색상
color Negative(color aColor)
표준 터미널 색상 세트에서 가장 유사한 색상을 검색합니다.첫 번째 매개변수는 인수이고, 두 번째 매개변수는 색상 인덱스(색상 선택 창에 배열된 대로)를 반환하며, 함수는 색상 값을 반환합니다.
color StandardColor(color aColor,int & aIndex)회색으로 변환
double RGBtoGray(double aR,double aG,double aB)회색으로 단순 변환
double RGBtoGraySimple(double aR,double aG,double aB)
