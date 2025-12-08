거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
MetaQuotes https://www.mql5.com/ko/code/349 의 원본을 기반으로 한 표시기입니다 .
선택한 심볼의 차트를 별도의 창에 표시합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/894
크기 최고 및 최저
표시기는 고점과 저점의 크기와 지정된 기간 동안의 최대값을 보여줍니다.Historex: export the history of rates and ticks to CSV-files
현재 차트 심볼의 환율과 틱을 MT5의 내보내기/가져오기 형식과 호환되는 CSV 파일로 내보내는 스크립트입니다.
멀티 시그널_PCH
가격 채널 인디케이터의 확장 버전으로 5단계가 사용됩니다. 이 인디케이터는 포지션 개시/청산 신호와 손절/이익실현 레벨을 표시합니다.클릭 가능한 버튼 예시(모든 포지션 닫기)
어드바이저용 버튼 추가 예시. 이 예시에서는 모든 상품의 모든 활성 포지션을 청산하는 버튼이 구현되어 있습니다. 버튼 이벤트 처리 기능 외에도 심볼 이름을 기준으로 포지션을 청산하고 심볼 이름을 기준으로 포지션 수를 계산하는 메서드도 구현되어 있습니다.