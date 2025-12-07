거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
멀티-윌리엄스 퍼센트 범위 방향 표시기 - MetaTrader 5용 지표
이전에 게시된 지표인 채널 내 포지션이 수정된 것입니다.
다섯 가지 다른 기간 값에 대해 "윌리엄스 퍼센트 범위" 와 유사한 값이 계산됩니다. 계산된 값은 막대형 차트 형태로 표시됩니다. 가장 큰 기간을 가진 차트가 왼쪽에 있습니다. 장기 추세, 하락 추세 또는 초기 추세의 경우 막대 차트의 조합은 어떤 종류의 모양을 형성합니다.
매개 변수:
- TMode - 모드: 0 - 빠름, 1 - 보통, 2 - 느림;
- InpXCoord - 눈금-X에서 표시기의 오프셋;
- InpYCoord - 눈금-Y의 표시기 오프셋.
세 가지 마침표 세트가 사용됩니다:
- 빠름 - 30, 15, 10, 8, 6;
- 보통 - 60, 30, 20, 15, 12;
- 느림 - 120, 60, 40, 30, 24.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/890
MA mass cloud
서로 다른 기간의 이동 평균 덩어리로 형성된 구름입니다.TimeGMT library for the strategy tester
전략 테스터에서 테스트하는 동안 TimeGMT() 함수를 수정하는 정적 클래스입니다.
IncColors
색상 작업을 위한 함수 집합이 있는 클래스입니다. 색상 좌표 변환 함수 및 기타 함수를 포함합니다.Statistical Zigzag
변동성 임계값 통과에 따라 새로운 지그재그 전환점을 생성하는 지그재그입니다.