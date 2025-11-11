XR-제곱 지표는 선형 회귀를 사용하여 시장에 추세가 있는지 여부를 판단합니다.

차트에는 XR-제곱 선 자체와 추세 시장과 비추세 시장에 대한 두 가지 레벨이 모두 표시됩니다. 지표 값은 0에서 100 사이의 범위입니다. 지표가 30 아래로 떨어지면 시장은 비추세로 간주되고 지표가 70 이상으로 상승하면 시장은 추세로 간주됩니다. 추세가 진행됨에 따라 XR-제곱 선은 비추세 수준에서 추세 수준으로 상승합니다. 시장이 정점에 도달하고 통합이 발생하면 지표는 다시 하락합니다.

XR-제곱 지표의 값이 높을수록 새로운 추세가 통계적으로 유의미할 가능성이 높습니다. 기간에 따라 추세 강도의 임계 수준이 감소합니다.

입력 매개변수:

input int XPeriod= 14 ; input Smooth_Method RMethod=MODE_JJMA; input int RPeriod= 3 ; input int RPhase= 100 ; input Smooth_Method SignMethod= MODE_SMA ; input int SignPeriod= 14 ; input int SignPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ;

이 지표에서는 평균화 방법을 변경할 수 있습니다:

SMA - 단순이동평균; EMA - 지수 이동 평균; SMMA - 평활 이동 평균; LWMA - 선형 가중 이동 평균; JJMA - JMA 적응 평균; JurX - 초선형 평균; ParMA - 파라볼릭 평균; T3 - 틸슨 다중 지수 평활; VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화; AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.

위상 유형 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 의미가 상당히 다르다는 사실에 주의해야 합니다. JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 위상입니다. T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값이고, VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다. 다른 알고리즘에서는 이러한 매개변수가 평균에 영향을 미치지 않습니다. AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본적으로 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2로 고정되어 있습니다.

이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.