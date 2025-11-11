가격 시계열의 예비 평균을 사용하는 인기 있는 BrainTrend1 거래 시스템의 추세 지표입니다.

이 시스템은 잘못된 신호를 많이 내기 때문에 많은 사람들이 일반적인 BrainTrend1(BT1) 사용을 거부했습니다. 이 문제를 해결하려면 필터를 사용하고 추가 지표로 차트를 로드해야 했습니다. 이 지표에서는 이 문제를 지표 계산에 사용되는 가격 시계열의 JMA 평활화를 통해 해결했습니다.



그 결과 지표가 더욱 안정적이 되었습니다. JMA 평활화 덕분에 잘못된 신호가 훨씬 줄어들었고 이러한 영역은 이제 시스템에서 평평한 것으로 인식되며 시장 변동성에 대한 시스템의 민감도는 이제 매개 변수 "길이_"로 조정할 수 있습니다. 일반적인 BT1에 비해 새로운 지표는 차트에서 더 안정적인 시스템으로 보이며 새로운 추세 추적 시스템이라고 말할 수도 있습니다.

컴파일된 JMA.mq5 인디케이터 파일은 인디케이터가 클라이언트 터미널의 MQL5/Indicators 폴더에서 작동하는 데 필요합니다.