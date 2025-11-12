거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이 시각적 추세 강도 지표는 표준 편차 기술 지표를 기반으로 합니다.
점으로 표시되는 이 인디케이터의 값은 인디케이터의 입력 매개 변수인 세 가지 레벨 MaxTrendLevel, MiddLeTrendLevel 및 FlatLevel의 값과 비교됩니다. 비교 결과에 따라 히스토그램의 막대가 네 가지 색상으로 표시됩니다. 이러한 매개변수의 값은 각 특정 차트에 대해 개별적으로 설정해야 합니다.
인디케이터의 입력 매개변수입니다:
//+-----------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+-----------------------------------+ input int period = 12; // 평균 기간 input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_EMA; // 히스토그램 평균화 방법 input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; // 가격 상수 input int MaxTrendLevel=100; // 최대 추세 수준 input int MiddLeTrendLevel=40; // 보통 추세 수준 input int FlatLevel=10; // 평평한 레벨
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/761
JBrainTrend1Stop
가격 시계열의 예비 평균을 사용하여 BrainTrend1 거래 시스템의 데이터에 따라 손절매 레벨 라인을 구축하는 지표입니다.JBrainTrendSig1
가격 시계열의 사전 평균을 사용하는 인기 있는 BrainTrend1 거래 시스템의 신호 지표입니다.
Trailing with Close by Button and Profit
이 EA는 기본 매개 변수로 TP 및 SL 자동 설정, 모든 장치에서 주문한 모든 주문에 대한 자동 후행 중지 및 단계, 5 개의 버튼 "모두 닫기", "이익 닫기", "손실 닫기", "구매 닫기", "판매 닫기"로 모든 주문을 쉽게 닫을 수있는 쉬운 방법, 이익 또는 손실 임계 값으로 모든 주문을 자동으로 닫을 수 있도록 도와줍니다.Confluence Detector
현재 차트 주기와 다른 두 차트 주기가 겹치는지 여부를 감지합니다.