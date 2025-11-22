거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
실제 저자:
Rosh
이중 평활 스토캐스틱 지표는 윌리엄 블라우(윌리엄 블라우)와 월터 브레서트(월터 브레서트)에 의해 독립적으로 제안되었습니다. DSS 지표의 계산 방법은 확률 지표의 계산과 유사하며, 이 지표의 특징은 이중 지수 평활을 사용하여 값을 계산한다는 것입니다.
DSS 지표 값의 해석은 스토캐스틱 지표와 유사하며, 80 이상의 값은 과매수 시장을, 20 미만의 값은 과매도 시장을 나타냅니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2008.08. 08에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
계산:
Where:
- Ln - 기간 n의 최저 가격 값입니다;
- Hn - 기간 n의 최고 가격 값입니다;
- LXn - 기간 n에 대한 Xn의 가장 작은 값입니다;
- HXn - 기간 n의 최대 Xn 값입니다;
- EMA(r) - 기간 r의 지수 평활 연산.
그림 1 DSS 브레서트 지표
