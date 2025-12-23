기고글 토론 "프리랜스 서비스에서 트레이더의 주문을 처리하여 수익을 창출하는 방법"
고려해야 할 또 다른 사항: 영어 애플리케이션... 서비스에 내장된 번역기를 사용하면 모든 언어로 의사소통할 수 있습니다.
내장 번역기는 https://www.mql5.com/en/job/215046:
Обратите внимание на ваш профиль.
- 자신과 주요 기술, 다양한 프로젝트에 참여한 경험에대해 작성하세요.
- 계약자로서의 장점을 나열하고, 멋진 아바타를 업로드하고, 표지에 고화질 사진을 넣으세요.
- 이미 완료된 주문이나 연습에서 흥미로운 사례를 벽에설명하세요.
개인 작업의 경우 당신을 선택할 수 있지만 개인 작업이 아닐 때는 맹목적으로 개발자를 선택하는 건 아닌지 궁금합니다. 자신의 작업물을 참조할 수 없나요?
"프리랜서" 서비스를 우회하여 주문 수행하기
- "프리랜서" 서비스는 게시된 주문 내에서 모든 작업과 계산을 수행하는 의도된 목적으로만 사용할 수 있습니다. "프리랜서" 서비스에서 고객이나 공연자를 검색하여 부업으로 작업을 수행하는 것은 금지되며 규정 위반에 해당합니다.
- 고객과 지원자는 작업 계약이 체결되기 전에 어떤 종류의 연락처 정보도 교환할수 없습니다. 위반 시 프리랜서 참여가 금지됩니다.
- 이 서비스의 틀 밖에서 프리랜서로 접수된 주문에 대한 작업 수행 및 결제는 금지됩니다. 위반 시 MQL5.com 웹사이트의 모든 서비스에 대한 액세스가 거부됩니다.
- 행정부는 내부 조사 결과 위반자에게 설명 없이 "프리랜서" 서비스에 참여할 수 있는 권리를 박탈할 수 있습니다.
Правила использования сервиса 'Фриланс'
- www.mql5.com
Правила использования сервиса 'Фриланс': общие положения, порядок выполнения заказов, порядок оплаты работы.
Miguel Angel Vico Alba #:
하지만 프리랜서에서 경험이란 프로필, 주문 내역, 피드백 등 MQL5 내부의 것만을 의미합니다.
이 규칙은 작업 확인 전까지 플랫폼 외부의 외부 링크 및 커뮤니케이션을 금지합니다.
.
이 규칙은 작업 확인 전까지 플랫폼 외부의 외부 링크 및 커뮤니케이션을 금지합니다.
.
동의할 수 없습니다. 작업 계약이 체결되기 전에는 프로필, 코드베이스의 출판물, 블로그, 신호 등 어떤 MQL5 리소스에 대한 링크도 메시지에 제공할 수 없습니다. 즉, 고객이 자신의 주문에 정확히 누가 응답했는지 이해하는 데 도움이 되는 어떤 것도 제공할 수 없습니다. 고객이 개인화되지 않은 작품을 제작하는 경우 공연자를 맹목적으로 선택해야 합니다. 고객은 작업 계약서에 서명할 때까지 자신이 선택한 개발자가 정확히 누구인지 알 수 없습니다.
제 경험에서 말씀드리는 것입니다. 주문에 대한 답변 중 하나에서 코드베이스에 있는 제 코드 링크를 제공했는데 계정이 차단된 적이 있습니다.
새로운 기고글 프리랜스 서비스에서 트레이더의 주문을 처리하여 수익을 창출하는 방법 가 게재되었습니다:
MQL5 프리랜스는 개발자가 트레이더 고객을 위한 트레이딩 애플리케이션을 만들어 주고 그 대가를 금전적으로 받는 온라인 서비스입니다. 이 서비스는 2010년부터 성공적으로 운영되어 현재까지 100,000개 이상의 총 7백만 달러의 프로젝트가 완료되었습니다. 보시다시피 여기에는 상당한 금액이 관련됩니다.
MQL5 프리랜스는 트레이딩 애플리케이션 개발자를 위한 전문적인 서비스입니다. 트레이더들은 맞춤형 트레이딩 로봇, 보조지표 및 기타 유틸리티 앱이 필요할 때 MQL5/MQL4, Python, C++ 및 기타 최신 프로그래밍 언어로 이들이 개발되어 있는 이곳을 찾습니다.
MQL5.com 프리랜스 서비스는 2010년 6월에 시작되어 14년 동안 전문 개발자들에게 수익을 창출할 수 있는 기회를 제공해 왔습니다. 2024년 6월 현재까지 이 서비스에서는 100,000개 이상의 프로젝트가 완료되었으며 이는 총 7백만 달러의 가치가 있는 것입니다. 지난 14년 동안 54,000명의 개발자가 트레이딩 프로그램의 제작에 참여했으며 25,000명의 고객이 이들의 작업에 만족하고 있습니다. 프리랜스 플랫폼에서 활발하게 활동하는 개발자는 한 달에 수천 달러의 수익을 올릴 수 있습니다. 여러분도 그만큼 많은 수익을 올릴 수 있습니다.
여기에는 터미널에서 직접 프리랜스 서비스에 액세스하는 MetaTrader 플랫폼을 사용하는 수백만 명의 트레이더들이 여러분의 잠재 고객에 포함됩니다.
작성자: MetaQuotes