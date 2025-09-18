クォートセクション
GOOGL: Alphabet Inc - Class A

252.03 USD 2.50 (1.00%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GOOGLの今日の為替レートは、1.00%変化しました。日中、通貨は1あたり249.80の安値と253.99の高値で取引されました。

Alphabet Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
249.80 253.99
1年のレンジ
140.57 253.99
以前の終値
249.53
始値
251.68
買値
252.03
買値
252.33
安値
249.80
高値
253.99
出来高
67.543 K
1日の変化
1.00%
1ヶ月の変化
20.96%
6ヶ月の変化
63.92%
1年の変化
50.30%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K