通貨 / GOOGL
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
GOOGL: Alphabet Inc - Class A
252.03 USD 2.50 (1.00%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GOOGLの今日の為替レートは、1.00%変化しました。日中、通貨は1あたり249.80の安値と253.99の高値で取引されました。
Alphabet Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GOOGL News
- Meta Stock Gains After Unveiling New Ray-Bans. Wall Street Sees Bright Future For AI Glasses.
- Wall Street Sees Oracle Taking Run At Cloud's 'Big Three' With AI Growth Targets
- Top Funds Connect With This Tesla, Google, And Amazon Supplier — Big Time
- Just 10 ETFs Dominate 31% Of The Entire Market — Is It Dangerous?
- Why Alphabet (GOOGL) Outpaced the Stock Market Today
- Why the $300 billion Oracle-OpenAI deal could be fueling an AI bubble
- Geoffrey Hinton, The Godfather Of AI, Now Warns About His Creation
- Trump’s AI plan supports antitrust enforcement, DOJ official says
- 3 No-Brainer AI Stocks to Buy Right Now
- Got $5,000? 2 Brilliant Tech Stocks to Buy and Hold for the Long Term
- Google adds Gemini to Chrome browser after avoiding antitrust breakup
- Fed Pivots: What The Rate Cut Means For Bonds, Gold, And AI Stocks
- Prysmian: 2X In 5 Months, What's Next With A ~$20B Backlog? (OTCMKTS:PRYMF)
- Contrarian Take: We Didn’t Hate The Apple Event (Long-Term Buy) (NASDAQ:AAPL)
- GoogleがChromeにGeminiを統合
- Google integrates Gemini into Chrome
- Should Investors Buy the ZOOM Stock at a Discounted P/E of 14.8X?
- Will Oracle's Expanding Cloud Partnerships Fuel Long-Term Upside?
- Lyft (LYFT) Surges 13.1%: Is This an Indication of Further Gains?
- You Can Beat The Market - By Breaking Some Rules
- ジュミア・テクノロジーズの株価、グーグルのアフリカ投資を受けて上昇
- Oracle’s Dual Advantage: Can AI And Cloud Drive Growth Despite Debt? (NYSE:ORCL)
- パイパー・サンドラー、アルファベットの株価目標を220ドルから285ドルに引き上げ
- Piper Sandler raises Reddit stock price target to $290 from $210 on positive ad metrics
1日のレンジ
249.80 253.99
1年のレンジ
140.57 253.99
- 以前の終値
- 249.53
- 始値
- 251.68
- 買値
- 252.03
- 買値
- 252.33
- 安値
- 249.80
- 高値
- 253.99
- 出来高
- 67.543 K
- 1日の変化
- 1.00%
- 1ヶ月の変化
- 20.96%
- 6ヶ月の変化
- 63.92%
- 1年の変化
- 50.30%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K