Divisas / GOOGL
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GOOGL: Alphabet Inc - Class A
249.53 USD 1.63 (0.65%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GOOGL de hoy ha cambiado un -0.65%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 246.28, mientras que el máximo ha alcanzado 251.60.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Alphabet Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GOOGL News
- TikTok Deal Could End Ban Saga. What To Watch For Meta Stock, Social Media Rivals.
- Reddit Reportedly In Talks With Google On Next AI Content Deal
- Lula envía al Congreso un proyecto de ley para regular a los gigantes tecnológicos
- Vicepresidente de Arteris (AIP) Alpern vende acciones por 88.805 dólares
- Arteris (AIP) VP Alpern sells $88,805 in shares
- Meta’s new $800 smart glasses with display likely to take center stage at Connect event
- Google makes a harsh decision, frustrating workers
- Gemini Goes Bananas! Google Snatches the Top Spot from ChatGPT on App Store - TipRanks.com
- ChatGPT Creator OpenAI Shows How People Use AI Models
- Alphabet (GOOGL) Forms Strategic Partnership with PayPal - TipRanks.com
- Google, PayPal partner to roll out AI-powered solutions across platforms
- AppLovin Stock Hits an All-Time High: Buy, Hold, or Take Profits?
- Google, Meta and Amazon are facing an expensive AI risk that nobody is paying attention to
- Acciones de PayPal suben tras alianza estratégica con Google
- Google y PayPal se asocian para mejorar soluciones de comercio digital
- Las acciones de PayPal suben tras asociación estratégica con Google
- Google y PayPal se asocian para mejorar soluciones de comercio digital
- PayPal stock climbs after strategic partnership with Google
- Las acciones de Reddit alcanzan máximos históricos a 268,16 dólares
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Reddit (RDDT) Seeks New AI Content Deal with Google - TipRanks.com
- Esta acción con INMENSO potencial es el futuro: Cómo hallar las próximas ganadoras
- Google’s Gemini goes 'nano-banana' in AI wars
Rango diario
246.28 251.60
Rango anual
140.57 253.04
- Cierres anteriores
- 251.16
- Open
- 251.22
- Bid
- 249.53
- Ask
- 249.83
- Low
- 246.28
- High
- 251.60
- Volumen
- 82.372 K
- Cambio diario
- -0.65%
- Cambio mensual
- 19.76%
- Cambio a 6 meses
- 62.30%
- Cambio anual
- 48.80%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B