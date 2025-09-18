Währungen / GOOGL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GOOGL: Alphabet Inc - Class A
252.03 USD 2.50 (1.00%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GOOGL hat sich für heute um 1.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 249.80 bis zu einem Hoch von 253.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alphabet Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GOOGL News
- EQL: Broad Market ETF With Low Tech Exposure And A Tilt To Value
- With Stablecoin Competition Closing in, Is XRP (Ripple) Still a Buy?
- Alphabet: Citizens JMP hebt Kursziel nach KI-Integration in Chrome auf 290 US-Dollar an
- Citizens JMP raises Alphabet stock price target to $290 on Chrome AI integration
- Did Nvidia Just Help Amazon, Microsoft, and Google at CoreWeave's Expense?
- Meta Stock Gains After Unveiling New Ray-Bans. Wall Street Sees Bright Future For AI Glasses.
- Wall Street Sees Oracle Taking Run At Cloud's 'Big Three' With AI Growth Targets
- Tracking William Nygren’s Harris Associates Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:OAKMX)
- Top Funds Connect With This Tesla, Google, And Amazon Supplier — Big Time
- Just 10 ETFs Dominate 31% Of The Entire Market — Is It Dangerous?
- Why Alphabet (GOOGL) Outpaced the Stock Market Today
- Why the $300 billion Oracle-OpenAI deal could be fueling an AI bubble
- Geoffrey Hinton, The Godfather Of AI, Now Warns About His Creation
- Trump’s AI plan supports antitrust enforcement, DOJ official says
- 3 No-Brainer AI Stocks to Buy Right Now
- The Company Leading the “Model T Moment” of AI Investing
- Google (GOOGL) Beefs Up Its Chrome Browser with More AI Features - TipRanks.com
- Got $5,000? 2 Brilliant Tech Stocks to Buy and Hold for the Long Term
- Google adds Gemini to Chrome browser after avoiding antitrust breakup
- Fed Pivots: What The Rate Cut Means For Bonds, Gold, And AI Stocks
- Prysmian: 2X In 5 Months, What's Next With A ~$20B Backlog? (OTCMKTS:PRYMF)
- Contrarian Take: We Didn’t Hate The Apple Event (Long-Term Buy) (NASDAQ:AAPL)
- Google integriert KI Gemini in Chrome und verspricht größtes Upgrade der Browser-Geschichte
- Google integrates Gemini into Chrome
Tagesspanne
249.80 253.99
Jahresspanne
140.57 253.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 249.53
- Eröffnung
- 251.68
- Bid
- 252.03
- Ask
- 252.33
- Tief
- 249.80
- Hoch
- 253.99
- Volumen
- 67.543 K
- Tagesänderung
- 1.00%
- Monatsänderung
- 20.96%
- 6-Monatsänderung
- 63.92%
- Jahresänderung
- 50.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K