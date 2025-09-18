KurseKategorien
GOOGL: Alphabet Inc - Class A

252.03 USD 2.50 (1.00%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GOOGL hat sich für heute um 1.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 249.80 bis zu einem Hoch von 253.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die Alphabet Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
249.80 253.99
Jahresspanne
140.57 253.99
Vorheriger Schlusskurs
249.53
Eröffnung
251.68
Bid
252.03
Ask
252.33
Tief
249.80
Hoch
253.99
Volumen
67.543 K
Tagesänderung
1.00%
Monatsänderung
20.96%
6-Monatsänderung
63.92%
Jahresänderung
50.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K