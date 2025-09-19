FiyatlarBölümler
GOOGL: Alphabet Inc - Class A

254.72 USD 2.69 (1.07%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GOOGL fiyatı bugün 1.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 251.81 ve Yüksek fiyatı olarak 256.00 aralığında işlem gördü.

Alphabet Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
251.81 256.00
Yıllık aralık
140.57 256.00
Önceki kapanış
252.03
Açılış
253.26
Satış
254.72
Alış
255.02
Düşük
251.81
Yüksek
256.00
Hacim
64.511 K
Günlük değişim
1.07%
Aylık değişim
22.26%
6 aylık değişim
65.67%
Yıllık değişim
51.90%
21 Eylül, Pazar