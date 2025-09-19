통화 / GOOGL
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
GOOGL: Alphabet Inc - Class A
254.72 USD 2.69 (1.07%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GOOGL 환율이 오늘 1.07%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 251.81이고 고가는 256.00이었습니다.
Alphabet Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GOOGL News
- Stock Market Rallies To New Highs On Fed Rate Cut, Nvidia News; Tesla Jumps: Weekly Review
- Google and PayPal: The Artificial Intelligence (AI) Agent Revolution Is Here
- META Seeks to Become a Power Trader to Manage Massive Data Center Needs - TipRanks.com
- 구글 주식, 52주 최고치인 $254.16 기록
- Google stock hits 52-week high at $254.16
- Why This Five-Star Analyst Raised His Price Target on Google Stock (GOOGL) - TipRanks.com
- Why Big-Tech’s Bubble Has More Room to Run, According to BofA - TipRanks.com
- Uber Has Lyft To Worry About: Maintaining Both With A Buy (NASDAQ:LYFT)
- Broadcom and Oracle Just Catapulted the "Ten Titans" to 39% of the S&P 500. Here's What It Means for Your Investment Portfolio
- Microsoft's Datacenter Boom: The Next Big Growth Driver for the Stock?
- 2 Tech Giants, One AI Future: Why Intel, Not Nvidia, Is My Pick Today (NASDAQ:INTC)
- EU 벌금 부과 후 구글, 광고 기술 사업 변경 제안 - 블룸버그
- Google to propose changes to ad tech business after EU fine - Bloomberg
- Nvidia Stock (NVDA) Reverses on Possible $500M Investment in British Self-Driving Tech Group Wayve - TipRanks.com
- 2 Bargain Stocks For Investors on a Budget
- EQL: Broad Market ETF With Low Tech Exposure And A Tilt To Value
- With Stablecoin Competition Closing in, Is XRP (Ripple) Still a Buy?
- 알파벳 목표 주가, Citizens JMP, 290달러로 상향 조정
- Citizens JMP raises Alphabet stock price target to $290 on Chrome AI integration
- Did Nvidia Just Help Amazon, Microsoft, and Google at CoreWeave's Expense?
- Nvidia Strikes $900M Deal For Enfabrica Talent And GPU Networking Breakthrough
- Meta Stock Gains After Unveiling New Ray-Bans. Wall Street Sees Bright Future For AI Glasses.
- Wall Street Sees Oracle Taking Run At Cloud's 'Big Three' With AI Growth Targets
- 우버 CFO, 27만 3천 달러 상당의 주식 매도
일일 변동 비율
251.81 256.00
년간 변동
140.57 256.00
- 이전 종가
- 252.03
- 시가
- 253.26
- Bid
- 254.72
- Ask
- 255.02
- 저가
- 251.81
- 고가
- 256.00
- 볼륨
- 64.511 K
- 일일 변동
- 1.07%
- 월 변동
- 22.26%
- 6개월 변동
- 65.67%
- 년간 변동율
- 51.90%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K