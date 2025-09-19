CotationsSections
Devises / GOOGL
GOOGL: Alphabet Inc - Class A

254.72 USD 2.69 (1.07%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GOOGL a changé de 1.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 251.81 et à un maximum de 256.00.

Suivez la dynamique Alphabet Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

GOOGL Nouvelles

Range quotidien
251.81 256.00
Range Annuel
140.57 256.00
Clôture Précédente
252.03
Ouverture
253.26
Bid
254.72
Ask
255.02
Plus Bas
251.81
Plus Haut
256.00
Volume
64.511 K
Changement quotidien
1.07%
Changement Mensuel
22.26%
Changement à 6 Mois
65.67%
Changement Annuel
51.90%
20 septembre, samedi