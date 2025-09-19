Devises / GOOGL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GOOGL: Alphabet Inc - Class A
254.72 USD 2.69 (1.07%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GOOGL a changé de 1.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 251.81 et à un maximum de 256.00.
Suivez la dynamique Alphabet Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GOOGL Nouvelles
- Can surging data center capex keep AI server growth marching ahead?
- Metaverse Survey: Nearly Half Of Consumers Interested In Buying Smart Glasses
- Stock Market Rallies To New Highs On Fed Rate Cut, Nvidia News; Tesla Jumps: Weekly Review
- Why Investors Are Buying Chipotle’s (CMG) Burritos, But Not Its Stock - TipRanks.com
- Lyft: Waymo Is A Trojan Horse, I'm Out (Rating Downgrade) (NASDAQ:LYFT)
- Elon Musk’s xAI Valued at $200 Billion in New Funding Round - TipRanks.com
- Google and PayPal: The Artificial Intelligence (AI) Agent Revolution Is Here
- META Seeks to Become a Power Trader to Manage Massive Data Center Needs - TipRanks.com
- L’action Google atteint un plus haut de 52 semaines à 254,16$
- Google stock hits 52-week high at $254.16
- Why This Five-Star Analyst Raised His Price Target on Google Stock (GOOGL) - TipRanks.com
- Why Big-Tech’s Bubble Has More Room to Run, According to BofA - TipRanks.com
- Uber Has Lyft To Worry About: Maintaining Both With A Buy (NASDAQ:LYFT)
- Broadcom and Oracle Just Catapulted the "Ten Titans" to 39% of the S&P 500. Here's What It Means for Your Investment Portfolio
- Microsoft's Datacenter Boom: The Next Big Growth Driver for the Stock?
- 2 Tech Giants, One AI Future: Why Intel, Not Nvidia, Is My Pick Today (NASDAQ:INTC)
- Google va proposer des modifications à son activité de technologie publicitaire après l’amende de l’UE - Bloomberg
- Google to propose changes to ad tech business after EU fine - Bloomberg
- Nvidia Stock (NVDA) Reverses on Possible $500M Investment in British Self-Driving Tech Group Wayve - TipRanks.com
- 2 Bargain Stocks For Investors on a Budget
- EQL: Broad Market ETF With Low Tech Exposure And A Tilt To Value
- With Stablecoin Competition Closing in, Is XRP (Ripple) Still a Buy?
- Citizens JMP relève l’objectif de cours d’Alphabet à 290€ suite à l’intégration de l’IA dans Chrome
- Citizens JMP raises Alphabet stock price target to $290 on Chrome AI integration
Range quotidien
251.81 256.00
Range Annuel
140.57 256.00
- Clôture Précédente
- 252.03
- Ouverture
- 253.26
- Bid
- 254.72
- Ask
- 255.02
- Plus Bas
- 251.81
- Plus Haut
- 256.00
- Volume
- 64.511 K
- Changement quotidien
- 1.07%
- Changement Mensuel
- 22.26%
- Changement à 6 Mois
- 65.67%
- Changement Annuel
- 51.90%
20 septembre, samedi