Валюты / GOOGL
GOOGL: Alphabet Inc - Class A
251.16 USD 0.45 (0.18%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GOOGL за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 249.47, а максимальная — 253.04.
Следите за динамикой Alphabet Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
249.47 253.04
Годовой диапазон
140.57 253.04
- Предыдущее закрытие
- 251.61
- Open
- 252.13
- Bid
- 251.16
- Ask
- 251.46
- Low
- 249.47
- High
- 253.04
- Объем
- 67.536 K
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- 20.55%
- 6-месячное изменение
- 63.36%
- Годовое изменение
- 49.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.