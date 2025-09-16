КотировкиРазделы
GOOGL: Alphabet Inc - Class A

251.16 USD 0.45 (0.18%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GOOGL за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 249.47, а максимальная — 253.04.

Следите за динамикой Alphabet Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
249.47 253.04
Годовой диапазон
140.57 253.04
Предыдущее закрытие
251.61
Open
252.13
Bid
251.16
Ask
251.46
Low
249.47
High
253.04
Объем
67.536 K
Дневное изменение
-0.18%
Месячное изменение
20.55%
6-месячное изменение
63.36%
Годовое изменение
49.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.