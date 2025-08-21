通貨 / CSIQ
CSIQ: Canadian Solar Inc
11.77 USD 0.55 (4.46%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CSIQの今日の為替レートは、-4.46%変化しました。日中、通貨は1あたり11.75の安値と12.54の高値で取引されました。
Canadian Solar Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
11.75 12.54
1年のレンジ
6.57 19.54
- 以前の終値
- 12.32
- 始値
- 12.54
- 買値
- 11.77
- 買値
- 12.07
- 安値
- 11.75
- 高値
- 12.54
- 出来高
- 2.700 K
- 1日の変化
- -4.46%
- 1ヶ月の変化
- 22.22%
- 6ヶ月の変化
- 36.54%
- 1年の変化
- -28.88%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K