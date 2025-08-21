クォートセクション
通貨 / CSIQ
CSIQ: Canadian Solar Inc

11.77 USD 0.55 (4.46%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CSIQの今日の為替レートは、-4.46%変化しました。日中、通貨は1あたり11.75の安値と12.54の高値で取引されました。

Canadian Solar Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CSIQ News

1日のレンジ
11.75 12.54
1年のレンジ
6.57 19.54
以前の終値
12.32
始値
12.54
買値
11.77
買値
12.07
安値
11.75
高値
12.54
出来高
2.700 K
1日の変化
-4.46%
1ヶ月の変化
22.22%
6ヶ月の変化
36.54%
1年の変化
-28.88%
