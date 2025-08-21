КотировкиРазделы
CSIQ
CSIQ: Canadian Solar Inc

12.21 USD 0.20 (1.67%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CSIQ за сегодня изменился на 1.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.68, а максимальная — 12.62.

Следите за динамикой Canadian Solar Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
11.68 12.62
Годовой диапазон
6.57 19.54
Предыдущее закрытие
12.01
Open
12.09
Bid
12.21
Ask
12.51
Low
11.68
High
12.62
Объем
3.888 K
Дневное изменение
1.67%
Месячное изменение
26.79%
6-месячное изменение
41.65%
Годовое изменение
-26.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.