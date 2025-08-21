Валюты / CSIQ
CSIQ: Canadian Solar Inc
12.21 USD 0.20 (1.67%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CSIQ за сегодня изменился на 1.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.68, а максимальная — 12.62.
Следите за динамикой Canadian Solar Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CSIQ
Дневной диапазон
11.68 12.62
Годовой диапазон
6.57 19.54
- Предыдущее закрытие
- 12.01
- Open
- 12.09
- Bid
- 12.21
- Ask
- 12.51
- Low
- 11.68
- High
- 12.62
- Объем
- 3.888 K
- Дневное изменение
- 1.67%
- Месячное изменение
- 26.79%
- 6-месячное изменение
- 41.65%
- Годовое изменение
- -26.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.