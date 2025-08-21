FiyatlarBölümler
CSIQ
CSIQ: Canadian Solar Inc

11.70 USD 0.07 (0.59%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CSIQ fiyatı bugün -0.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.56 ve Yüksek fiyatı olarak 12.12 aralığında işlem gördü.

Canadian Solar Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

CSIQ haberleri

Günlük aralık
11.56 12.12
Yıllık aralık
6.57 19.54
Önceki kapanış
11.77
Açılış
11.98
Satış
11.70
Alış
12.00
Düşük
11.56
Yüksek
12.12
Hacim
3.493 K
Günlük değişim
-0.59%
Aylık değişim
21.50%
6 aylık değişim
35.73%
Yıllık değişim
-29.31%
21 Eylül, Pazar